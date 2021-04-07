» » Кэш: для чего нужен и зачем чистить?

Кэш: для чего нужен и зачем чистить?

Современный человек много проводит времени за компьютером, выход в интернет подразумевает частое использование браузера, который со временем начинает работать медленно. Это крайне неудобно потому как страница загружается очень долго, постоянно всплывает системное сообщение об ошибках. Проблема в том, что требуется очистить кэш. Время от времени необходимо проводить данную процедуру, чтобы не сталкиваться с такими неприятностями, как медленная скорость обработки данных.

Кэш представляет собой хранилище, благодаря которому мы находим необходимую информацию с разных ресурсов крайне быстро. Он собирает не только текстовую информацию, но и видеофайлы, динамические изображения, хранит логины и пароли. Объем хранилища уменьшается при активном посещении пользователем одних и тех же веб страниц с разных браузеров.

Временные интернет файлы приложений и разных программ скапливаются на компьютере, из-за чего начинают работать очень медленно. Еще одна причина, из-за которой нужно чистить кэш это устаревшие данные. Несмотря на то, что сайт давно обновил информацию, программа будет брать неактуальные данные, которые есть на жестком диске. То есть кэш необходимо чистить по трем причинам:

  • для увеличения скорости работы браузера;
  • для экономии места на диске;
  • или для того, чтобы иметь обновленные данные сайтов.

Чтобы хранилище не заполнять раньше времени, важно правильно пользоваться компьютером и его приложениями – не нажимать на красный крестик расположенный верхнем правом углу, а пользоваться кнопкой «выход». Стоит быть готовым к тому, что после очистки кэша автоматически удалятся логины и пароли, поэтому лучше сохранять их в отдельном файле. Все привычные сайты, которые открывались автоматически, также будут недоступны.

Для мастеров, занимающихся созданием информационной площадки, очистка кэша – процедура, ставшая регулярной, и проводится в автоматическом режиме, иначе работать с интернетом будет просто невозможно. Результат становится, заметен моментально.

07 апрель 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Особенности VPN
Хочу все знать

Особенности VPN

В расплату за все прелести VPN может возникнуть ряд осложнений.
Анонимный веб-серфинг с Tor Browser
Хочу все знать

Анонимный веб-серфинг с Tor Browser

Tor Browser представляет собой браузер для анонимного веб-серфинга. Он дает возможность посещать сайты, запрещенные администратором или законом, а также переписываться в веб-чатах, загружать
Как восстановить удаленные файлы?
Хочу все знать

Как восстановить удаленные файлы?

Иногда может произойти такая ситуация, как удаление важных файлов на компьютере. Решить ее порой достаточно просто, а в других случаях потребуется использование специальных приложений и программ.
Обеспечиваем безопасность для Windows 10
Хочу все знать

Обеспечиваем безопасность для Windows 10

Каждый пользователь персональным компьютером, ноутбуком или компьютерным планшетом должен установить антивирус, который надежно защитит от вирусных атак через заражённые файлы и сетевое подсоединение.
7 способов ускорить Google Chrome
Хочу все знать

7 способов ускорить Google Chrome

Когда браузер Google Chrome впервые был представлен публике, это была легкая и шустрая программа, которая всех поразила скоростью работы и низкими системными требованиями. С тех пор прошло несколько
Что будет, если не чистить зубы?
Хочу все знать

Что будет, если не чистить зубы?

На самом деле, если перестать чистить зубы, ничего не произойдет! То, что зубная паста лучше всего очищает зубы от остатков пищи и бактерий — миф. Самое качественное очищение зубов происходит, когда
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Создана ткань, на которую можно выводить изображения. Она подходит для шитья одеждыЧеловек опустился на самую глубокую точку Земли. Что там происходит?Какие реактивные ранцы могут использоваться в военных целях?Король мошенников ХХ векаУлугбек: астроном и шахидМожно ли научиться критически мыслить и зачем это нужно?Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?Извержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знать


Свежие Статьи
Airbus создаст космический завод по производству спутников. Но зачем?

Airbus создаст космический завод по производству спутников. Но зачем?

В генах якутских коров нашли африканский след

В генах якутских коров нашли африканский след

Мозжечок помогает переваривать спирт

Мозжечок помогает переваривать спирт

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+