» » Аналитическая химия из шпината

Аналитическая химия из шпината

Хлорофилл поможет определять концентрацию антибиотика.

Одна из серьёзных угроз человечеству – возрастающая устойчивость болезнетворных микроорганизмов к антибиотикам, так называемая антибиотикорезистентность. Существующие антимикробные препараты становятся неэффективными, а учёные не успевают разрабатывать новые лекарства. Проблема касается не только здоровья людей – больше половины производимых в мире антибактериальных средств приходится на животноводство. В результате антибиотики накапливаются в окружающей среде, попадая в том числе и в продукты питания. Чтобы правильно оценивать масштаб проблемы, нужно уметь определять концентрацию антибиотиков в самых разных природных объектах. Такие методы, разумеется, уже давно существуют, но всегда хочется сделать анализ проще и дешевле.

Аналитическая химия из шпината
Хлорофилл из листьев шпината в ряде случаев может заменить дорогостоящие реактивы для определения концентрации некоторых антибиотиков. фото: Daniella Segura/Flickr.com Открыть в полном размере ‹ ›

Исследователи с кафедры аналитической химии химического факультета МГУ предложили использовать для определения антибиотиков из группы аминогликозидов обычный хлорофилл – зелёный пигмент растений. В качестве примера такого определения в статье, опубликованной в журнале ACS Sustainable Chemistry and Engineering, они определили в моче концентрацию антибиотика неомицина.

Как говорят авторы работы, для такого анализа не требуется никаких предварительных операций, достаточно лишь разбавить анализируемый объект в несколько раз водой и смешать с раствором хлорофилла (его выделяли из замороженного шпината) и противоиона – поверхностно-активного вещества наподобие тех, что входят в состав моющих средств. Сосуд с раствором облучают светом красных светодиодов (наподобие фитоламп для выращивания рассады, но без синего цвета). Измерения проводят в инфракрасном диапазоне, в котором хлорофилл светится при облучении красным светом. Для измерений можно использовать не дорогостоящие приборы, а обычный цифровой фотоаппарат, но с необычным светофильтром – пропускающим только инфракрасный свет.

Может возникнуть вопрос, почему раньше никто не пытался использовать сам хлорофилл как аналитический реагент. Дело в том, что незадолго до выполнения описанной работы авторы обнаружили новый тип нековалентного взаимодействия (агрегации) частиц в растворе.

«Мы собирались получать синтетические рецепторы для лекарственных веществ с использованием цианиновых красителей, получаемых на кафедре медицинской химии под руководством доцента Татьяны Подругиной. Однако всего лишь смешав краситель с некоторыми лекарствами в присутствии поверхностно-активных веществ (ПАВ), мы увидели сигнал – резкое усиление люминесценции. Не сразу удалось понять причины этого явления. Постепенно выяснилось, что мы имеем дело с небезынтересным явлением: разгоранием люминесценции красителя в агрегатах», – рассказал ведущий научный сотрудник кафедры аналитической химии МГУ Михаил Беклемишев.

Вызванная нековалентной агрегацией люминесценция была обнаружена ещё в конце 2000-х годов. Если встречаются два крупных органических иона (один из них может быть лекарственным веществом), и у них есть гидрофобные участки (например, углеводородные цепочки), то в воде эти участки непременно соберутся вместе, как масляная капля, образуя гидрофобные домены. В эти домены встроится краситель, который сам гидрофобный и хорошо чувствует себя в гидрофобном окружении – там он будет светиться при облучении красным светом. Надо заметить, что излучение красителя инфракрасное – это полезно для приложений таких систем к животным и растительным тканям и организмам, которыми красное и ИК-излучение поглощается слабее, чем ультрафиолетовое, синее и зелёное, поэтому можно визуализировать объект на большую глубину. Кроме того, не будет мешать собственная люминесценция тканей.

«Отличие наших систем от описанных выше в следующем, – рассказывает соавтор работы, аспирант кафедры аналитической химии химического факультета МГУ Софья Захаренкова. – Оказалось, не обязательно встречаться двум ионам противоположного знака, чтобы образовался агрегат. Можно использовать так называемую самосборку: вместо одного из ионов ввести ПАВ (причем в низкой концентрации, при которой оно ещё не образует мицелл в растворе). В присутствии лекарства ПАВ собирается в мицеллу, которая и играет роль недостающего противоиона. А дальше всё то же самое: образованные углеводородными «хвостами» ПАВ гидрофобные домены охотно примут краситель, чтобы он смог начать светиться».

В ходе работ с цианинами стало ясно, что хлорофилл принадлежит к той же группе гидрофобных красителей и должен вести себя аналогичным образом в присутствии крупного определяемого вещества (в данном случае – антибиотика неомицина) и подходящего ПАВ. В образующемся агрегате антибиотик – ПАВ – хлорофилл последний должен люминесцировать. Предположения оправдались. Таким образом, сделан шаг к использованию не синтетических, а «зелёных» (во всех смыслах!) реагентов в химическом анализе. Но основное приложение своих систем исследователи видят не в качестве люминесцентных сенсоров, а для визуализации доставки лекарств в живых организмах.

По материалам Пресс-службы МГУ

18 апрель 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Российские биологи нашли эффективное средство против супербактерий
Хочу все знать

Российские биологи нашли эффективное средство против супербактерий

Учёные обнаружили, что устойчивые к антибиотикам патогены беззащитны перед давно известным веществом. Это открытие может стать основой разработки новых эффективных лекарств.
Микробы, замедленные одним антибиотиком, развивают устойчивость к другим
Хочу все знать

Микробы, замедленные одним антибиотиком, развивают устойчивость к другим

Не полностью уничтоженные инфекционные бактерии, как оказалось, могут быть более опасными, чем считалось ранее. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Science, даже если один
В тропическом лесу нашли новый антибиотик
Хочу все знать

В тропическом лесу нашли новый антибиотик

Ученые обнаружили в почве тропического леса противомикробное вещество, вырабатываемое обитающей там бактерией. Соединение поможет защитить растения и людей от опасных бактерий....
Антоцианы
Хочу все знать

Антоцианы

На картинке — листья клена остролистого (Acer platanoides), уже почувствовавшего наступление осени...
Тайна красителя E120
Хочу все знать

Тайна красителя E120

Бывает на йогуртах красного цвета встречается надпись “натуральный краситель E120“. Что же такое E120?
Почему мыло моет
Хочу все знать

Почему мыло моет

С точки зрения химии секрет мыла и других моющих средств, относящихся к поверхностно-активным веществам, заключается в том, что они уменьшают поверхностное натяжение воды, усиливая тем самым ее
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?Король мошенников ХХ векаУлугбек: астроном и шахидИзвержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знатьПилтдаунская мухаВторая ступень ракеты Falcon 9 сгорела в атмосфере Земли и устроила фейерверкВрач-наркоман, который первым стал использовать хирургические перчаткиДжордж Уортингтон и Дениз Нильсен и их вещи из дерева


Свежие Статьи
Шесть видов крика

Шесть видов крика

В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

В 2022 году на Луну будет доставлен арабский луноход. Чем он займется?

Застывшая песня трупиала

Застывшая песня трупиала

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+