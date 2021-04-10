Почему старые теории заговора по-прежнему популярны?

Несмотря на то, что высадка на Луну состоялась в 1968 году, сегодня тысячи людей по всему миру не верят, что люди и правда были на Луне.

Жители Древнего Рима распространяли теории заговора, царапая граффити на городских стенах. В 1307 году средневековый французский король Филипп Красивый использовал их, чтобы потопить могущественных рыцарей — тамплиеров, положив начало массе непристойных и ложных слухов. Сегодня мы сталкиваемся с множеством теорий заговора, которые распространяются в социальных сетях. Недавно американские исследователи провели множество параллелей между средневековыми теориями заговора и теми, что процветают в Интернете сегодня. Авторы научной работы отмечают, что сторонники конспирологических теорий «приняли концепции средневековья для продвижения своих идей, так как распространение слухов в интернете очень похоже на истории, которые жители Средневековья передавали из уст в уста». Взять, к примеру, теорию лунного заговора, сторонники которой не верят в то, что люди были на Луне. Несмотря на то, что этой истории больше 50 лет и она не раз была опровергнута, истинно «верующие» по-прежнему ликуют, распространяя в социальных сетях недостоверную информацию.

Почему нам нравятся теории заговора?

Теории заговора смягчают боль людей, усиливая предвзятые предубеждения и в некоторых случаях служат либо их экономическим интересам, либо их идеологиям. По сути, это способ осмыслить мир, предполагая, что — к лучшему или худшему — кто-то контролирует ситуацию. Для многих это очень привлекательная идея.

Интересно, что до появления интернета, социальных сетей и кабельного телевидения теории заговора в основном передавались из уст в уста. В 13 веке, например, произошел самый настоящий рассвет конспирологических теорий. Причиной послужило смятение движения крестоносцев, а также церковь, которая была не в состоянии жить в соответствии со своими идеалами. Так, многие подозревали, что Фридрих II, император Священной Римской Империи на самом деле Антихрист, а конец света, согласно предсказаниям итальянского пророка Иоахимом Фьоре, должен был состояться в 1260 году.

Фридрих II, император Священной Римской Империи в глазах папы Римского был самым настоящим дьяволом.

Но в истории есть и другие периоды, например, Французская революция. Многие исследователи небезосновательно полагают, что теории заговора процветают во времена, когда массовые социальные изменения происходят одновременно с революцией в средствах передачи и хранения информации.

Почему в последнее время распространились теории заговора?

Сегодня теории заговора снова в тренде. Их популярность во многом обусловлена популярностью социальных сетей, ведь миллионы пользователей обрели новую способность – распространять теории заговора одним кликом. Ученые тем временем отмечают, что силу плохой идеи не стоит недооценивать ни при каких обстоятельствах. Вот только вопрос о том как именно с ними бороться по-прежнему не имеет однозначного ответа. Как вы думаете, в чем причина популярности теорий заговора?

Лунные снимки и все-все-все

Одним из наиболее ярких примеров «вечно зеленой» теории заговора является знаменитый «Лунный заговор». Несмотря на огромное количество доказательств, образцы пыли и камней, телевизионные кадры и сотни тысяч вовлеченных в эту сложнейшую миссию людей, опросы показывают, что в США сторонников этой теории – полтора десятка миллионов, а в Великобритании в «Лунный заговор» верит каждый шестой, причем особенно эта вера распространена среди молодежи. Вполне возможно, сторонники теории о том, что астронавты «Аполлона-11» никогда не высаживались на Луну есть среди ваших друзей или родственников.

Истинно верящие в «Лунный заговор» продолжают настаивать на том, что 50 лет назад вся миссия была тщательно продуманной мистификацией, произведенной на полигоне ВВС Area 51 в Неваде или перед объективом легендарного режиссера Стэнли Кубрика. Слухи о том, что высадки на Луну не были стали распространяться всего через год после того, как первый человек ступил на поверхность спутника Земли.

Опрос, проведенный в июле 1970 года, показал, что 30% американцев объявили «Аполлон-11» фальшивкой. Это число оставалось относительно высоким на протяжении 70-х годов, когда было опубликовано несколько книг и фильм 1978 года о фальшивой миссии на Марс , Capricorn One. Сегодня многие конспирологи утверждают, что на фотографиях, сделанных астронавтами на Луне, нет никаких звезд на заднем плане. На самом же деле камеры не могли уловить слабый свет, испускаемый звездами.

Недавно NASA опубликовали отсканированные снимки полета на Луну. Важно понимать, что каждое утверждение о том, что на Луну никто не летал, можно легко объяснить с помощью науки, физики или доказательств, привезенных на Землю. «Лунные» фотоснимки, согласно информации Национального космического агенства, сняты фотоаппаратами «Хассельблад» на 70-миллиметровую перфорированную фотопленку. Сам кадр квадратный, а по краям пленки можно увидеть перфорации.

Интересно и то, что оригиналы снимков всех «Аполлонов» и «Джемини» находятся в киноархиве Космического центра имени Джонсона. Пленка хранится в металлических коробках в морозильной камере при температуре -18°С (это рекомендация фирмы Кодак для долгосрочного хранения). Из-за важности этих материалов оригинальная пленка не должна покидать здание. Посмотреть отсканированные снимки можно здесь.