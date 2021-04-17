Как ученые доказали, что собаки умеют ревновать?

Собаки способны ревновать и ученые это доказали

Ученые уже давно доказали, что собаки являются одними из самых умных домашних животных. Некоторые исследователи уверены, что многие породы собак обладают интеллектом как у 7-летних детей и прекрасно понимают эмоции и речь своих хозяев. Многие люди также могли заметить, что собаки начинают ревновать, когда их хозяин начинает играть с другими животными. Иногда они просто обеспокоены и мечутся из стороны в сторону, а в некоторых ситуациях вообще проявляют агрессию и могут напасть на потенциального соперника. Недавно ученые доказали, что собаки действительно могут проявлять ревность. Для этого они провели лабораторный эксперимент, где спровоцировали у животных это неприятное чувство. Давайте узнаем, как прошло научное исследование.

Что такое ревность?

С психологической точки зрения ревность — это негативное чувство в межличностных отношениях, которое возникает при недостатке внимания со стороны партнера. Это чувство проявляется во времена, когда желаемое внимание уделяется другому человеку. Считается, что ревность необходима людям для защиты важных для них отношений. Без сомнений, это одно из самых неприятных переживаний, которое может возникнуть даже в очень раннем возрасте. В ходе проведенного недавно эксперимента стало ясно, что ревность присуща даже собакам. Впрочем, ученые уже давно знали об этом, но научного доказательства у них не было. Теперь есть.

Считается, что интеллект некоторых собак находится на уровне 7-летних детей

Как ревнуют собаки?

Исследователи из Новой Зеландии во главе с профессором Амалией Бастос (Amalia Bastos) провели эксперимент, результаты которого были опубликованы в научном журнале SAGE Journals. Сначала они провели опрос, в котором выяснилось, что 80% владельцев собак наблюдали за ревностью со стороны своих питомцев. На второй стадии научной работы ученые собрали группу из 18 собак, которым дали возможность наблюдать за тем, как их хозяева играют либо с другой собакой, либо с флисовым цилиндром. Настоящая собака играла роль потенциального соперника, а цилиндр был нужен для сравнения реакции.

Удивительно, но к обычным игрушкам собаки ревнуют не так часто. Но бывают и такие случаи

В ходе наблюдения за реакцией собак ученые заметили, что животные действительно ревнуют, когда хозяин играет с другим животным. Когда же человек трогал флисовый цилиндр, питомцы относились к этому равнодушно. Также в рамках научной работы исследователи попробовали поставить между двумя собаками барьер так, чтобы испытуемая не видела, с чем именно играет человек. В этом случае собаки заранее думали, что хозяин уделяет внимание другой особи и тоже начинали ревновать.

Вот вам еще одно доказательство развитого интеллекта собак

Ученые уже знали, что собаки умеют ревновать, поэтому это не такое уж и большое открытие. Интереснее всего то, что собаки могут ревновать даже тогда, когда не видят своими глазами взаимодействие хозяина и потенциального соперника. По словам Амалии Батос, это первое доказательство того, что собаки умеют мысленно представлять себе ситуации, которые вызывают у них чувство ревности. При всем этом говорить о том, что собаки чувствуют ревность точно так же, как и люди, пока рано.

Умеют ли кошки ревновать?

Хорошо, с собаками все понятно — они те еще ревнивцы. А что насчет кошек? Ученые уже давно знают, что кошки испытывают к своим хозяевам определенные чувства и даже считают их своими родителями. Только вот ревновать они вряд ли умеют. В ходе научных работ исследователи выяснили, что кошки в большей степени дорожат домом, в котором живут, чем людьми. Так, если в квартире появится чужой человек, кошка наверняка будет пытаться защитить свою территорию. Такое поведение может выглядеть как ревность, однако на самом деле она тут не при чем.

Ученые довольно часто изучают поведение собак, кошек и других домашних животных. Многие хозяева кошек могли заметить, что по ночам они бегают и нередко разбивают вещи. Такое поведение можно объяснить банальной вредностью пушистых созданий, но на самом деле ночной беготне кошек есть научное объяснение. Во-первых, кошки по своей природе являются хищниками и отлично видят в темноте — грех не поиграть в ночную охоту. Во-вторых, кошки очень социальные животные и нуждаются во внимании со стороны людей, поэтому и любят шуметь. Подробнее о необычным поведении домашних животных можете почитать в этой статье.