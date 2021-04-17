Аппарат InSight для изучения Марса рискует завершить свою миссию. Ему не хватает энергии
Аппарат InSight почти полностью лишился энергии. Что дальше?
Прямо сейчас на поверхности Марса находится аппарат InSight. Он был доставлен на планету в ноябре 2018 года и располагается на равнине Элизий. Это далеко не самое лучшее место для установки аппарата, который вырабатывает энергию при помощи солнечных панелей. Дело в том, что на панелях быстро оседает марсианская пыль, из-за чего они не могут в полной мере вырабатывать электричество. Обычно пыль сдувается ветром, но равнина находится в безветренном месте. В феврале аппарат InSight получал только 27% из всей возможной энергии, поэтому аэрокосмическое агентство NASA решило перевести его в режим спячки. Включенными останутся только нагревательные элементы, потому что на Марсе сейчас зима и холод может сломать всю электронику. Миссия InSight очень рискует завершится и это может стать большим провалом для NASA. Давайте вкратце вспомним, чем занимается этот аппарат и поговорим подробнее о том, что на данный момент с ним творится.
Чем занимается аппарат InSight?
Исследовательская станция InSight была разработана для изучения внутреннего строения Марса. Изначально предполагалось, что миссия продлится 728 дней, но из-за сложившихся обстоятельств она может завершиться раньше времени. Главным инструментом аппарата является сейсмометр SEIS, который нужен для слежения за сейсмической активностью Марса. Как оказалось, на далекой планете тоже происходят что-то вроде землетрясений, но толчки очень слабые. За 235 дней аппарат смог зафиксировать 174 случаев сейсмической активности. Подробнее о марсотрясениях можете почитать по этой ссылке, но потом — возникшие с аппаратом InSight проблемы гораздо важнее.
Конструкция сейсмометра SEIS
Так уж получилось, что аппарат InSight с самого начала оказался проблемным. У него есть инструмент «Крот», который должен был погрузиться в грунт на 5-метровую глубину и выяснить, как тепло и вибрации проходят через марсианскую почву. Аппарату удалось пробурить только 30-сантиметровую скважину — потом он застрял. Мы очень долго наблюдали за тем, как специалисты NASA разными способами пытались спасти инструмент из ловушки, но у них ничего не вышло. В 2021 году буровая установка попыталась сделать 500 ударов, но это не принесло никаких результатов. Руководители миссии приняли решение больше не мучить инструмент и официально завершили его работу.
Миссия InSight может быть завершена
Как и говорилось в начале статьи, аппарат InSight расположен на равнине Элизий. За два года работы его солнечные панели покрылись пылью, поэтому они стали плохо вырабатывать энергию. Стоит отметить, что InSight — это не марсоход. Он опустился на поверхность Марса и закреплен в одном единственном месте. Так как у аппарата остается очень мало энергии, а на Марсе сейчас зима и температура может падать до -90 градусов Цельсия, руководители миссии решили перевести его в спящий режим. Каждый день агентство отключает разные инструменты аппарата, чтобы они не тратили энергию. Включена только подача тепла, которая необходима, чтобы InSight не сломался из-за холода.
По словам главного исследователя InSight Брюса Банердта (Bruce Banerdt), если все пройдет хорошо и холода не навредят электронике, в будущем InSight может снова заработать. Это случится сразу же после наступления теплых дней, примерно в июле. Агентство NASA настроено оптимистично, но представители отмечают, что Марс очень непредсказуем. На данный момент остается только надеяться, что аппарат переживет зиму и сможет проработать хотя бы до конца 2022 года.
Но если аппарат все же истратит всю свою энергию и не сможет ее восполнить, он повторит судьбу марсоходов Spirit и Opportunity. По словам Брюса Банердта, эти миссии были досрочно завершены по той же причине — у них закончилась энергия и они не смогли заново включиться. Последний раз ученым удавалось наладить связь с Opportunity 10 июня 2018 года. После этого на Марсе началась мощная пыльная буря и больше связаться с аппаратом не получалось. Считается, что он истратил энергию как раз из-за того, что на его солнечных панелях осела пыль. Давайте сейчас порассуждаем о том, сможет ли продолжить свою миссию аппарат InSight? Пишите в комментариях.
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