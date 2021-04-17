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Все про жесткость ортопедического матраса

Каким должен быть ортопедический матрас — мягким или все-таки жестким? Однозначного ответа на данный вопрос нет и быть не может, ведь матрас является изделием индивидуального пользования. Выбирать его следует, отталкиваясь от личных предпочтений и физиологических параметров. В данной статье мы поделимся с вами тонкостями выбора матрасов и подскажем, на что следует обратить внимание прежде всего.

Правила выбора ортопедического матраса

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Современный рынок товаров для сна развивается со стремительной скоростью. В ход идут новые материалы, призванные обеспечить пользователю максимум комфорта и пользы. И все же основная суть ортопедических матрасов остается неизменной: они должны заботиться о здоровье позвоночника. В каталоге magdek.com.ua/matrasi интернет-магазина «Магдек» собран внушительный ассортимент матрасов, среди которого каждый найдет для себя идеальный вариант.

  • Самым мягким материалом наполнения матрасов сегодня является натуральный латекс. Он прекрасно подходит людям, страдающим заболеваниями суставов и позвоночника. Также латексные матрасы считаются лучшим решением для людей преклонного возраста.
  • За равномерное распределение нагрузки в матрасах отвечают пружинные системы. Они способствуют смягчению спальной поверхности и помогают регулировать уровень жесткости изделия на протяжении сна. Благодаря данным свойствам матрас обеспечивает нормализацию кровообращения, разгружает мышцы и позвоночник от напряжения.
  • Производители предлагают широкий выбор матрасов умеренной жесткости. Основная целевая аудитория таких изделий — женщины. Умеренно жесткие матрасы чаще всего выполнены из натурального латекса и имеют пружинную конструкцию.
  • Жесткие ортопедические матрасы представлены в двух категориях: средне жесткой и максимально жесткой. Первые по праву считаются универсальным решением для широкой аудитории пользователей, тогда как вторые в большей степени рекомендованы новорожденным и людям весом от 100 кг.

Самые лучшие жесткие матрасы для сна - это модели с наполнением из койры кокоса. Они в полной мере соответствуют ортопедическим параметрам:

  • подходят детям дошкольного возраста, школьникам и подросткам;
  • наиболее удобны для людей с избыточным весом;
  • рекомендованы при некоторых заболеваниях опорно-двигательной системы.

Определиться с выбором подходящей модели непросто, но в этом вам всегда помогут сотрудники интернет-магазина «Магдек». Достаточно связаться с онлайн-консультантом — и в ближайшее время вам будет представлена выборка наиболее оптимальных вариантов.

17 апрель 2021 /
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