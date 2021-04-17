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Как выбрать качественный матрас для комфортного сна

Полноценный отдых служит наилучшей гарантией отличного самочувствия, энергичности и работоспособности. Здоровый сон позволяет человеку поддерживать нормальный ритм жизни и правильно распределять силы на протяжении всего дня. Как только мы лишаем себя качественного сна, это влечет за собой ощущение усталости, разбитости и апатии. Избежать столь нежелательных последствий поможет правильно подобранный ортопедический матрас.

Конструкция ортопедических матрасов

Мебельные салоны предлагают широчайший модельный ряд матрасов всевозможных форм и размеров. Современные недорогие матрасы представлены здесь https://matrasin.kiev.ua/kupit-matras-ortopedicheskiy-kiev/nedorogie-matrasy/ в пружинных и беспружинных модификациях:

  • Пружинные ортопедические варианты могут состоять из зависимых и независимых пружинных блоков. Первые принадлежат бюджетному сегменту ввиду слабо выраженных ортопедических свойств. Изделия на независимых пружинных блоках заметно дороже, что полностью окупается их комфортом и долговечностью. Модели на независимых пружинных системах обеспечивают равномерное распределение нагрузки по периметру спального места, расслабляя каждую мышцу и позвонок пользователя. В отличие от изделий на зависимых системах, такие матрасы не страдают от «эффекта гамака» и прекрасно держат форму.
  • Беспружинные ортопедические постели существенно отличаются от пружинных собратьев. Прежде всего — конструкцией, ведь вместо пружин в них используются слои натуральных и синтетических наполнителей. Несмотря на отсутствие пружин как таковых, данные изделия обладают выраженной ортопедичностью и даже рекомендованы для коррекции осанки. Качественные модели от известных производителей отличаются гипоаллергенным составом.

Материалы изготовления матрасов

  • Среди природных наполнителей наибольшей популярностью пользуется натуральный латекс. Матрасы из данного материала славятся прочностью, длительным эксплуатационным сроком и упругостью. На рынке доступны модификации среднеценовой категории, выполненные из синтетического латекса.
  • Другой популярный наполнитель — койра кокоса, придающая матрасам дополнительной жесткости. Изделия с данным наполнителем отличаются упругостью и хорошей воздухопроницаемостью.
  • Производители все чаще используют синтетические наполнители, лидером среди которых является пенополиуретан. По многим свойствам он практически не уступает латексу: он также хорошо пропускает воздух, в меру эластичен и гигроскопичен.

На сайте интернет-магазина matrasin.kiev.ua собран огромный модельный ряд качественных недорогих матрасов отечественного и зарубежного производства. Покупателям доступны цены от производителя и гарантия на весь представленный ассортимент.

17 апрель 2021 /
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