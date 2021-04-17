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Типы офисной мебели: для персонала, директора, приемной

От мебели для офиса зависит не только имидж организации, но и то, насколько комфортно здесь будет работать. Мебель для офиса бывает корпусной или мягкой. Делится она и на другие категории:

  • Оперативная (для рабочего персонала).
  • Для зоны переговоров.
  • Для кабинета руководства.
  • Для приемных.

Поговорим немного об особенностях каждой категории.

Оперативная мебель

Она должна выдерживать серьезные нагрузки и изнашивается быстро. Поэтому покупать оперативную мебель из натуральных материалов смысла нет. Обычно столы для рабочего персонала делаются из не боящегося влаги ДСП. Реже используется МДФ с похожими свойствами. Популярна и металлическая или стеклянная офисная мебель. Чтобы убедиться в том, что любой вариант хорош, достаточно заглянуть в каталог офисной мебели в интернет-магазине Merx. Не стоит забывать и об особенностях эргономики. Так, считается, что столы для офисов со скругленными углами для работы более комфортны.

Зона переговоров

Речь идет об удобных креслах со столами. Кресла в зоне переговоров не обязательно должны быть мягкими: если они жесткие, но отличаются высоким качеством, то они будут не менее комфортны. Столы здесь должны быть круглыми, но овальные тоже подходят. В идеале, никаких посторонних предметов мебели в зоне переговоров быть не должно.

Приемная

В зоне, где люди ожидают приема, непременно должна быть стойка. Если компания крупная, лучше остановиться на полноценной стойке ресепшн. Если компания небольшая, это может быть и просто стол секретаря. Но стойка все-таки солиднее и именно с нее начинает складываться впечатление об организации. Стойка может быть как деревянной, так и из ламината. Подойдет и ДСП. Очень часто стойки декорируются металлом или стеклом. Высокие стойки - лучший вариант для офиса, где бывает много людей.

Мягкие кресла и небольшие столики (в идеале журнальные) - мастхэв для приемной. Также можно разместить здесь вешалки с зеркалами (их можно заменить шкафом, куда можно повесить верхнюю одежду).

Кабинет руководителя

Если раньше считалось, что мебель здесь должна быть только из дерева, то сегодня популярны металлические и стеклянные варианты в духе хай-тек. Мебель в этом кабинете может быть модульная, ну или мобильная. Сидения для посетителей и кресло директора выполнены должны быть в одном стиле. Кабинет директора должен быть максимально просторным, поэтому шкаф для документов слишком большим быть не должен.

Какой бы стиль мебели для офиса вы ни выбрали, она должна быть надежная и эргономичная.

17 апрель 2021 /
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