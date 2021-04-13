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Эмпатия начинается с первых объятий

Материнская забота в первые дни жизни помогает молодому человеку понимать других людей – по крайней мере, в собственной семье.

Более двадцати лет назад в Израиле появились на свет около сотни детей, за которыми исследователи из Междисциплинарного центра в Герцлии и Университета Бар-Илана наблюдали до тех пор, пока эти дети не повзрослеют. Некоторые из них родились в срок, некоторые – до срока. Среди тех, кто родился до срока, были те, которых пару недель просто не разрешали брать на руки, и были другие, которые были более крепкими и которых разрешали подержать на руках один час в день. Разумеется, те дети, которые родились в срок, сразу попадали в материнские объятия.

Эмпатия начинается с первых объятий
(фото: iuricazac / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

За детьми, как было сказано, наблюдали более двадцати лет. Исследователей интересовало, как у них формируются социальные навыки и как работают те зоны мозга, которые отвечают за понимание других людей. Оказалось, что чем раньше мать обнимет младенца, тем более эмпатичным человеком он вырастет. Эта эмпатия видна хотя бы в том, как молодой человек ведёт себя в семье. Те дети, которые рано чувствовали физический контакт с матерью (проще говоря, те, которых сразу брали на руки), потом лучше понимали мать, лучше общались с ней – словами и без слов, и не драматизировали ситуацию, когда у матери по какому-то поводу было собственное мнение, не совпадающее с их мнением.

Что до активности мозга, то у тех детей, которых сразу брали на руки, активнее работало миндалевидное тело и островковая кора. Миндалевидное тело, или амигдала – это эмоциональный центр; островковоая кора помогает интегрировать сигналы, описывающее наше собственное состояние, с внешними сигналами, сообщающими об эмоциях других людей. Можно сказать, что дети с чувствительной амигдалой и островковой корой лучше понимают чужие переживания и могут им сопереживать. Кстати, активность разных зон мозга оценивали уже у повзрослевших детей, то есть материнская ласка остаётся в настройках мозга на долгие годы. Вполне возможно, что свою роль играет и то, как с ребёнком ведёт себя отец – во всяком случае, авторы работы полагают, что «отцовский эффект» должен быть не слабее материнского. Результаты исследований опубликованы в PNAS.

Авторы работы не зря включили в своё исследование недоношенных детей, которых можно было брать на руки, пусть и ненадолго. Если бы они анализировали только обычных детей и тех, кого в первые дни вообще не брали на руки, то можно было сказать, что разница в социальных навыках обусловлена недоношенностью, а не отсутствием физического контакта с матерью. Однако у тех детей, которые родились прежде срока, но которых всё-таки брали на руки, эмпатия была развита всё же лучше.

13 апрель 2021 /
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