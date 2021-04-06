На Новой Земле нашли древних норвежских леммингов

Норвежские лемминги пришли на Новую Землю около 90 тысяч лет назад, а это значит, что животные в принципе начали заселять архипелаг намного раньше, чем считалось.

Лемминги – это небольшие грызуны, которые живут преимущественно в тундре, тайге или других северных лесах, где служат пищей многочисленным хищникам, от горностая до белой совы. Притом лемминги – это не отдельный вид, а около двух десятков видов: есть лемминг норвежский, есть лемминг копытный, есть лесной, есть сибирский и т. д. Раньше считалось, что на Новой Земле обитают только сибирский и копытный лемминги. Однако сотрудники Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения (ФИЦКИА УрО) РАН обнаружили на западном побережье острова Южный популяцию норвежских леммингов, которые живут здесь не один десяток тысяч лет.

Эти новые лемминги обитают в гористой местности и внешне похожи на сибирских (Lemmus sibiricus), за которых их всегда и принимали. Но анализ ДНК показал, что они представляют собой подвид именно норвежского лемминга (Lemmus lemmus), хотя на глаз и отличаются. Норвежские лемминги из Скандинавии и Кольского полуострова, окрашены в ярко оранжево-чёрно-белые цвета. Они живут в берёзовых криволесьях, где деревья отбрасывают тени, осенью опадают жёлтые листья, и потому окрас леммингов помогает им сливаться с ландшафтом. Новоземельские крупнее и окрашены в более сдержанные тона. Это тоже защитная окраска, просто приспособленная к местным условиям – на Новой Земле нет берёз. Оба подвида, и «настоящий» норвежский, и новоземельский, в случае опасности способны броситься на врага.

До сих пор считалось, что норвежских леммингов восточнее Кольского полуострова нет. Но, видимо, они успели забежать на территорию Новой Земли, когда эти острова ещё были частью суши. Предположительно, норвежские лемминги пришли сюда около 90 тыс. лет назад. Потом климат стал теплее, уровень океана поднялся, и популяция оказалась изолированной на острове.

То же самое говорят и про других животных, обитающих на Новой Земле, с той лишь разницей, что до сих пор заселение Новой Земли относили ко времени около 10 тыс. лет назад. Предполагалось, что раньше острова были сплошь подо льдом. Однако, по-видимому, всё было иначе: Новая земля всё-таки и раньше могла давать приют некоторым животным. Лемминги – один из примеров. Кроме них, здесь есть ещё шмели и гольцы, которые тоже пришли сюда раньше, чем представлялось ранее. То есть Новая земля начала обзаводиться собственной флорой и фауной очень давно, и те животные, которые пришли на неё 10 тыс. лет и позже, были далеко не первыми.

Результаты исследований опубликованы в Ecologica Montenegrina.





По материалам пресс-службы ФИЦКИА УрО РАН.