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Живая и мертвая вода: миф или реальность?

Мини-кулер для воды есть сегодня практически в каждой квартире, ведь это удобно: набираешь чистую и вкусную воду, периодически пополняя емкость. Красота. А задумывались ли вы над тем, есть ли другие, более экзотические виды воды? Нет? Тогда сегодня мы поговорим о том, существует ли живая и мертвая вода. Готовы? Тогда мы начинаем!

Что это такое

В русских сказках довольно часто встречался источник живой или мертвой воды. Это было уникально красиво или крайне гиблое место, окутанное опасностями. Однако мы копнем несколько глубже.

Начнем с того, что живая и мертвая вода – это искусственно приготовленный продукт, который сегодня известен. Оба вещества получают вследствие электролиза, то есть пропускают через сырье ток. Живая вода – это католит, то есть щелочная среда с присущими ей особенностями, а мертвая – анолит, насыщенная кислородом и кислой средой.

Немного истории

Открыли живую и мертвую воду в 1972 году ученые из ташкентского НИИ природного газа. Сначала специалисты пришли к выводу, что анолит и католит – это побочные продукты химических реакций, но вскоре изменили свое мнение после ряда тестов. В ходе них удалось выяснить, что щелочная, то есть живая вода способствует регенерации растительных тканей, а также ускоряет их рост. Мертвая вода при этом отлично справлялась с обеззараживанием почвы.

Исследование двух жидкостей проводились разными учеными и энтузиастами на протяжении многих лет, однако однозначного ответа нет – есть ли удивительные свойства у живой и мертвой воды. Есть откровенные скептики, довольно много и сторонников научного открытия 70-х годов прошлого века.

Применение живой и мертвой воды

Первый и главный сегмент применения анолита и католита – это медицина и косметология. Живая вода выступает тут в роли природного биостимулятора, то есть:

  • укрепляет и стабилизирует иммунную систему;
  • нормализует обмен веществ в организме человека;
  • омолаживает тело;
  • запускает процессы регенерации тканей и органов.

Мертвая вода также имеет целебные свойства, впрочем, несколько специфического характера:

  • уничтожает бактерии в организме;
  • оказывает противопростудный и противогрибковый эффект;
  • снижает активность размножения патогенных организмов;
  • обеззараживает флору.

В сети есть масса рецептов с живой и мертвой водой, однако большинство людей лечат католитом такие заболевания:

  1. Желудочные язвы или болезни двенадцатиперстной кишки.
  2. Сердечная недостаточность и прочие патогены сердечно-сосудистой системы.
  3. Болезни костной ткани и суставов.
  4. Заболевания органов дыхания.
  5. Инфекционные недомогания.

Для отдельных болезней предпочтительнее использовать мертвую воду, как как она убивает вредоносные микроорганизмы, что может быть полезно.

Однако медицина не единственная область для использования полумифических жидкостей. Их пользу оценили косметологи и используют для получения таких эффектов:

  1. Всеобщее омоложение.
  2. Улучшение эластичности и красоты кожных покровов.
  3. Улучшение качества, оттенка и тона волос, ногтевых пастил.
  4. Избавление от кожных высыпаний, а также акне.
  5. Дополнительное увлажнение кожи.

Также считается, что живая вода способна избавить человека от лишнего веса за счет нормализации и ускорения обмена веществ.

Важно знать!

При помощи мертвой воды убирают помещения, то есть дезинфицируют поверхности, посуду и прочую кухонную утварь.

Если с этим пока все понятно, тогда двигаемся дальше по статье.

Другие свойства живой и мертвой воды

Мы разобрали только малую часть особенностей и свойств этих жидкостей. Давайте несколько углубимся в проблематику:

  1. Живая вода вызывает у человека жажду. Это нормальная реакция организма, так как в ее составе много PH. Обязательно утолите жажду с помощью компотов или натуральных морсов.
  2. Придерживайтесь двухчасового, как минимум, интервала при приеме живой и мертвой воды.
  3. При помощи симбиоза их двух жидкостей можно вылечить до 50 заболеваний, а также активировать скрытые резервы организма, восстановить качество и тон кожи, красоту волос и ногтевых пластин.

Живая и мертвая вода – это, с одной стороны, неподтвержденная теория, у которой масса последователей и оппонентов, а с другой – научный факт. Каждый сам решает для себя, во что верить, достаточно просто попробовать, чтобы вступить в один из лагерей.

13 апрель 2021 /
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