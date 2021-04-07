Кэш: для чего нужен и зачем чистить?

Современный человек много проводит времени за компьютером, выход в интернет подразумевает частое использование браузера, который со временем начинает работать медленно. Это крайне неудобно потому как страница загружается очень долго, постоянно всплывает системное сообщение об ошибках. Проблема в том, что требуется очистить кэш . Время от времени необходимо проводить данную процедуру, чтобы не сталкиваться с такими неприятностями, как медленная скорость обработки данных.

Кэш представляет собой хранилище, благодаря которому мы находим необходимую информацию с разных ресурсов крайне быстро. Он собирает не только текстовую информацию, но и видеофайлы, динамические изображения, хранит логины и пароли. Объем хранилища уменьшается при активном посещении пользователем одних и тех же веб страниц с разных браузеров.

Временные интернет файлы приложений и разных программ скапливаются на компьютере, из-за чего начинают работать очень медленно. Еще одна причина, из-за которой нужно чистить кэш это устаревшие данные. Несмотря на то, что сайт давно обновил информацию, программа будет брать неактуальные данные, которые есть на жестком диске. То есть кэш необходимо чистить по трем причинам:

для увеличения скорости работы браузера;

для экономии места на диске;

или для того, чтобы иметь обновленные данные сайтов.

Чтобы хранилище не заполнять раньше времени, важно правильно пользоваться компьютером и его приложениями – не нажимать на красный крестик расположенный верхнем правом углу, а пользоваться кнопкой «выход». Стоит быть готовым к тому, что после очистки кэша автоматически удалятся логины и пароли, поэтому лучше сохранять их в отдельном файле. Все привычные сайты, которые открывались автоматически, также будут недоступны.

Для мастеров, занимающихся созданием информационной площадки, очистка кэша – процедура, ставшая регулярной, и проводится в автоматическом режиме, иначе работать с интернетом будет просто невозможно. Результат становится, заметен моментально.