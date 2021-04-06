Самые редкие и большие обезьяны скоро могут исчезнуть. Виноваты снова люди

Орангутан тапанули

Самыми редкими обезьянами в мире на данный момент можно считать орангутанов, живущих в индонезийском лесу Батанг-Тору. Впервые они были обнаружены в 1997 году, но в те времена ученые еще не понимали, что имеют дело с совершенно новым видом обезьян. Только в 2017 году, после генетического анализа, было выяснено, что эти орангутаны относятся к совершенно новому для науки виду — тапанули (Pongo tapanuliensis). В отличие от представителей других видов, эти создания имеют более вьющиеся волосы, слегка измененную форму головы и необычные вкусовые предпочтения. Когда-то давно этих обезьян было очень много, но впоследствии они были загнаны охотниками в леса Батанг-Тору и сегодня их насчитывается всего лишь около 800 особей. Совсем скоро они могут полностью вымереть и виноваты в этом, конечно же, опять люди.

Самые редкие обезьяны в мире

В целом, обезьяны вида Pongo tapanuliensis мало чем отличаются от обычных орангутанов. Рост крупных самцов может достигать 1,5 метров, а масса тела равняться 100 килограммам. У этих обезьян очень необычное строение тела: ноги у них очень короткие, а вот руки длинные и мускулистые. Голова орангутанов крупная, с широким лицом — у самцов есть наросты из жира, усы и борода. Большую часть своей жизни орангутанги проводят на деревьях. Длительность их жизни достигает 40 лет, но в неволе под присмотром людей они могут прожить и дольше.

Орангутаны тапанули отличаются от остальных более вьющимися волосами, меньшими размерами головы и плоским лицом. Борода есть не только самцов, но и у самок, причем ее трудно не заметить. По размерам тела и образу жизни они идентичны другим орангутанам, но вот вкусовые предпочтения у них порой бывают очень странными. В то время как большинство орангутанов питаются листьями деревьев, обезьяны из Батанг-Тору могут поесть даже гусениц.

Вымирание обезьян

Редкие обезьяны занимают только 3% острова Суматра. На данный момент их насчитывается только 800 особей, так что они входят в список животных, находящихся на грани полного вымирания. По словам автора проведенной научной работы Эрика Мейджаарда (Erik Meijaard), орангутаны тапанули могут стать первыми крупными приматами, которые исчезли по вине современного человека. По данным издания LiveScience, обезьяны были загнаны в леса Батанг-Тору охотниками. Чтобы иметь шансы на выживание, они должны иметь доступ к разным средам обитания, но у них нет такой возможности.

На данный момент самую большую угрозу для орангутанов представляет строящаяся на реке Батанг-Тору гидроэлектростанция. Сооружение будет занимать площадь размером 122 гектара и, по словам защитникам природы, мешать орангутанам тапанули размножаться. Строительством электростанции занимается компания PT North Sumatera Hydro Energy, но из-за пандемии коронавируса работы пока остановлены. К тому же, проект перестал получать финансирование со стороны китайских инвесторов, поэтому строительство может быть остановлено на несколько лет.

Защитники природы могут использовать это время для того, чтобы спасти популяцию тапанули. Только вот как это сделать, пока не ясно. Можно каким-то образом остановить строительство гидроэлектростанции полностью, но не факт, что это кому-нибудь удастся сделать. Также есть вариант вывезти всех обезьян тапанули на безопасную и хорошо охраняемую территорию. Только вот не ясно, как они на это отреагируют. Орангутаны уже привыкли к условиям Батанг-Тору и перемещение в другое место может вызвать у них сильный стресс.

А вообще, при должном старании люди очень даже могут спасти животных от вымирания. Относительно недавно я даже писал о том, какие виды живых существ нам удалось спасти. Например, в 1975 году представителей попугаев из Пуэрто-Рико насчитывалось только 13 особей. Но потом, благодаря труду защитников природы, они были спасены. О других спасенных от вымирания животных можно почитать в этой статье.