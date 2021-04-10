Neuralink впервые показала чипированную обезьяну. Она управляет компьютером силой мысли

Чипированная обезьяна Пейджер

Во время своего первого выступления в социальной сети Clubhouse предприниматель Илон Маск рассказал о том, что в лаборатории компании Neuralink живет обезьяна со вживленным в мозг чипом. По его словам, благодаря новой технологии животное может играть в компьютерные игры при помощи мысли и даже включать телевизор. Это заявление звучало очень круто, но никаких доказательств существования такой обезьяны предоставлено не было. Мы ожидали, что фотографии и видео с загадочным приматом появятся в течение лета, когда компания Neuralink обычно проводит свои презентации. Но это случилось раньше, чем мы предполагали — посмотреть на чипированную обезьяну можно уже сейчас. На видеоролике она играет в виртуальную версию настольного тенниса и делает это очень даже умело. Давайте посмотрим видео и узнаем об этом животном чуть больше? Компания вкратце рассказала, как они обучали обезьяну игре на компьютере.

Чипированная обезьяна Neuralink

Чипированную обезьяну зовут Пейджер и ей 9 лет. Имплантат Neuralink для слежения за активностью мозга был вживлен в нее за полгода до записи видеоролика. Обучение игре на компьютере происходило в несколько этапов. Сначала обезьяна играла в игры при помощи обычного джойстика — это показано в первой половине видео. За свои успехи Пейджер получала награду в виде бананового пюре, подаваемого через трубку. Пока обезьяна управляла виртуальным шариком при помощи джойстика, вживленный чип следил за активностью ее мозга. Собранные данные позволили настроить игру так, чтобы шариком можно было управлять при помощи мыслей.

Обезьяна играет в теннис при помощи мыслей

Вторая половина видео показывает игру обезьяны без использования джойстика. Чтобы получить награду в виде бананового пюре, Пейджер нужно было продолжить играть. Она задействовала те же отделы мозга, что и при использовании контроллера. Как видно, у нее все получилось, причем игра оказалась еще более сложной, чем при обучении — это был виртуальный теннис. К сожалению, на видео не показано, как обезьяна силой мысли включает телевизор. Но особых сомнений в том, что она это умеет, теперь нет.





Опасно ли чипирование?

Ранее Илон Маск рассказывал, что живущая в их лаборатории обезьяна чувствует себя отлично. Скорее всего, помимо Пейджер, у компании Neuralink есть еще несколько приматов. В будущем собственный чип может получить еще одна особь и животные смогут играть на компьютере одновременно, устраивая соревнования. По крайней мере такими планами раньше делился Илон Маск, но когда именно мы сможем увидеть умственное состязание двух обезьян, пока не ясно.

Обезьяна Пейджер — не первое животное, которое было чипировано компанией Neuralink. В конце 2020 года компания показала оснащенную чипом свинью — информация о ее мозговой активности отображалась на экране. Для вживления чипа в головной мозг используется специальный робот . Размеры используемого чипа равны 2,3x0,8 миллиметрам и он крепится с внешней стороны черепной коробки. От него вод кожу тянутся 1024 электрода, толщина которых составляет от 4 до 6 микрометров. Каждый из них тоньше человеческого волоса.

Чипированная свинья Neuralink

Подопытные свинья и обезьяна живы и, как можно судить по видео, хорошо себя чувствуют. Это значит, что вживление чипа в головной мозг относительно безопасная операция, но как на это отреагирует человеческий организм — пока никому неизвестно. На данный момент компания Neuralink хочет использовать свою технологию для решения медицинских проблем. Ожидается, что когда-нибудь интерфейс для подключения мозга к компьютеру поможет вылечить людей с параличом всего тела. Также технологию планируется использовать для лечения травм мозга, депрессии, шизофрении и аутизма.

Также стоит отметить, что технология Neuralink может стать новым способом управления электронными устройствами. Например, мы вполне сможем писать сообщения при помощи мыслей. Или же, как на видеоролике, запускать компьютерные игры и управлять персонажами без джойстика и других вспомогательных устройств. В общем, перспективы у технологии очень большие и остается надеяться, что она будет быстро развиваться. Впрочем, уже сейчас видно, что прогресс идет очень быстро — компания Neuralink была основана в 2016 году и сейчас показала нам чипированную обезьяну. А что будет дальше? Обязательно расскажем, когда узнаем что-то новое.