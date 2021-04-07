Выбор наушников для стрельбы: полезные рекомендации для взыскательных покупателей
Пренебрежение правилами безопасности и надежной защиты слуха во время стрельбы на тренировках или на охоте может стать причиной длительной глухоты и дезориентации в пространстве. Поэтому в перечень обязательных требований для охотников и спортсменов включено положение о покупке подходящей модели наушников открытого или закрытого типа. В чем разница между этими устройствами? Какое из них способно гарантировать оптимальную защиту с одновременной возможностью отслеживать перемещение команды и выслеживаемого зверя? На эти и другие вопросы расскажет консультация, которую подготовил магазин тактической одежды и снаряжения «Военторг "Punisher".
Модели наушников с пассивным шумоподавлением
Устройства данного типа работают по принципу создания механической преграды на пути любых звуковых волн независимо от их громкости. Для этого в наушниках предусмотрены:
- мягкие подушки-амбушюры с плотным прилеганием к голове;
- звукопоглощающие наполнители;
- внутренние перегородки из металла и пластика, снижающие уровень громкости резких звуков выстрелов до безопасного предела.
Покупателей привлекают в пассивных наушниках доступная цена, сравнительно высокая эффективность и простота конструкции, исключающая случайную поломку устройства при попадании дождевой воды или после "неудачного" падения. Однако тем, кто желает обеспечить своему слуху оптимальную защиту, лучше присмотреться к активным моделям защитных устройств.
Особенности и преимущества активных моделей наушников
Профессиональные стрелковые наушники https://punisher.com.ua/magazin/naushniki-i-radio/strelkovye-naushniki/ имеют целый ряд серьезных отличий:
- способность заглушать резкие звуки и усиливать слабые шумы;
- пропускание человеческой речи, важное при командной работе;
- встроенный микрофон, позволяющий переговариваться с коллегами.
Источником питания для таких наушников является обычная «пальчиковая» батарейка, разряда которой хватает на несколько десятков часов. В моделях флагманской категории предусмотрена тонкая настройка каждой чаши, что гарантирует владельцу комфорт и безопасность во время состязаний или охоты. Сравнительно высокая стоимость активных наушников полностью компенсирована их многочисленными достоинствами. Особенно если вы отдадите предпочтение одной из моделей ведущих брендов, использующих в производстве инновационные технологии и перспективные разработки с оглядкой на строгие требования безопасности.
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