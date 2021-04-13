Робиния ложноакациевая (Robinia pseudoacacia), известная в России как «белая акация», — пришелец из Северной Америки. На протяжении нескольких веков ее культивируют в Европе и во многих странах она вытесняет местные лесные породы. На фото видно, как это растение расселяется по склону дорожной насыпи в Алексине Тульской области. Новые побеги выстраиваются в прямые линии, так как представляют собой корневые отпрыски, вырастающие из длинных, в несколько десятков метров, корней. Таким образом, все деревья здесь являются одним клоном, то есть генетически идентичны. Этот способ вегетативного размножения помогает робинии захватывать новые территории, что мы и видим на фото .

Когда говорят об инвазионных растениях, то первым делом вспоминаются травы: борщевик Сосновского (см. картинку дня Борщевик Сосновского), недотроги, золотарники (см. картинку дня Золотарник Нидередера). Но активно заселять новые территории могут и кустарники и деревья. Пожалуй, самое известное дерево-пришелец в России — это американский клен (Acer negundo), один из основных компонентов городского озеленения, а также главный конкурент нашей местной приречной растительности.

Но в Центральной Европе одно из наиболее значимых инвазионных деревьев — это робиния ложноакациевая. Как и другая наша «акация», желтая — так у нас называют карагану древовидную (Caragana arborescens), — робиния с точки зрения биологической систематики не относится к роду акация (Acacia), однако все три рода (Robinia, Caragana и Acacia) входят в семейство бобовых.

Цветки робинии ложноакациевой, за которые она получила в России название «белая акация». фото Сергея Лысенкова, город Алексин Тульской области, 15 июня 2020 года

Родина робинии — восток Северной Америки, где ее нативный (исходный) ареал состоит из двух разорванных частей. Сейчас же она распространена на всех континентах, кроме Антарктиды. И даже на ее родине, в США, она является инвазионным видом, так как значительно увеличила свой ареал, дойдя до Тихоокеанского побережья.

Первичный ареал робинии ложноакациевой. Рисунок с сайта en.wikipedia.org

Расселение робинии в Европе — яркий пример того, как в инвазионной биологии переплетается собственно биология с историей, экономикой и культурой. Не зря чешские биологи назвали статью об инвазии этого вида в Центральной Европе «Белая акация, любимая и презираемая» (Black locust: beloved and despised).

Описан этот вид под был в 1635 году французским врачом и ботаником Жаком-Филиппом Корню (Jacques Philippe Cornut) в работе, посвященной флоре Канады (тогда это географическое название относили и к более южным регионам). Сам Корню никогда не был в тех краях, но материал ему предоставил французский садовод Веспасиан Робэн (Vespasien Robin), сын придворного садовника короля Анри IV, который и высадил первое дерево в Париже в 1601 году. От этого дерева и пошли все остальные европейские робинии. Именно в честь Робэна (или Робэнов) и назвал Корню этот вид Acacia Americana Robini, то есть «американская акация Робэна». Современное название Robinia pseudoacacia растению дал основатель современной систематики Карл Линней (все названия, предложенные до Линнея, не считаются валидными).

Впрочем, венгерский натуралист и историк Йожеф Эрней (Jozsef Ernyey) в статье 1926 года «Пути проникновения и расселение робинии в Венгрии» оспаривает эту версию, не находя никаких документальных подтверждений того, что именно Робэны привезли робинию в Европу и вообще передали этот материал Корню. Более того, он пишет, что, по-видимому, французский ботаник назвал в честь Робэнов какое-то другое дерево, так как его описание не согласуется с тем, как выглядит робиния. Так что, как часто бывает, точную дату интродукции этого вида установить не получается. Более того, скорее всего робиния завозилась из Америки в Европу неоднократно. Но уже к началу XVIII века робиния стала весьма обычной в некоторых регионах Европы. В Россию этот вид завезли в 1756 году — в качестве экзотического дерева ее посадили в московском саду П. А. Демидова (ныне Нескучный сад).

В XVIII веке на робинию в Европе стали смотреть уже не только как на декоративное дерево — ее начали использовать для лесонасаждений. Первый такой проект предложил Йоханн Георг Крамер (Johann Georg Kramer) в 1735 году для венгерских низменностей, но проекту не суждено было быть реализованным из-за смерти принца Евгения Савойского, который должен был финансировать это предприятие. Поэтому первый крупный проект по использованию робинии для лесонасаждения состоялся в 1750 году, когда этим деревом засадили 290 гектаров возле венгерской крепости Комарно. В конце XIX века робинию стали использовать и в России для создания лесозащитных полос в степи.

Во второй половине XVIII-го и в XIX веке плантации робинии в Европе занимали всё более и более обширные территории: их использовали как источник древесины, а также для противодействия эрозии. Быстрый рост и малая требовательность к почве делали посадки этого дерева экономически выгодными. Однако в начале ХХ века интерес к робинии в Европе подугас из-за ухудшения качества древесины, вызванного истощением почв, и выявления того факта, что робиния — это вторичный хозяин насекомого-паразита акациевой ложнощитовки (Parthenolecanium corni). Многие робиниевые лесопосадки вырубили, но вскоре интерес к этой породе вернулся — в том числе потому, что теперь она стала использоваться еще и как ценный медонос. Например, значительная часть меда, производимого сейчас во Франции, происходит именно от этого растения.

Ложнощитовка акациевая на ветке черной смородины. Это насекомое из семейства щитовок отряда полужесткокрылые (родственник цикад и клопов). фото с сайта botsad.by, Минск, 2 марта 2021 года

Как бывает со многими инвазионными видами, начало проникновения в естественные сообщества сильно отстоит от времени первой интродукции. В случае с робинией эта так называемая лаг-фаза заняла минимум два века: первый упоминаемый в литературе «побег из культуры» произошел в 1824 году в Бранденбурге (Германия). Началу инвазии в любой стране всегда предшествовала программа по использованию этого дерева для лесонасаждения. К середине ХХ века робиния натурализовалась во многих европейских странах с теплым умеренным климатом, в том числе заселяя руины, оставшиеся после Второй мировой войны. С тех пор площади, занятые этим деревом, только увеличиваются. Инвазии робинии ложноакациевой немало способствовало (да и, наверное, способствует) отношение местного населения, которое считает ее красивым и полезным деревом (нельзя сказать, что они совершенно неправы), а в некоторых случаях — едва ли не одним из национальных символов. То есть растение натурализовалось настолько, что уже не воспринимается людьми как чужое.

Так ли уж плохо (или хорошо) расселение робинии? Тут можно привести аргументы как «за», так и «против». С одной стороны, робиния имеет большую экономическую ценность. Тут и древесина, используемая как стройматериал и как топливо, и укрепление почв, и создание лесозащитных полос, и высококачественный мед. Нельзя забывать и о декоративном значении: робиния достаточно устойчива к загрязнению воздуха и оттого хорошо растет в городах.

С другой стороны, робиния, как и многие другие инвазионные виды, вторгаясь в природные сообщества, меняет их — и часто в сторону снижения биоразнообразия. Основная причина изменения видового состава после вторжения робинии — это изменение состава почвы и светового режима. Во-первых, как и все бобовые, это дерево живет в симбиозе с азотфиксирующими бактериями, поэтому к нему тяготеют нитрофильные травы — такие, как крапива. Во-вторых, заросли робинии обычно светлее европейских лесов — но, конечно же, темнее травяных сообществ, в которые робиния обычно и вторгается, вытесняя светолюбивые травы. Впрочем, далеко не все исследования показывают, что робиния негативно влияет на биоразнообразие. На сильно нарушенных сельскохозяйственных землях островки робинии могут быть прямо-таки оазисами.

Робинии на склоне горы у Щецинского залива в Польше. фото © Krzysztof Ziarnek с сайта commons.wikimedia.org, 4 июня 2012 года

Робиния — довольно требовательное к условиям окружающей среды растение. Во-первых, она теплолюбива, с трудом переносит весенние заморозки. Это существенно ограничивает ее продвижение на север. Впрочем, с потеплением климата этот фактор постепенно теряет свое сдерживающее значение. Также, по некоторым сведениям, в отдельных регионах растение становится более холодостойким. Во-вторых, робиния светолюбива — особенно ее проростки с трудом выносят затенение, поэтому заселяет этот вид только местообитания с нарушенным лесным покровом. В-третьих, робиния плохо переносит даже временное затопление.

Робиния не очень хорошо размножается семенами, что препятствует возникновению новых популяций вдали от уже существующих. Но, обосновавшись в каком-либо месте, она начинает разрастаться с помощью корневых отпрысков — побегов, отрастающих от почек на корнях. Корни у этого дерева могут достигать нескольких десятков метров длины, сильно превышая высоту первого побега — поэтому может показаться, что новые, более молодые побеги появились из семян. Но если присмотреться, то можно заметить, что они выстраиваются в более или менее прямую линию — а это знак того, что новые деревья отрастают от корня. Так даже одно сумевшее прорасти семя способно дать начало целой робиниевой роще, как это и видно на главном фото .

В Центральной России робиния, по-видимому, не представляет пока большой опасности — она даже не включена в «Черную книгу флоры Средней России» (включающую чужеродные виды) именно потому, что только на юге региона встречаются редкие локальные популяции. Причина низкого успеха робинии в этом регионе — прежде всего относительно холодный климат и частые весенние заморозки.

В этой связи интересно посмотреть, что будет дальше с «самоорганизовавшейся» робиниевой рощей в Алексине на севере Тульской области. Первое дерево появилось там, по моим воспоминаниям, менее десяти лет назад — а сейчас можно насчитать уже несколько десятков побегов, и каждый год появляются новые. Интересно, что дорожная насыпь, на которой происходит локальная инвазия, находится довольно далеко от городских «белых акаций», используемых в озеленении. Возможно, семя-родоночальник попало туда с колес проезжающих по дороге машин (это известный путь расселения сорных растений) и смогло прорасти в сильно нарушенном травяном сообществе-«бурьяне». Вряд ли всё поле, видное на главном фото , станет робиниевой рощей. Этому могут помешать и весенние заморозки, и разливы Оки, часто затапливающие эту территорию, — поэтому склон дорожной насыпи, наверное, более удачен для робинии. Поживем — увидим, как говорится.

фото Сергея Лысенкова, город Алексин Тульской области, 30 июня 2020 года.

Сергей Лысенков