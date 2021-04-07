Против коронавируса нашли новое старое лекарство

Противораковый препарат подавляет коронавирусное воспаление на поздних стадиях болезни.

Мы все уже хорошо выучили, что на коронавирусную инфекцию COVID-10 иммунитет порой реагирует неадекватно сильно. Болезнь из лёгкой становится тяжёлой и очень тяжелой из-за бурного воспаления. Тому есть разные причины, зависящие как от самого вируса, так и от особенностей иммунной системы конкретного больного. Но, так или иначе, чтобы человек не погиб от собственного разбушевавшегося иммунитета, воспаление нужно как-то сдержать и подавить. Здесь, с одной стороны пытаются создать новые препараты, которые бы целенаправленно действовали на те или иные иммунные воспалительные сигналы. С другой стороны, до тех пор, пока такие препараты будут созданы, можно использовать лекарства, которые давно есть под рукой.

Мы уже как-то рассказывали, что давно известный дексаметазон помогает выжить больным с тяжёлой формой COVID-19. Сотрудники медицинского центра Маунт-Синай сообщают в недавней статье в Cell, что «ковидное» воспаление также может подавлять препарат топотекан, который используется в медицине с конца 2000-х.

Эксперименты на мышах показали, что топотекан подавляет активность воспалительных генов в лёгких. Мышей модифицировали так, чтобы новый коронавирус SARS-CoV-2 мог проникать в их клетки. Инфицированным мышам давали топотекан на четвёртый день болезни, когда воспаление было уже очень сильным – и воспаление слабело, а мыши с большей вероятностью выживали. По словам авторов работы, плюсы топотекана в том, что он действует на поздних стадиях болезни, и что он подавляет активность сразу многих воспалительных генов, а не одного-двух. Впрочем, всё равно надо будет проверить, насколько эффективен он будет против настоящей, человеческой COVID-19.

Топотекан блокирует фермент, который называется топоизомераза 1. Если не вдаваться в подробности, можно сказать, что топоизомераза распутывает ДНК, помогая клетке сделать новую копию ДНК перед делением. Если топоизомераза не работает, то белки, копирующие ДНК, не могут с ней справиться, и клетка перестаёт делиться. Обычно топотекан прописывают больным с некоторыми видами рака – он подавляет рост опухоли. Но распутывать ДНК нужно не только для того, чтобы её скопировать. Когда клетке нужно включить те или иные гены, она сближает друг с другом разные участки в ДНК: к гену, который кодирует нужный белок, приближается последовательность-активатор, которая часто находится очень далеко от самого гена. Для этого нужно манипулировать длиннейшими нитями ДНК, и без топоизомеразы тут не обойтись. Отключая топоизомеразу, топотекан не даёт активировать воспалительные гены.

Ещё одно потенциальное лекарство против нового коронавируса описывают в ACS Chemical Biology сотрудники Калифорнийского университета в Сан-Диего. Это экспериментальный препарат, который разрабатывали против трипаносомы Trypanosoma cruzi, вызывающей болезнь Шагаса. Трипаносома выделяет фермент, который помогает ей избегать атаки со стороны иммунитета. Экспериментальная молекула, названная K777, трипаносомный фермент блокирует.

Впоследствии оказалось, что фермент трипаносомы отчасти похож на человеческий фермент катепсин L. коронавирус SARS-CoV-2 использует катепсин в своих целях: этот фермент обрезает вирусный белок S так, чтобы он стал рабочим. Белок S нужен вирусу, чтобы проникать в клетки. То есть, если катепсин не работает, то получаются вирусные частицы, которые не могут проникать в клетки.

Пока что вещество K777 протестировали на клетках обезьяны и человека. Результаты достаточно хорошие, но станет ли K777 настоящим лекарством от коронавируса, станет ясно только после клинических исследований.