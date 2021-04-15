«Любовники» из мезозоя

Этот рисунок воспроизводит расположение двух скелетов сибирских пситтакозавров (Psittacosaurus sibiricus), обнаруженных в 1999 году в местонахождении Шестаково Кемеровской области. Эта находка имеет довольно занятную историю.

Первые кости сибирских пситтакозавров — растительноядных рогатых динозавров, обитавших в меловом периоде на территории нынешнего Кузбасса, — нашли в Шестаково независимо друг от друга летом 1953 года геолог из Москвы и доцент из Томска. Палеонтологический институт АН организовал экспедицию для осмотра местонахождения, но она завершилась полным провалом: никаких костей не попалось. Спустя пару лет по просьбе палеонтолога Ивана Антоновича Ефремова местонахождение осмотрели сибирские школьники — и тоже провал. Школьники собрали немало остатков, и даже, по их мнению, динозавров, но на поверку всё это оказалось молодой четвертичной фауной. На местонахождении поставили крест.

Прошло сорок лет. Уже другой доцент Томского государственного университета, геолог Владимир Иванович Саев, привез в Шестаково первокурсников на геологическую практику. Они изучали живописные речные обрывы, сложенные пластами меловых песчаников, и узнали, что неподалеку, на окраине деревни Шестаково дорожные рабочие срыли часть холма. На склоне выступила красновато-рыжая проплешина — слои песка и глин мелового возраста. Саев со студентами осмотрел вывороченные пласты и заметил красные косточки динозавров.

За несколько лет геологи ТГУ выкопали многочисленные остатки крокодилиморф, динозавров, черепах, маммалиаформ. В том числе повезло натолкнуться на два лежавших рядом друг с другом скелета пситтакозавров (их прорисовку вы видите на главном изображении). Студенты прозвали их близняшками, а затем, с легкой руки палеонтолога Александра Олеговича Аверьянова, Ромео и Джульеттой.

Невинная шутка обернулась конфузом. Студенты рассказали журналистам, что найденная парочка динозавров погибла, занимаясь любовью. Журналисты приняли это за чистую монету, и появились статьи о небывалом открытии: «В деревне Шестаково Кемеровской области группа ученых сделала уникальную находку. Ими была обнаружена пара динозавров, убитая в момент любви».

Байка зажила собственной жизнью и стала обрастать подробностями, всё более диковатыми. Появились заметки, что динозавры-любовники погибли от упавшего на них дерева. Более того, эта история попала даже в отличную книгу Джона Пикрелла «Странные динозавры» (Weird dinosaurs). Любовью динозавры в момент гибели, конечно, не занимались. Считается, что они погибли во время сильного паводка.

Считается, что пситтакозавры жили группами. На рисунке показана группа из шести особей. Рисунок Андрея Атучина

Остатки пситтакозавров составляют большую часть находок в Шестаково. Каждая третья кость — от пситтакозавра. Ситуация стандартная, в меловой Азии были они самыми массовыми и доминирующими животными. Соответствующие отложения так и называют — «фауна пситтакозавров». Среди динозавров именно пситтакозавров, вероятно, надо считать рекордсменами по количеству найденных остатков, в том числе полных скелетов. Их не одна сотня, на большой территории от Сибири до Японии. Особенно много добыто в китайской провинции Жэхэ, их вывозят контрабандой и продают по всему миру в антикварных салонах и на выставках минералов. Но, как правило, такие образцы сильно реставрированы и приукрашены.

Вид на раскопки в Шестаково в 2014 году. фото Андрея Атучина

Пситтакозавры неплохо изучены, в род включают около десяти видов: больше, чем в других родах динозавров. Пситтакозавр сибирский (Psittacosaurus sibiricus) — эндемик Шестаково и крупнейший пситтакозавр, в длину выраставший до трех метров. Массовый материал позволил детально изучить возрастную изменчивость у пситтакозавров, в том числе сибирских. За 25 лет в Шестаково добыто двадцать более или менее полных скелетов всех возрастов: от молодняка до крупных матерых особей. Гистология показала, что сибирские пситтакозавры росли по стандартной динозавровой модели: сразу после вылупления очень быстро, буквально каждый год, удваиваясь в размерах, а после достижения солидных размеров, примерно двухметровых, рост шел медленнее, но никогда не останавливался. Самым старым особям в Шестаково по 12–13 лет.

С возрастом менялась локомоция. Молодые пситтакозавры бегали на четырех лапах. Взрослые передвигались преимущественно на двух задних, а передние крепко прижимали к туловищу. Долго ходить на четырех лапах взрослый пситтакозавр не мог, его плечи для этого не приспособлены, они направлены почти назад. Менялся и рельеф черепа. У молоди боковые шипы плоские, у взрослых удлиняются и заостряются, а у самых старых затупляются и разворачиваются назад.

Реконструкция пситтакозавра сибирского. Иллюстрация Андрея Атучина

Изобилие скелетов пситтакозавров в районе великих меловых озер в Северном Китае указывает, что эти рептилии обитали рядом с водой и, возможно, по образу жизни напоминали болотных свиней и бегемотов.

Рисунок Андрея Атучина.

Антон Нелихов