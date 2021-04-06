В Антарктиде нашли следы падения метеорита, который мог уничтожить миллионы людей

Взрыв метеорита над Антарктидой в представлении художника

Знаете ли вы, что грязь под вашими ногами может быть останками древнего и очень мощного метеорита? Недавно группа ученых изучала антарктическую вершину Валнумфьеллет и нашла там более десятка крошечных камней космического происхождения. Исследователи быстро поняли что имеют дело с чем-то необычным, потому что частицы оказались шарообразной формы и состояли из сплава нескольких металлов. По их мнению, эти частицы были оставлены взорвавшимся над земной поверхностью 430 000 лет назад метеоритом. Если бы такой небесный объект сейчас упал на густонаселенную область нашей планеты, пострадали бы миллионы людей и это событие стало бы общемировой катастрофой. Исходя из этого ученые считают, что им нужно как можно лучше изучить подобного рода метеориты. Давайте выясним, что именно нашли ученые и почему некоторые метеориты взрываются, не долетая до поверхности Земли? Есть одна интересная теория.

Падение метеорита в Антарктиде

Об обнаружении следов древнего метеорита было рассказано в издании ScienceAlert. На просторах Антарктиды ученые нашли 17 крошечных частиц черного цвета, размер которых составлял всего лишь несколько миллиметров. Любой бы из нас принял эту черную массу за обыкновенную грязь. Но ученым, видимо, показалось странным, что в антарктических снегах лежат какие-то черные объекты. Изучив найденные частицы, ученые выяснили, что они состоят из железа, оливина и никеля. Состав полностью соответствует структуре редких метеоритов, которые именуются палласиты. В итоге получается, что тысячи лет назад над Антарктидой взорвался очень редкий объект.

Остатки метеорита, который взорвался над Антарктидой 430 000 лет назад

Мало того, что это был очень редкий метеорит — он был крайне опасным. Судя по плотности найденных частиц, до взрыва размер небесного объекта составлял 150 метров. Мощность взрыва оценивается примерно 3 мегатонны, то есть количество расплавленного материала было больше, чем у тунгусс кого метеорита. А ведь произошедший в 1908 году взрыв метеорита над Сибирью уничтожил около 200 000 гектаров леса. По словам автора научной работы Матиаса ван Гиннекена (Matthias van Ginneken), такой взрыв над Антарктидой сегодня вряд ли нанесет вред человечеству. Но если взрыв произойдет над каким-нибудь городом, количество жертв будет исчисляться тысячами.

Зачем нужно изучать метеориты?

Изучать взрывы метеоритов очень сложно, потому что в результате на поверхности Земли не остается кратеров. То, что ученые обратили внимание на миллиметровые частицы разрушенного объекта — это большая удача. Возможно, в окрестностях вершины Валнумфьеллет можно найти и другие частицы, но для этого нужно уделить время. Ученые вряд ли займутся их поиском, потому что найденного материала вполне хватает для выдвижения очень даже интересных теорий.

Исследователи пока не до конца уверены, но метеориты могут взрываться в воздухе из-за воздействия воздуха под очень высоким давлением. Многие небесные объекты состоят из множества отверстий, которые при падении на Землю сильно продуваются воздушными потоками. Давление внутри метеорита наверняка увеличивается, что в конечном итоге и приводит к взрыву. При этом части небесного объекта разлетаются в разные стороны. Если такой взрыв действительно произойдет над населенными людьми местами, мало не покажется. Дома будут разрушены, а люди сильно ранены или даже убиты.





Космические объекты падают на нашу планету регулярно и самую большую опасность представляют астероиды. Они отличаются от метеоритов большими размерами — их диаметр исчисляется километрами. Одним из самых опасных астероидов до сих пор считался Апофис, который сблизится с нашей планетой в 2029 и 2036 году. Ученые долго изучали траекторию движения этого объекта и были почти уверены, что когда-нибудь он уничтожит Землю.