Китайская копия робота-собаки Boston Dynamics стоит в 30 раз дешевле. В чем подвох?

робот AlphaDog почти неотличим от Spot, но стоит намного дешевле

Самым успешным производителем роботов сегодня является Boston Dynamics. Любой желающий может купить себе робота-собаку Spot и использовать в своих целях. Вот недавно блогер Майкл Ривз научил этого робота мочиться пивом в пластиковый стакан — это ли не чудо технологий? Только вот покупка такой «игрушки» очень дорогое удовольствие, потому что производитель просит за него 74 500 долларов. Но на днях китайская компания Welian создала его копию и она стоит в 30 раз дешевле оригинала. Дешевый робот называется AlphaDog и выглядит почти так же: есть четыре подвижные ноги, набор датчиков и Искусственный интеллект . Компания уверяет, что в будущем робот сможет заметить собой собак-поводырей и даже обретет возможность лаять и выполнять голосовые команды. Но почему же копия робота стоит настолько дешевле оригинала? Официального ответа на этот вопрос нет, но давайте попробуем разобраться.

Самый дешевый робот , аналог Spot от Boston Dynamics

Внешне робот AlphaDog действительно очень похож на роботизированную собаку Spot от Boston Dynamics. Единственное визуальное отличие заключается разве что в цвете корпуса: оригинальный робот желтый, а копия — красная. Подробностей о технических характеристиках робота нет, но он явно оснащен датчиками для измерения расстояния до объектов и другой электроникой. Также производитель упомянул, что выполнение задач возможно благодаря искусственному интеллекту. В общем, датчики собирают информацию, а внутренний компьютер решает, что с ними делать и дает команды двигателям. Все работает примерно так же, как и у робота Boston Dynamics.

Одним из главных преимуществ робота AlphaDog над Spot является скорость ходьбы. На видеоролике ниже можно увидеть, как китайская копия разгоняется до 3 метров в секунду, а это более 10 километров в час! Для сравнения, робот Spot может ходить только со скоростью около 5 километров в час. По данным издания Gizmochina, робота AlphaDog на данный момент можно считать самым быстрым. Если учесть, что он так же хорошо удерживает равновесие, как и детище Boston Dynamics, компания Welian явно проделала очень большую работу и достойна похвалы.





Демонстрация робота AlphaDog

Почему китайская техника дешевая?

робот AlphaDog уже продается в Китае за 2 400 долларов. Это в 30 раз дешевле, чем всем известный Spot! Не удивительно, что всего за месяц компания смогла продать 1800 экземпляров робота. По словам представителей компании, чаще всего робота покупают любители техники для проведения различных экспериментов. Есть и люди, которые приобретают AlphaDog в качестве подарка детям. По текущему курсу цена робота равна около 180 тысячам рублей. Неплохой подарок, не так ли?

Дешевизну робота AlphaDog можно объяснить тем, что компания использует менее дорогие материалы, чем Boston Dynamics. Впрочем, разницы в качестве материала может и не быть — китайская компания просто могла совершить более выгодную сделку с поставщиками. А вот датчики и прочее оборудование действительно могут быть бюджетными. На данный момент робот AlphaDog умеет выполнять не так уж и много полезных задач. А вот робот Spot недавно обновился и даже способен снимать показания с различных датчиков — видео можно посмотреть по этой ссылке.

Пока сложно сказать, кто лучше. С одной стороны AlphaDog стоит дешевле, но не факт, что он будет долго поддерживаться. Нет никаких гарантий того, что компания Welian не закроется спустя несколько лет — в этом случае робот не будет получать обновлений и толка от него не будет. А вот компания Boston Dynamics существует с 1990-х годов и тем самым заслуживает доверия. Изначально она создавала роботов для военных целей, но потом сотрудничество прекратилось и инженеры начали производить аппараты для более массового использования.

И дела у Boston Dynamics идут очень даже хорошо. В конце марта она представила своего нового робота под названием Stretch. Это очень простой по своему строению робот : он состоит из квадратной основы и механической руки с присосками для поднятия грузов. Он способен поднимать объекты массой до 23 килограмм и поступит в продажу в 2022 году. Ожидается, что новинка будет полезна на складах и кораблях — его легко перемещать в разные места.