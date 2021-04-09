Европейские встречи неандертальцев и людей
Древнейшая ДНК европейских Homo sapiens добавила близости между двумя видами человека.
Конечно, когда мы говорим о встречах «неандертальцев и людей», подразумевая под «людьми» человека разумного, мы совершаем ошибку с биологической точки зрения. И неандертальцы, и человек разумный относятся к одному роду – Homo, в котором, кроме них, есть ещё несколько видов людей, впрочем, давно вымерших. И Homo sapiens, и Homo neanderthalensis не просто встречались, но и успешно скрещивались. Благодаря их романтическим встречам у современных нас в геноме до сих пор есть остатки неандертальской ДНК. Но когда и где происходили эти встречи?
фото: Michael Brace / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›
Одно время считалось, что человек разумный, выйдя из Африки, столкнулся с неандертальцами на территории Ближнего Востока около 50 000 – 60 000 лет назад (неандертальцы в то время уже жили в Евразии). Но в 2015 году в Румынии обнаружили останки H. sapiens возрастом 40 000 лет, в ДНК которого были неандертальские следы – судя по всему, предки этого человека скрещивались с неандертальцами четыре–шесть поколений назад. То есть оба вида Homo встречались друг с другом и на территории Европы. Однако оставалось непонятным, насколько интенсивно они скрещивались: всё-таки в то время неандертальцы в Европе уже начали исчезать.
Ясности в этот вопрос добавляют две новые статьи в Nature Ecology & Evolution и в Nature. В одной их них речь идёт о фрагментированных останках H. sapiens из болгарской пещеры Бачо Киро, в другой – о почти целом женском черепе, найденном в пещере на территории Чехии. Останки из болгарской пещеры принадлежат трём индивидуумам, жившим 45 900 – 42 600 лет назад. Неандертальской ДНК в их геноме содержится 3,4–3,8% (у современных людей с предками-европейцами – только около 2%).
Фрагменты этой ДНК достаточно длинные, что говорит о том, что неандертальская ДНК попала в геном недавно. Без новых «вливаний» от неандертальцев – то есть если H. sapiens потом размножались только с другими H. sapiens – фрагменты неандертальской ДНК должны уменьшаться. Это не значит, что она исчезает, просто из-за молекулярных перестроек неандертальские последовательности дробятся на более мелкие фрагменты. Судя по их длине у H. sapiens из Бачо Киро, неандертальская ДНК появилась у них 6–7 поколений назад (или несколько сотен лет назад).
Неандертальские фрагменты обнаружились и в ДНК из женского черепа, найденного в Чехии. Только эти фрагменты оказались мельче – предки женщины скрещивались с неандертальцами 70–80 поколений назад, то есть около 2–3 тысяч лет назад. Сколько лет самому черепу, в точности сказать трудно, однако явно больше 45 000 лет.
До сих пор у исследователей почти не было генетической информации о H. sapiens, живших более 40 000 лет назад. Так что ДНК останков из Болгарии и Чехии стала самой старой «человекоразумной» ДНК, которую удалось прочитать. Но притом ни H. sapiens из Бачо Киро, ни H. sapiens из чешской пещеры не родственны другим европейским людям разумным – ни тем, которые жили тогда, ни тем, которые живут сейчас.
Не стоит думать, что древние H. sapiens были одной монотонной популяцией: они, как и поздние люди, жили группами, в которых накапливались свои генетические особенности (при этом они, конечно, оставались тем же видом людей разумных). Некоторые из таких групп исчезали, не оставив следа – как те, к которым принадлежала женщина с черепом из чешской пещеры. Но вот генетические следы H. sapiens из болгарской Бачо Киро всё же можно увидеть, только не у европейцев, а у жителей Восточной Азии и среди коренных народов Америки. То есть H. sapiens этой популяции жили и мигрировали по довольно большой территории Евразии, но в какой-то момент в Европе они исчезли.
Общий вывод здесь таков: скрещивание человека разумного и человека неандертальского на территории Европы было обычным делом – ещё более обычным, чем нам казалось до сих пор. В связи с этим, как пишет портал Nature, нам следует более внимательно присмотреться к культурным артефактам того времени. Некоторые орудия труда того времени отличаются как от типично неандертальских, так и от тех, которые H. sapiens стали делать позже. Возможно, такие орудия появились в результате культурного обмена между смешивающимися популяциями человека неандертальского и человека разумного.
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