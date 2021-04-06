» » На Новой Земле нашли древних норвежских леммингов

На Новой Земле нашли древних норвежских леммингов

Норвежские лемминги пришли на Новую Землю около 90 тысяч лет назад, а это значит, что животные в принципе начали заселять архипелаг намного раньше, чем считалось.

На Новой Земле нашли древних норвежских леммингов
Норвежский лемминг. (фото: photo.andersson.es / Flickr.com)
На Новой Земле нашли древних норвежских леммингов
Сибирский лемминг. (фото: Ansgar Walk / Wikipedia) ‹ › Открыть в полном размере

Лемминги – это небольшие грызуны, которые живут преимущественно в тундре, тайге или других северных лесах, где служат пищей многочисленным хищникам, от горностая до белой совы. Притом лемминги – это не отдельный вид, а около двух десятков видов: есть лемминг норвежский, есть лемминг копытный, есть лесной, есть сибирский и т. д. Раньше считалось, что на Новой Земле обитают только сибирский и копытный лемминги. Однако сотрудники Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения (ФИЦКИА УрО) РАН обнаружили на западном побережье острова Южный популяцию норвежских леммингов, которые живут здесь не один десяток тысяч лет.

Эти новые лемминги обитают в гористой местности и внешне похожи на сибирских (Lemmus sibiricus), за которых их всегда и принимали. Но анализ ДНК показал, что они представляют собой подвид именно норвежского лемминга (Lemmus lemmus), хотя на глаз и отличаются. Норвежские лемминги из Скандинавии и Кольского полуострова, окрашены в ярко оранжево-чёрно-белые цвета. Они живут в берёзовых криволесьях, где деревья отбрасывают тени, осенью опадают жёлтые листья, и потому окрас леммингов помогает им сливаться с ландшафтом. Новоземельские крупнее и окрашены в более сдержанные тона. Это тоже защитная окраска, просто приспособленная к местным условиям – на Новой Земле нет берёз. Оба подвида, и «настоящий» норвежский, и новоземельский, в случае опасности способны броситься на врага.

До сих пор считалось, что норвежских леммингов восточнее Кольского полуострова нет. Но, видимо, они успели забежать на территорию Новой Земли, когда эти острова ещё были частью суши. Предположительно, норвежские лемминги пришли сюда около 90 тыс. лет назад. Потом климат стал теплее, уровень океана поднялся, и популяция оказалась изолированной на острове.

То же самое говорят и про других животных, обитающих на Новой Земле, с той лишь разницей, что до сих пор заселение Новой Земли относили ко времени около 10 тыс. лет назад. Предполагалось, что раньше острова были сплошь подо льдом. Однако, по-видимому, всё было иначе: Новая земля всё-таки и раньше могла давать приют некоторым животным. Лемминги – один из примеров. Кроме них, здесь есть ещё шмели и гольцы, которые тоже пришли сюда раньше, чем представлялось ранее. То есть Новая земля начала обзаводиться собственной флорой и фауной очень давно, и те животные, которые пришли на неё 10 тыс. лет и позже, были далеко не первыми.

Результаты исследований опубликованы в Ecologica Montenegrina.


По материалам пресс-службы ФИЦКИА УрО РАН.

06 апрель 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые восстановили гены мамонтов с острова Врангеля
Хочу все знать

Ученые восстановили гены мамонтов с острова Врангеля

Около 4 тысяч лет назад маленькая популяция шерстистых мамонтов вымерла на острове Врангеля в Северном Ледовитом океане. Возможно, это были последние мамонты на Земле. Чтобы узнать точные причины их
Ученые установили, что
Хочу все знать

Ученые установили, что "древнейший бамбук" был хвойным растением

Ученые установили, что окаменелая растительная ветвь, до сих пор считавшаяся самой ранней находкой бамбука на Земле, на самом деле относится к ископаемому роду хвойных растений Retrophyllum.
Первые грибы появились раньше, чем считалось
Хочу все знать

Первые грибы появились раньше, чем считалось

Первые грибы появились на Земле в период от 715 до 810 миллионов лет назад. Это примерно на 300 миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор.
Индейцы не оставили следов своего влияния на природу Америки до пришествия европейцев
Хочу все знать

Индейцы не оставили следов своего влияния на природу Америки до пришествия европейцев

Оказалось, в частности, что аборигены континента не использовали пожары для расчистки лесов и загона добычи в прериях
Сохранение тасманийского дьявола
Хочу все знать

Сохранение тасманийского дьявола

На этом фото молодой тасманийский дьявол (Sarcophilus harrisii) по кличке Армин (Armin) делает первые шаги на острове Марайа у восточного побережья острова Тасмания...
Интересные факты о Новой Зеландии.
Хочу все знать

Интересные факты о Новой Зеландии.

Новая Зеландия - загадочная страна на самом краю света,  ближайший сосед которой Австралия находится  в 1500 км к северо-западу. Интересно, что расположенная на двух крупных островах (Остров Северный
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Создана ткань, на которую можно выводить изображения. Она подходит для шитья одеждыЧеловек опустился на самую глубокую точку Земли. Что там происходит?Какие реактивные ранцы могут использоваться в военных целях?Король мошенников ХХ векаУлугбек: астроном и шахидМожно ли научиться критически мыслить и зачем это нужно?Volkswagen отказался от разработки бензиновых и дизельных двигателей. Что дальше?Извержение вулкана Фаградалсфьяль: все, что нужно знать


Свежие Статьи
Airbus создаст космический завод по производству спутников. Но зачем?

Airbus создаст космический завод по производству спутников. Но зачем?

В генах якутских коров нашли африканский след

В генах якутских коров нашли африканский след

Мозжечок помогает переваривать спирт

Мозжечок помогает переваривать спирт

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+