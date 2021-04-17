Как выбрать качественный матрас для комфортного сна

Конструкция ортопедических матрасов

Полноценный отдых служит наилучшей гарантией отличного самочувствия, энергичности и работоспособности. Здоровый сон позволяет человеку поддерживать нормальный ритм жизни и правильно распределять силы на протяжении всего дня. Как только мы лишаем себя качественного сна, это влечет за собой ощущение усталости, разбитости и апатии. Избежать столь нежелательных последствий поможет правильно подобранный ортопедический матрас.

Мебельные салоны предлагают широчайший модельный ряд матрасов всевозможных форм и размеров. Современные недорогие матрасы представлены здесь https://matrasin.kiev.ua/kupit-matras-ortopedicheskiy-kiev/nedorogie-matrasy/ в пружинных и беспружинных модификациях:

Пружинные ортопедические варианты могут состоять из зависимых и независимых пружинных блоков. Первые принадлежат бюджетному сегменту ввиду слабо выраженных ортопедических свойств. Изделия на независимых пружинных блоках заметно дороже, что полностью окупается их комфортом и долговечностью. Модели на независимых пружинных системах обеспечивают равномерное распределение нагрузки по периметру спального места, расслабляя каждую мышцу и позвонок пользователя. В отличие от изделий на зависимых системах, такие матрасы не страдают от «эффекта гамака» и прекрасно держат форму.

Беспружинные ортопедические постели существенно отличаются от пружинных собратьев. Прежде всего — конструкцией, ведь вместо пружин в них используются слои натуральных и синтетических наполнителей. Несмотря на отсутствие пружин как таковых, данные изделия обладают выраженной ортопедичностью и даже рекомендованы для коррекции осанки. Качественные модели от известных производителей отличаются гипоаллергенным составом.

Материалы изготовления матрасов

Среди природных наполнителей наибольшей популярностью пользуется натуральный латекс. Матрасы из данного материала славятся прочностью, длительным эксплуатационным сроком и упругостью. На рынке доступны модификации среднеценовой категории, выполненные из синтетического латекса.

Другой популярный наполнитель — койра кокоса, придающая матрасам дополнительной жесткости. Изделия с данным наполнителем отличаются упругостью и хорошей воздухопроницаемостью.

Производители все чаще используют синтетические наполнители, лидером среди которых является пенополиуретан. По многим свойствам он практически не уступает латексу: он также хорошо пропускает воздух , в меру эластичен и гигроскопичен.

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