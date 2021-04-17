Чем занять детей в период коронавируса?

В период локдауна лучше всего учиться игре на гитаре самостоятельно удаленно. При этом можно купить гитару в интернет-магазине Intermuzika.com.ua

Онлайн-уроки могут стать альтернативой дневной школе при соблюдении следующих условий:

Если школа реализует заранее подготовленную программу и имеет материалы для учащихся (например, в формате PDF). Мы не рекомендуем занятия с учителями, которые не подготовлены к уроку и работают хаотично без плана.

Всегда после онлайн-уроков мы отправляем короткое видео с материалом, который проигрываем во время урока. Тогда мы уверены, что ученик сможет прослушать песню / упражнение в хорошем качестве и что домашнее задание будет ему понятно. Запись видео требует от учителя дополнительной работы, но мы очень хотим, чтобы уроки были максимально полезными.

Во время занятий 1 на 1 в классной школе большим преимуществом является возможность слушать ученика вживую и давать инструкции. Работа с учеником на онлайн-уроке связана с риском задержки звука, что может затруднить оценку учителем, например, ритма. По этой причине мы рекомендуем студентам присылать нам аудио- и видеофайлы с домашних тренировок. Мы уделяем время тому, чтобы внимательно выслушивать домашние задания студентов и давать ценные советы.

Почему стоит выбрать онлайн-курс игры на гитаре?

Профессиональный онлайн-курс сначала кажется дорогим, но цена урока невысока. Экономия времени и денег, связанная с поездкой в ​​дневную школу. Возможность обучения в любом месте с доступом в Интернет. Онлайн-курс часто имеет форму приложения для смартфона. Доступ к специальной группе совместного обучения - работа со студентами с аналогичным уровнем развития. Возможность обмена опытом. Доступ к дополнительным материалам в виде PDF и аудио. Возможность получить сертификат по окончании курса. Живые встречи с наставниками во время курса. Долгосрочный доступ к курсу (12, 24, 36 месяцев или пожизненно).

Преимущества:

Вы играете свои любимые песни на гитаре, и это доставляет вам огромную радость. Вы можете легко разучивать новые мелодии и аккорды из сборников песен, нот и даже на слух. Вы можете аккомпанировать вокалисту на гитаре или играть и петь самому (например, для близких друзей во время отпуска) Вы учите музыку дома, не спеша, у лучших преподавателей игры на гитаре. Вы играете на инструменте осознанно и без вредных привычек. Вы развиваетесь благодаря проверенному МЕТОДУ, который шаг за шагом показывает вам, что делать с нуля. Вы тренируетесь и на каждом этапе обучения получаете ценные советы по технике игры.

Вы узнаете, как правильно держать гитару и настроить игровую камеру. Вы получите фундаментальные знания и навыки, которые позволят вам сыграть первые мелодии и под гитарный аккомпанемент. Вы научитесь играть по нотам и научитесь эффективно планировать тренировки и упражнения. Вы также узнаете, какие ошибки делают новички и как избежать вредных привычек.

Автор - Виктор.