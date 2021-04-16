Как изменилась планета Земля за последние 37 лет? Смотрите сами, прямо сейчас

Сервис Google Earth теперь показывает, как менялась наша планета в течение 37 лет

В далеком 2001 году на сервисе Google Earth были размещены спутниковые снимки всей земной поверхности. Пожалуй, с тех пор это самый удобный сайт, при помощи которого можно рассмотреть нашу планету со всех сторон. Время от времени разработчики добавляют в сервис новые функции — например, в 2017 году в нем появились качественные 3D-карты и виртуальные экскурсии по самым интересным местам мира. Недавно компания объявила о новом крупном обновлении, который наглядно показывает, насколько сильно человек меняет облик Земли. Включив функцию Timelapse любой желающий может увидеть последствия вырубки лесов и изменения климата за последние 37 лет. Я отобрал все самое интересное об обновлении Google Earth и сейчас все подробно расскажу. Заодно поговорим о других интересных функциях сервиса, о которых мало кто знает.

Как меняется планета земля

Функция Timelapse в Google Earth позволяет увидеть, как меняется наша планета с течением времени. Впервые эта возможность появилась в 2014 году, но тогда мы могли наблюдать за изменениями только в двумерном режиме. Таяние ледников сайт показывал только как исчезновение белых отметин на карте — никакой зрелищности. Но теперь все выглядит очень круто, потому что изображение стало трехмерным.

В 2014 году таймлапсы Google Earth выглядели довольно скучно

Для создания видео с изменениями нашей планеты разработчики использовали более 24 миллионов спутниковых снимков, снятых с 1984 по 2020 год. Вся эта информация весит 20 тысяч терабайт — чтобы сохранить такой объем данных, нужно объединить все компьютеры довольно большого города. Чтобы выпустить это крупное обновление, потребовалась помощь от NASA, Геологической службы США, Европейского космического агентства и Европейской комиссии.

Презентация обновления Google Earth

Чтобы посмотреть на изменение облика нашей планеты, нужно перейти по ссылке, которую я оставил в конце статьи. В правой части экрана можно выбрать категории: источники энергии, глобальное потепление, строительство городов, изменения лесов и «хрупкая красота природы». Выбрав одну из них, можно перемещаться по разным точкам нашей планеты и смотреть, как деятельность человека в течение десятилетий меняла внешний вид Земли. Для лучшего качества из снимков были удалены облака и тени. Сообщается, что всего пользователям доступно 800 роликов и в последующие 10 лет их количество будет увеличиваться.

Разработчики надеются, что обновление заставит людей задуматься о своем вредном воздействии на природу. Исследователь окружающей среды Дженнифер Марлон (Jennifer Marlon) отметила, что многие люди до сих пор не понимают, насколько сильно они влияют на судьбу планеты. Скорее всего, им данный сервис не покажется интересным. Но есть надежда на то, что новой функцией Google Earth заинтересуются их дети и объяснят им серьезность проблемы.

Обновления сервиса Google Earth

Как и говорилось выше, обновления сервиса Google Earth выходят с периодичностью раз в несколько лет. В 2017 году крупное обновление было приурочено ко дню Земли, который празднуется 22 апреля. В этот день пользователи сервиса получили возможность просматривать трехмерные карты самых интересных мест нашей планеты и посещать виртуальные экскурсии. Туры были разработаны совместно с учеными, документалистами и другими экспертами, поэтому в достоверности данных можно быть уверенными. В приложении стало доступно около 50 экскурсий — пройти их можно в разделе «Исследователь».

Например, при помощи Google Earth можно посетить Гомбе-Стрим, национальный парк Танзании. Тур был разработан совместно с экспертом по приматам Джейн Гудолл (Jane Goodall). Также пользователям доступны несколько виртуальных приключений в формате видео BBC Earth. Также на сайте можно найти экскурсию по руинам майя, которой руководит один из персонажей образовательной программы «Улица Сезам».

Ну и наконец, через сервис Google Earth можно посмотреть на качественные 3D-модели различных достопримечательностей и находящихся рядом с ними объектов. Для этого нужно нажать на кнопку 3D в правом нижнем углу экрана.

Пользоваться сервисом Google Earth можно с разных устройств. Если вы читаете статью с компьютера или ноутбука, перейдите по этой ссылке. Также есть приложения для Android и iOS. Стоит отметить, что приложения недоступны в российских магазинах приложений, так что придется пользоваться веб-версией.