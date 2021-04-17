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Любовь, предательство, интриги и победы в новых турецких сериалах 2021 года

Современный кинематограф Турции развивается быстрыми темпами. По выпуску фильмов и сериалов всего за несколько последних лет страна стала достойным соперником не только Болливуду, но и Голливуду. Сериал «Великолепный век» стал успешным далеко за пределами Турции, и тогда о турецких кинематографистах узнал весь мир. С тех пор появилось много новых кинолент разных жанров, заинтересовавших российских зрителей. В 2021 году создатели сериалов создали целый ряд историй с захватывающими сюжетами, и хочется рассказать о самых интересных из них.

Я и есть Джелаладдин

Я и есть Джелаладдин турецкий сериал

Великолепный исторический сериал о могущественном полководце, который долгие годы боролся с великим Чингисханом, отстаивая независимость своей страны. Джелаладдин – храбрый воин с львиным сердцем, он справедлив и человечен, но вокруг него огромное количество врагов, в том числе и среди самых близких людей. Даже сводные братья завидуют его уму и таланту. Джелаладдину приходится бороться не только с внешними, но и с внутренними врагами. Вместе с послами он отправляется в войско Чингисхана, чтобы воочию оценить величие его армии. На обратном пути он сталкивается с тем, что воины Чингисхана собираются убить прекрасную пленницу, и мужчина просто не может не спасти её. В Хорезм он возвращается не только с девушкой, но и с огромными проблемами, которые повлёк за собой этот героический поступок. Так начинается этот драматический сериал с роскошными костюмами и декорациями, и в нём есть не только боевые схватки и отлично поставленные драки, но и трогательная и искренняя любовь. Этот и другие турецкие сериалы самых разных жанров можно смотреть тут онлайн на русском языке.

Мои братья и сёстры

Мои братья и сёстры смотреть сериал

Это сериал начинается очень драматично. В простой дружной семье подрастают четверо детей, старшему из которых 19 лет. В один день по трагической случайности дети остаются без родителей, и с этого начинаются их мытарства. Радует, что ужасная душещипательная драма довольно быстро перерастает в историю отношений между богатыми и бедными, после того как двое детей волей «благодетеля» попадают учиться, а третий – работать в престижную гимназию. Ну а дальше уже известно: бедные – богатые, всё не так как кажется, интриги, ложь, предательство и любовь. Очень интересная история, стоит её посмотреть и молодым, и более взрослым зрителям.

Девушка за стеклом

Смотреть Девушка за стеклом турецкий сериал

Этот сериал можно назвать и драматическим, и психологическим одновременно. Его герои росли под гнётом родителей-деспотов. Мама героини, «девушки за стеклом», женщина с большими странностями, и дочь у неё выросла запуганной, закомплексованной, боящейся внешнего мира и, в особенности, мужчин. На неё обращает внимание сестра главного героя и решает, что её брат должен жениться именно на такой чистой и непорочной девушке. У мужчины есть возлюбленная, замужняя женщина с детьми, и авторитарный отец хочет женить своего «непутёвого» сына как можно быстрее, за 5 дней. Сериал очень любопытный, хоть и своеобразный, мрачноватый. Думаю, он понравится любителям непростых историй с запутанными сюжетами.

Эти и другие сериалы, снятые в разные годы и в различных жанрах, предлагает своим зрителям ресурс TurkSeries.TV. Здесь собраны по-настоящему интересные, яркие и искренние истории о том, что всегда волнует людей: о жизни и любви. Поэтому интерес к ним не иссякнет никогда.

17 апрель 2021 /
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