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Каждый год на Землю выпадает 5200 тонн космической пыли. Чем она интересна?

Каждый год на Землю выпадает 5200 тонн космической пыли. Чем она интересна?

Космическая пыль под микроскопом похожа на облака

космос гораздо ближе к нам, чем кажется. воздух на нашей планете буквально насыщен космической пылью, которая образуется при разрушении комет, астероидов и других подобных объектов. И время от времени мы вдыхаем крошечные частицы, которые некоторое время назад находились далеко в космосе. Узнать, сколько именно космической пыли находится на Земле очень сложно. Дело в том, что она смешана с земными частицами пыли, которые являются микроскопическими частицами всего, что нас окружает. Но недавно ученые нашли способ выяснить, насколько много частиц космической пыли попадает на нашу планету. Для этого им пришлось отправиться в далекую Антарктиду, произвести сбор материалов и некоторые подсчеты. Оказалось, что ежегодно на Землю попадает около 5 200 тонн космической пыли, что очень много. Давайте разберемся, почему именно исследователям пришлось лететь на обледенелый континент и каким образом они пришли к упомянутому выше выводу?

 


Сколько космической пыли на Земле?

О проведенном исследовании и его результатах было рассказано в научном издании ScienceAlert. Атмосфера нашей планеты насыщена пылью всех видов. Если верить результатам научных работ, в любой момент времени в воздухе витает 17 миллионов тонн крупной пыли. Это микроскопические частицы нашей кожи, горных пород и всех окружающих нас объектов. Отделить пыль земного происхождения от космической пыли невозможно и именно поэтому ученые долго не могли выяснить, сколько именно космической пыли попадает на нашу планету. Но недавно они нашли хитрость, которая помогла ответить на этот вопрос.

Каждый год на Землю выпадает 5200 тонн космической пыли. Чем она интересна?

Обычная пыль под микроскопом

Чтобы «взвесить» количество космической пыли не учитывая частицы земного происхождения, ученые отправились в антарктическую станцию Конкордия. Она находится на территории так называемого «купола C», где практически отсутствует земная пыль. Растапливая чистый снег ученые собирали чистую космическую пыль на протяжении двух лет. На исследованном участке авторам научной работы удалось найти частицы диаметром от 30 до 350 микрометров. Определив их массу и пересчитав полученную цифру с учетом всей поверхности Земли, ученые пришли к выводу, что ежегодно на нашу планету попадает около 5 200 тонн космической пыли.

Каждый год на Землю выпадает 5200 тонн космической пыли. Чем она интересна?

«Купол C» в Антарктиде

Это огромное число. По словам исследователей, попадающих на нашу атмосферу частиц космической пыли больше, чем метеоритов. Для сравнения, общая масса ежегодно попадающих на нашу атмосферу метеоритов составляет менее 10 тонн в год. Это не идет ни в какое сравнение с 5 200 тоннами космической пыли. Впрочем, в некоторых источниках говорится, что каждый год в атмосферу попадает до 40 000 тонн пылевых частиц, но достоверного источника мне найти не удалось. Так что в результаты данного исследования верится больше всего.

Каждый год на Землю выпадает 5200 тонн космической пыли. Чем она интересна?

Вот вам еще несколько фотографий космической пыли под микроскопом

На втором этапе научной работы ученые занялись определением происхождения пылевых частиц. Для этого они изучали их плотность. Если она небольшая и в частицах пыли есть поры, значит, они имеют кометное происхождение. А если пылинки плотные и с небольшой пористостью, значит, они метеоритного происхождения. В ходе изучения структуры частиц, ученые пришли к выводу, что 80% попадающих на Землю пылевых частиц выбрасывается кометами. Так называются небольшие небесные тела, которые движутся вокруг Солнца и иногда имеют хвост из газа и пыли.

Каждый год на Землю выпадает 5200 тонн космической пыли. Чем она интересна?

За кометами обычно тянется хвост из газа и пыли, поэтому не удивительно, что они — главные источники пылевых частиц

Возникновение жизни на Земле

По словам исследователей, сделанное открытие может помочь в выяснении причин возникновения жизни на Земле. Считается, что вода на нашей планете появилась после падения астероидов и других космических объектов. В рамках научной работы ученые выяснили, что больше всего на нашу атмосферу попадают частицы кометного происхождения с большим количеством пор. Можно предположить, что именно благодаря космической пыли на Земле и возникла жизнь. Или эти крошечные частицы просто внесли в это свой небольшой, но вклад. Пока это просто предположение, поэтому нужно дождаться результатов следующих исследований.

Каждый год на Землю выпадает 5200 тонн космической пыли. Чем она интересна?

Вода на Земле могла появиться благодаря космической пыли

Существует миф, что пыль — это микроскопические частицы отмершей кожи человека. На самом деле, все не так просто и пылью можно назвать что угодно. По данным международной организации по стандартизации (ISO), пылью являются частицы, диаметр которых не превышает 75 микрометров. Если хотите узнать о пыли еще больше интересных фактов, читайте этот материал.

13 апрель 2021 /
Хочу все знать
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