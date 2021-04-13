Больше не значит лучше

…но вспомнить об этом удаётся не всегда.

Когда мы слышим, что для решения какой-то проблемы организовали новую комиссию, совет, проверяющий административный орган и т. д., у нас в голове, скажем честно, возникают не очень хорошие мысли. Грубые мысли, прямо скажем. Но, может быть, не стоит так уж сразу осуждать тех, кто принимает такие решения – потому что людям вообще свойственно забывать, что проблему можно решить не сложением, а вычитанием.

Сотрудники Университета Вирджинии описывают в Nature достаточно простой психологический эксперимент с конструктором LEGO. Из конструктора собирали кубик с крышей, которая выходила за края кубика. Между кубиком и крышей был столб-подпорка, но подпорку ставили на угол, то есть крыша держалась как бы неустойчиво. К стене кубика ставили фигурку-статуэтку ростом почти с кубик. Затем участников эксперимента, которых ловили просто в университетском дворе, просили сделать так, чтобы крыша не упала на голову фигурке.

Кубик с неустойчивой крышей, опирающейся на одну угловую подпорку. Фигура, которую нужно обезопась от крыши, изображена полоской бумаги. (фото : Adams et al., Nature, 2021)

Глядя на эту конструкцию, можно увидеть, что крышу можно подпереть ещё одной-двумя-тремя подпорками, а можно просто убрать ту, которая есть – чтобы крыша просто легла на кубик. И в том, и в другом случае фигурка рядом с кубиком окажется в безопасности. За участие в эксперименте платили доллар, но половине участников (а всего их было около двухсот) прямо говорили, что каждая добавленная деталь стоит 10 центов. То есть если человек подпирал крышу ещё одной подпоркой, он получал не доллар, а 90 центов. Но даже в этом случае лишь 40 из 98 человек решили проблему вычитанием – то есть они убрали ту единственную подпорку, которая делала всю конструкцию неустойчивой.

Другой половине участников эксперимента говорили ещё более чётко, что каждая добавленная деталь стоит 10 центов, но если деталь убрать, то это не будет стоить ничего. То есть добавив запчасть, ты получишь не доллар, а 90 центов, если же запчасть уберёшь, то получишь именно целый доллар. Однако и с таким ещё более явно озвученным условием запчасть убирали уже 66 человек из 99 – побольше, но всё равно странно, что не все.

На самом деле эксперимент с кубиком был не первым. До него авторы работы поставили несколько похожих опытов с нарисованными узорами: на бумаге, разлинованной в клеточку, некоторые клеточки были закрашены так, чтобы получался почти симметричный узор. Именно почти симметричный – некоторые квадратики портили симметрию. Нужно было восстановить симметрию, закрасив новые клеточки, или стерев лишние. Большинство решало задачу, добавляя новые клеточки. Например, в одном из таких экспериментов из 94 участников только 18 решили не новые клеточки добавлять, а стереть те, что мешают. При этом если людям давали понять, что стирать клеточки лучше, чем добавлять новые, и ещё давали потренироваться в правильном решении, то после тренировок больше участников эксперимента решали задачу боле выгодным способом – то есть стирая лишнее.

Можно сделать вывод, что мы по умолчанию настроены на то, чтобы добавлять, увеличивать, при(в)носить и т. д. Даже явная награда, явная денежная выгода не всегда в силах переломить установку на «плюс». Авторы работы иллюстрируют эту закономерность примером из жизни собственного университета: когда очередной новый ректор спрашивает у подчинённых, как улучшить университетскую жизнь, то лишь 11% от всех предложений советуют что-то убрать – какие-то учебные программы или, скажем, какие-то регуляторные нормы. И такие примеры наверняка есть под рукой у многих. Нам не всегда удаётся перестать тратить время на какое-то бессмысленное занятие, потому что кажется, что вот-вот, и всё получится. А уж если вспомнить, сколько средств было потрачено на разнообразные подобные предприятия, которые тоже – вот-вот…

Откуда у нас взялось намерение добавлять и складывать любой ценой, можно только предполагать. С одной стороны, кажется, что «плюс» лучше «минуса» естественным образом: большие запасы лучше маленьких, много еды лучше, чем мало, плодовитость лучше бесплодия, много друзей лучше, чем мало, и пр. С другой стороны, почему-то с этой естественностью мы упускаем из виду, что прибавление чего-нибудь может быть невыгодно – не сейчас, так в дальнейшем.

С другой стороны, есть социально-культурный контекст, в котором мы постоянно слышим о том, что «нужно привнести что-то новое», и что «критиковать все умеют, а ты что-нибудь конструктивное предложи». Тем не менее, есть в истории есть много примеров того, как ликвидация, устранение, в общем, вычитание в широком смысле шли очень даже на пользу и социуму, и культуре. Да и в личной жизни у каждого наверняка тоже есть такие примеры позитивных «минусов» – главное, стараться о них не забывать.