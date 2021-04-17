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Рабочий комбинезон или костюм - что выбрать

Главными критериями выбора спецодежды является ее обеспечение необходимых условий труда в конкретных отраслях деятельности. Конечно же, проблематика сильнее всего касается таких сфер, как строительство и производство, дополняя и так длинный список требований к обеспечению защиты. Наиболее частым вариантом специальной одежды в подобных ситуациях является рабочий комбинезон или полукомбинезон. Причем многообразие моделей и фасонов позволяет подобрать вариант для любой комплекции и целей, не забывая о защищенности и комфорте.

Полукомбинезон рабочий NEO 81-240

Следует подчеркнуть, что при выборе спецодежды важно учитывать сразу несколько критериев - прочность, удобство решения рабочих задач и безопасность в процессе их выполнения. Следовательно, даже тип - полукомбинезон или полноценный комбинезон, следует выбирать тщательно для каждой профессии, учитывая все нюансы и тонкости. При правильном подборе обеспечивается защита от внешних негативных факторов влияния, а также повышается комфорт рабочих и производительность.

В чем же отличия?

Не следует выделять такие различия, как цвет или форменную принадлежность, ведь не в этом главные отличительные черты двух видов одежды. Можно выделить ряд наиболее значимых критериев, которые будут регулировать актуальность выбора между полукомбинезоном и комбинезоном:

  1. Защита. Надежный и долговечный вид одежды для работы - это главное требование. В некоторых ситуациях важен будет даже не фасон, а свойства материала, отталкивающего влагу или даже защищающего от высоких и низких температур. Также в деле безопасности имеет немаловажное значение степень закрытости тела, которая является главным отличием между двумя вариантами рабочего костюма.
  2. Практичность. Производство предполагает использование немарких и легко очищающихся тканей, способных даже спустя десятки стирок и сушек не терять защитные свойства. Тут свойство цельности комбинезона будет наиболее значимым, ведь его части не сползут в самый важный момент.
  3. Специализация. Любая деятельность должна выполняться с комфортом и в соответствующих условиях. Если для каменщика важна больше защищенность при постоянном контакте с раствором, то арматурщик предпочитает подвижность. Следовательно, выбрать комбинезон для работы лучше первому, закрыв все тело единой защитой, а второй склоняется к удобству в полукомбинезоне.

Таким образом, главным отличием между комбинезоном и полукомбинезоном будут не застежки, лямки или наличие карманов, а возможность обеспечить определенные условия работы. Первый вариант одежды представляет собой единую цельную защиту, которая позволяет не отвлекаться на внешние факторы при решении поставленной задачи. Кроме того, защищенность предусматривает не только воздействие временного типа, но и исключение негативных постоянных факторов, например, температур. Если говорить проще, то качественный комбинезон позволит с большим комфортом работать зимой.

В случае с полукомбинезоном безопасность снижается лишь немного, а подвижность и удобство повышается. То есть, цена за такие модели также оправдана, а в некоторых ситуациях обойтись без раздельной рабочей спецодежды попросту невозможно. Повышение подвижности, легкости выполнения работы и возможность в любой момент отдельно снять часть костюма - это факторы, которые будут иметь большое значение в некоторых профессиях. Прежде чем выбрать определенный тип специальной одежды следует тщательно взвесить все положительные и отрицательные стороны и соотнести их с факторами эксплуатации.

17 апрель 2021 /
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