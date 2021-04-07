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Мышечный белок помогает раковым клеткам много есть

Клетки рака поджелудочной железы укрепляют свои пищеварительные органеллы белком, который защищает их от механических повреждений.

Мышечный белок помогает раковым клеткам много есть
Клетки рака поджелудочной железы; клеточные ядра окрашены синим, мембраны – красным. (фото: NIH Image Gallery / Flickr.com) Открыть в полном размере ‹ ›

Злокачественные клетки только и делают, что растут и делятся. Чтобы так жить, нужно много питаться. Клетки получают питательные вещества разными способами. Например, порцию питательных веществ снаружи можно захватить клеточной мембраной: мембрана впячивается в клетку, образуя пузырёк с питательным субстратом. Но то, что находится в пузырьке, нужно переварить. Поэтому с этим пузырьком сливается другой пузырёк, в котором содержатся пищеварительные ферменты. Образуется лизосома – пищеварительная органелла, в которой перевариваются биологические макромолекулы; распавшись на мелкие составные части, питательные вещества отправятся в клеточную цитоплазму, к другим органеллам.

Лизосомы есть у всех наших клеток, кроме эритроцитов. Сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучали лизосомы клеток рака поджелудочной железы. В статье в Nature Cell Biology исследователи пишут, что в мембране, которая окружает лизосому раковой клетки, обнаружился белок миоферлин. Обычно он синтезируется в мышечных клетках, которые встраивают его в наружную мембрану и в мембрану ядра. Миоферлин помогает восстанавливать испорченные мембраны; считается, что с его помощью мышечные клетки легче переносят механический стресс.

Авторы работы полагают, что миоферлин, который они обнаружили в мембранах лизосом злокачественных клеток, играет ту же роль – помогает лизосомам справиться с механическим стрессом. Раковые клетки, как было сказано, поглощают очень много питательных веществ, в том числе и с помощью лизосом. Чтобы мембранный пузырёк-лизосома оставался цел, его нужно укрепить – например, с помощью белка миоферлина. Если ген миоферлина у раковых клеток отключали, их лизосомы разрушались, а клетки гибли. То есть для раковых клеток действительно жизненно важно механически укреплять стенки своих «желудков», хотя как именно клетки опухоли включают ген миоферлина и как они внедряют сам миоферлин в мембраны лизосом, ещё предстоит понять.

Известно, что ген миоферлина активен ещё у некоторых злокачественных опухолей. Возможно, его используют только особенно скоротечные виды рака (а рак поджелудочной железы – один из самых стремительных), но возможно, что не только они. Так или иначе, даже если миоферлин крайне важен только для некоторых опухолей, то хотя бы против этих опухолей против них можно сделать дополнительное лекарство, разрушающее лизосомы и вызывающее гибель раковых клеток.

07 апрель 2021 /
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