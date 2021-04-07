Олений хоровод

На фото — завораживающий хоровод северных оленей (Rangifer tarandus) в Ямальской тундре. С появлением дронов подобные фото и видео стали периодически появляться в сети, вызывая восторг у публики и заставляя строить самые невероятные теории о причинах этого явления. Один из таких роликов, снятый в 2018 году этнографом Андреем Головнёвым в Ловозерской тундре Кольского полуострова, быстро стал вирусным и собрал более 700 комментариев в Фейсбуке. Головнёв был настолько поражен откликом, что написал об этом статью «Кружение в кочевом и виртуальном пространстве-времени», где попытался разобраться в причинах повышенного интереса и логике версий интернет-пользователей. В статье он дает простые ответы о причинах столь чарующего поведения.

Олени водят хоровод. фото с сайта yamal-region.tv

Оказывается, кружение (так называется это явление) — это естественное поведение северных оленей при беспокойстве, этакий стадный жест замешательства. Вращаясь на месте, стадо не сбавляет ход, не ложится, не разбредается, а ждет действия своего вожака. Олени могут кружить в корале (загоне) в ответ на находящихся вокруг ограды людей и собак: животные во время кружения успокаиваются. Пишут, что находящиеся в центре олени могут даже прикорнуть или успокоиться настолько, что позволяют себя погладить. Оленей умеют специально кружить оленеводы — чтобы стадо не разбрелось, чтобы выловить нужных животных (для мечения, сортировки, убоя), загнать их в кораль. Действительно, и на ролике Головнёва (см. по ссылке), и на свежем видео марта этого года видно, что оленей заставляют кружить оленеводы, либо замкнутое пространство кораля.

Олени кружат в корале, Мурманская область, март 2021 года

Если вы особенно наблюдательны, то наверняка заметили, что на главном фото и двух видео олени движутся вправо, по часовой стрелке. Но это, скорее, исключение: обычно северные олени вращаются влево, против часовой стрелки. Движение влево связано с межполушарной асимметрией головного мозга оленя. Интересно, что детеныши северных оленей предпочитают держать мать в поле зрения левого глаза, информация таким образом поступает в правое полушарие мозга, и оно у копытных доминирует в регулировании социального поведения (см. статью Асимметрия социального поведения: левый глаз — правое полушарие). Кружение стада — вполне себе социальное поведение. Оно возможно благодаря тому, что северные олени склонны к синхронному поведению, повторению движений за вожаком и друг за другом. Каждый олень избегает быть на периферии группы, вместо этого ища более центральное положение и стремясь окружить себя как можно большим числом соседей. Такое поведение снижает вероятность того, что конкретный олень подвергнется серьезному риску.

Теленок находится справа от матери, держа ее в поле зрения левого глаза. фото Юлии Михневич, остров Колгуев, 16 июля 2012 года

Кружение свойственно как для домашних северных оленей, так и для диких. По разным оценкам, минимальный размер группы, при котором хотя бы один олень будет защищен от потенциальной опасности в ходе кружения, составляет от 20 до 31 особей. А что же это за опасности? Прежде всего — кровососущие насекомые (гнус; см. картинку дня Гнусная мошка) и оводы, откладывающие личинок под кожу или в носовые ходы оленей. Насекомые беспокоят в основном крайние ряды, причем не больше пяти. Смена животных на внешних кругах происходит путем нерегулярных «завихрений», когда кто-то не выдерживает нападения гнуса и силой врывается в центр круга. Олени могут кружить и в сильную пургу, но не от холода — их шерсть очень теплая. Также олени кружат при встрече с потенциальными хищниками.

Кружение диких северных оленей в Норвегии, на 40-й секунде появляется беркут, желающий добыть олененка, и стадо бросается в бегство, вытягивается в ручеек и снова начинает закручиваться

Однако растиражированное в сети утверждение, что в центре круга находятся самки с телятами, а самцы их защищают, выставив рога, неверно. Так поступают бизоны и овцебыки, но никак не северные олени. Особенно забавно видеть такую версию к роликам оленьего хоровода зимой и ранней весной. Ведь самцы в это время без рогов! Они сбрасывают их по окончании гона, в октябре–ноябре, постепенно отрастать рога начинают лишь в апреле. А без рогов северный олень скатывается на низшую ступень иерархии в стаде, уступая лишь телятам. А самки как раз зимой и ранней весной во всеоружии, то есть при рогах, и доминируют. Это очень важно, ведь они беременны и должны обеспечить себе лучшие кормные участки, а заодно защитить телят, которые привязаны к ним до года. Рога самки сбросят лишь после отела летом и одновременно опустятся на нижнюю строчку иерархического списка. Более того, самцы диких северных оленей держатся зимой отдельно от самок.

Вот такой олень без рогов (пока это лишь растущие пенечки) занимает низшие ступени иерархии в стаде. фото Юлии Михневич, остров Колгуев, июль 2012 года

Такое естественное кружение оленей издавна научились использовать оленеводы. Поговаривают, что старики раньше умели «крутить» стадо, используя его вращение вместо кораля и умудряясь отловить в вертящемся круге нужных для упряжки оленей, а то и вовсе сидели себе на бугорке да чай попивали, пока стадо самой собой пасется и не разбредается. Чтобы стадо не разбрелось по пастбищу, потенциальных вожаков, за которыми могут пойти олени, надо удерживать. Поэтому стадо «закручивают», направляя передовых оленей по кругу. Вожаки, кстати, непостоянные, это просто первые покинувшие стадо животные, за которыми следуют остальные. Это самые бдительные, самые реактивные или пугливые олени. Кружат стадо и для того, чтобы олени наиболее полно использовали пищевые ресурсы, например траву по берегам рек. Вращение также способствует «осмирнению стада» — олени крутятся, пока не успокоятся от усталости или не найдут выхода в открытое пространство.

Олени кружат на просторах Ямальской тундры под управлением оленеводов. фото с сайта yamal-region.tv

Но кружение не всегда на пользу. В жаркие безветренные дни, когда насекомые особенно активно докучают, олени могут двигаться по кругу по 12–16 часов в сутки, а то и больше. Такое длительное кружение изнуряет животных, они повреждают конечности, могут задавить телят, поднимают пыль и сбивают грязь, кишащую бактериями. Кроме того, олени успевают выбить весь корм на участке. Поэтому в таких случаях оленеводы кружение останавливают.

При следовании оленей за вожаком важны визуальные ориентиры, например хорошо заметный белый мех на хвосте. Это особенно важно при переправах оленей через реки, когда их хвосты подняты и хорошо видны. На этом фото не вожак, а молодой олень, но его хвост хорошо виден во время бегства от фотографа. фото Юлии Михневич, остров Колгуев, июль 2012 года

фото с сайта yamal-region.tv.

Юлия Михневич