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Как пандемия повлияла на изменение климата?

Как пандемия повлияла на изменение климата?

Локдауны в 2020 году привели к резкому сокращению выбросов СО» в атмосферу. Но в целом это никак не изменило ситуацию на Земле.

12 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире. К сожалению, даже несмотря на вакцинацию, развернутую в более чем 140 странах мира, пандемия далека от завершения. При этом над человечеством также нависла опасность, которая, в случае нашего бездействия, может привести к катастрофическим последствиям. Речь идет об изменении климата, проблема которого, вопреки новостям о снижении выбросов в атмосферу СО2 в начале пандемии, никуда не делась. Как показали результаты нового исследования, даже после года локдаунов и остановок производства, глобальные выбросы парниковых газов продолжают расти с неумолимой скоростью. Исследователи отмечают, что если мы хотим смягчить наихудшие последствия изменения климата, нам нужно будет целенаправленно сосредоточиться на сокращении выбросов ископаемого топлива почти до нуля – но даже тогда нам нужно будет искать способы дальнейшего удаления парниковых газов из атмосферы.

 


Чрезвычайная климатическая ситуация

Стремительно изменение климата вызвано деятельностью человека и это – научный факт. Еще в 1988 году ученые поставили проблему глобального потепления на повестку дня заявив, что человечество стоит перед «климатической чрезвычайной ситуацией». В 2020 году 11 тысяч ученых со всего мира опубликовали одноименное заявление с требованием немедленно принять меры.

По мнению представителей научного сообщества, наша неспособность сократить количество углекислого газа в атмосфере превратит необычайную жару, штормы, лесные пожары и таяние ледников в рутину и может «сделать значительную часть Земли непригодной для жизни».

Исследователи отмечают, что предпринятые мировыми лидерами действия, направленные на борьбу с изменением климата, нельзя назвать достаточными и эффективными. В то же самое время реакция СМИ на пандемию COVID-19 проиллюстрировала полезную модель поведения – руководствуясь наукой, журналисты описали пандемию как чрезвычайную ситуацию, указали на ее разрушительные последствия и дезинформацию, а также рассказали аудитории, как защитить себя (например, с помощью масок и социального дистанцирования). Так может стоит также поступить с изменением климата?

Как пандемия повлияла на изменение климата?

Концентрация СО2 в атмосфере достигла рекордного уровня.
Несмотря на снижение выбросов из-за пандемии.

Пандемия COVID-19 и глобальное потепление

Пандемия, возможно, мало повлияла на ход изменения климата, но COVID-19 определенно может многому научить нас о надвигающихся глобальных угрозах. Недавно исследователи из Королевского колледжа Лондона пришли к выводу, что страны, лучше подготовленные к климатической чрезвычайной ситуации, оказались гораздо лучше подготовлены к борьбе с пандемией коронавируса. Важно отметить, что ученые также пришли к выводу, что странам стоит относиться к климатическому кризису как к пандемии.

В ходе исследования были взяты данные из 110 стран и установлено, что общества, «в которых люди заботятся друг о друге» лучше справляются с пандемией. Работа подчеркивает острую необходимость инвестиций как в климатические меры, так и в инфраструктуру общественного здравоохранения, чтобы страны могли лучше подготовиться к подобным катастрофам в будущем. Примечательно, что с полученными результатами, как пишет Sciencealert, согласны и другие специалисты в этой области.

Изучая социальные, экономические и медицинские меры, предлагаемые каждой страной для борьбы с пандемией, исследователи из Королевского колледжа обнаружили, что отсутствие «социальной сплоченности» в США и Западной Европе привело к росту смертности. В прошлом году экономический спад, вызванный глобальной пандемией, сократил выбросы углекислого газа примерно на 7 процентов, и некоторые исследования показывают, что только 10% этого резкого первоначального падения было связано именно с сокращением воздушного транспорта.

Как пандемия повлияла на изменение климата?

Пандемия, увы, не поможет нам в борьбе со стремительным изменением климата.

Результаты еще одного исследования показали, что пандемия коронавируса охладит планету только примерно на 0,01 градуса Цельсия к 2030 году. Это незначительная разница, но хорошие новости все же есть – если мы объединим усилимя, за которыми последует сокращение инвестиций в ископаемое топливо, мы можем избежать будущего потепления на 0,3°C к 2050 году.

«Хотя увеличение выбросов ископаемого топлива, возможно, не в полной мере ответственно за недавний рост уровня метана в земной атмосфере, сокращение выбросов ископаемого топлива является важным шагом к смягчению последствий изменения климата», – говорит химик-исследователь Эд Длугокенски.

Выходит, даже когда люди по всему миру решают оставаться дома – меньше ездить, меньше летать и меньше потреблять – это все равно не решение, потому что более 71% выбросов в атмосферу начиная с 1988 года было произведено всего 100 компаниями. Это системы вокруг них и эти компании, которые должны быть изменены. Так что для разрешения климатического кризиса потребуется нечто большее, чем глобальная пандемия.

15 апрель 2021 /
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