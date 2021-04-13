» » Больше не значит лучше

Больше не значит лучше

…но вспомнить об этом удаётся не всегда.

Когда мы слышим, что для решения какой-то проблемы организовали новую комиссию, совет, проверяющий административный орган и т. д., у нас в голове, скажем честно, возникают не очень хорошие мысли. Грубые мысли, прямо скажем. Но, может быть, не стоит так уж сразу осуждать тех, кто принимает такие решения – потому что людям вообще свойственно забывать, что проблему можно решить не сложением, а вычитанием.

Больше не значит лучше
(фото: gustavofrazao / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сотрудники Университета Вирджинии описывают в Nature достаточно простой психологический эксперимент с конструктором LEGO. Из конструктора собирали кубик с крышей, которая выходила за края кубика. Между кубиком и крышей был столб-подпорка, но подпорку ставили на угол, то есть крыша держалась как бы неустойчиво. К стене кубика ставили фигурку-статуэтку ростом почти с кубик. Затем участников эксперимента, которых ловили просто в университетском дворе, просили сделать так, чтобы крыша не упала на голову фигурке.

Больше не значит лучше

 

Кубик с неустойчивой крышей, опирающейся на одну угловую подпорку. Фигура, которую нужно обезопась от крыши, изображена полоской бумаги. (фото: Adams et al., Nature, 2021)

Глядя на эту конструкцию, можно увидеть, что крышу можно подпереть ещё одной-двумя-тремя подпорками, а можно просто убрать ту, которая есть – чтобы крыша просто легла на кубик. И в том, и в другом случае фигурка рядом с кубиком окажется в безопасности. За участие в эксперименте платили доллар, но половине участников (а всего их было около двухсот) прямо говорили, что каждая добавленная деталь стоит 10 центов. То есть если человек подпирал крышу ещё одной подпоркой, он получал не доллар, а 90 центов. Но даже в этом случае лишь 40 из 98 человек решили проблему вычитанием – то есть они убрали ту единственную подпорку, которая делала всю конструкцию неустойчивой.

Другой половине участников эксперимента говорили ещё более чётко, что каждая добавленная деталь стоит 10 центов, но если деталь убрать, то это не будет стоить ничего. То есть добавив запчасть, ты получишь не доллар, а 90 центов, если же запчасть уберёшь, то получишь именно целый доллар. Однако и с таким ещё более явно озвученным условием запчасть убирали уже 66 человек из 99 – побольше, но всё равно странно, что не все.

На самом деле эксперимент с кубиком был не первым. До него авторы работы поставили несколько похожих опытов с нарисованными узорами: на бумаге, разлинованной в клеточку, некоторые клеточки были закрашены так, чтобы получался почти симметричный узор. Именно почти симметричный – некоторые квадратики портили симметрию. Нужно было восстановить симметрию, закрасив новые клеточки, или стерев лишние. Большинство решало задачу, добавляя новые клеточки. Например, в одном из таких экспериментов из 94 участников только 18 решили не новые клеточки добавлять, а стереть те, что мешают. При этом если людям давали понять, что стирать клеточки лучше, чем добавлять новые, и ещё давали потренироваться в правильном решении, то после тренировок больше участников эксперимента решали задачу боле выгодным способом – то есть стирая лишнее.

Можно сделать вывод, что мы по умолчанию настроены на то, чтобы добавлять, увеличивать, при(в)носить и т. д. Даже явная награда, явная денежная выгода не всегда в силах переломить установку на «плюс». Авторы работы иллюстрируют эту закономерность примером из жизни собственного университета: когда очередной новый ректор спрашивает у подчинённых, как улучшить университетскую жизнь, то лишь 11% от всех предложений советуют что-то убрать – какие-то учебные программы или, скажем, какие-то регуляторные нормы. И такие примеры наверняка есть под рукой у многих. Нам не всегда удаётся перестать тратить время на какое-то бессмысленное занятие, потому что кажется, что вот-вот, и всё получится. А уж если вспомнить, сколько средств было потрачено на разнообразные подобные предприятия, которые тоже – вот-вот…

Откуда у нас взялось намерение добавлять и складывать любой ценой, можно только предполагать. С одной стороны, кажется, что «плюс» лучше «минуса» естественным образом: большие запасы лучше маленьких, много еды лучше, чем мало, плодовитость лучше бесплодия, много друзей лучше, чем мало, и пр. С другой стороны, почему-то с этой естественностью мы упускаем из виду, что прибавление чего-нибудь может быть невыгодно – не сейчас, так в дальнейшем.

С другой стороны, есть социально-культурный контекст, в котором мы постоянно слышим о том, что «нужно привнести что-то новое», и что «критиковать все умеют, а ты что-нибудь конструктивное предложи». Тем не менее, есть в истории есть много примеров того, как ликвидация, устранение, в общем, вычитание в широком смысле шли очень даже на пользу и социуму, и культуре. Да и в личной жизни у каждого наверняка тоже есть такие примеры позитивных «минусов» – главное, стараться о них не забывать.

13 апрель 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • +1
  • Нравится

Похожие новости
Чужое мнение оставляет след в нашем мозге
Хочу все знать

Чужое мнение оставляет след в нашем мозге

мозг запоминает несовпадение нашего мнения с мнением других людей, чтобы в следующий раз скорректировать его в соответствие с мнением группы.
Собаки понимают взрослых лучше, чем детей
Хочу все знать

Собаки понимают взрослых лучше, чем детей

Собаки подстраивают своё поведение под поведение детей и подростков, но со взрослыми людьми у них это получается лучше.
Случайные пристрастия появляются с детства
Хочу все знать

Случайные пристрастия появляются с детства

Дети выбирают не то, что им нравится, а им нравится то, что они выбирают.
Остекление балкона с крышей – делаем ремонты недорого
Хочу все знать

Остекление балкона с крышей – делаем ремонты недорого

Есть две категории балконных конструкций, в которых в обязательном порядке монтируется крыша-козырек. В обоих случаях эта услуга заказывается, чтобы перевоплотить балконную территорию в полезную
Кто такие спидкуберы и что такое спидкубинг ?
Хочу все знать

Кто такие спидкуберы и что такое спидкубинг ?

Интересно, прочитав данные слова, какие первые ассоциации возникают в голове читателя? Но нет,  это не болезнь и это совсем не страшно, а даже весело и главное интересно и развивающее. Но начнем по
Кубик Рубика можно собрать за 20 ходов
Хочу все знать

Кубик Рубика можно собрать за 20 ходов

Собрать кубик Рубика из любого исходного состояния можно не более чем за 20 ходов.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Создана ткань, на которую можно выводить изображения. Она подходит для шитья одеждыЧеловек опустился на самую глубокую точку Земли. Что там происходит?Король мошенников ХХ векаVolkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?Можно ли научиться критически мыслить и зачем это нужно?Улугбек: астроном и шахидИзвержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знатьПилтдаунская муха


Свежие Статьи
Антиматерию охладили почти до абсолютного нуля лазерным лучом

Антиматерию охладили почти до абсолютного нуля лазерным лучом

Илон Маск продемонстрировал тоннель The Boring Company. Почему люди так недовольны?

Илон Маск продемонстрировал тоннель The Boring Company. Почему люди так недовольны?

Магнетитовый зуб криптохитона

Магнетитовый зуб криптохитона

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+