Латексный череп пробурнетии

Так выглядел череп вятской пробурнетии (Proburnetia viatkensis) — некрупного представителя терапсид, обитавшего на территории Восточной Европы в позднем пермском периоде, около 256 миллионов лет назад. Никаких подлинных окаменелостей пробурнетии не сохранилось, и всё, что есть в руках ученых, — вот этот слепок черепа животного, выполненный из обычного латекса.

Дело было так: в середине прошлого века сотрудниками Палеонтологического института АН СССР в окрестностях кировского городка Котельнич была найдена занятная окаменелость, от которой, увы, к тому времени уже практически ничего не осталось. Время не пощадило кости, пролежавшие в земле более двухсот пятидесяти миллионов лет, и от черепа пробурнетии сохранились лишь небольшие фрагменты, так что, казалось, придется ученым описывать новый таксон по каким-то невнятным кусочкам мозаики. Но не тут-то было! К счастью для палеонтологов, разрушившийся череп оставил после себя полость в плотном сером песчанике, так что надо было лишь удалить последние окаменевшие обломки кости и залить всю полость латексом, как расплавленным шоколадом — формочку для кондитерских фигурок. Получившийся в результате слепок не только представлял собой идеальную копию полного, сочлененного с нижней челюстью черепа, но и сохранил все подробности строения костей пробурнетии в мельчайших деталях. Так что в 1968 году выдающийся советский палеонтолог Леонид Петрович Татаринов без проблем описал новый вид пермских терапсид.

Слепок черепа пробурнетии в экспозиции Палеонтологического музея РАН в Москве. фото с сайта zoochat.com

Впрочем, слепок вместо настоящий окаменелости — это не такая уж редкость в музейном деле, и в этом отношении пробурнетия не слишком оригинальна... однако, что вы тогда скажете насчет ее необычного внешнего вида? Не считая размеров (пробурнетия была с собаку), в чем-то это животное несколько напоминало другого примитивного терапсида — эстемменозуха (см. картинку дня Коронованный «крокодил»). На носовых и лобных костях у пробурнетии имелись «рога», посередине сливающиеся и в виде довольно высокого валика тянущиеся от ноздрей до макушки. Также две пары «рогов» можно увидеть на задней части черепа, по верхнему и нижнему краю височного окна, и в целом голова пробурнетии при жизни могла напоминать голову современного африканского бородавочника.

Реконструкция внешнего вида пробурнетии. Рисунок Сергея Красовского с сайта deviantart.com

Точное назначение этих выростов остается неясным: судя по отпечаткам кровеносных сосудов, «рога» обильно снабжались кровью и не были покрыты никаким защитным чехлом, поэтому ранее предполагавшееся использование подобных «рогов» в качестве защитного оружия явно не соответствует реальности. Скорее всего, эти бугры были как-то связаны с терморегулирующими или даже эндокринными функциями организма — как панты у современных оленей.

Еще одной примечательной особенностью пробурнетии были ее зубы. В отличие от своих родственников, горгонопсов, это животное не могло похвастать сабельными клыками: при двадцатисантиметровом черепе длина коронки клыка составляла всего около трех с половиной сантиметров, то есть пропорционально зубы пробурнетии были не больше, чем у современной лисицы. Также отличает ее от «саблезубых звероящеров» и отсутствие режущего канта на клыке: это были скорее не ножи, а уплощенные колышки, которыми можно было хватать и удерживать, но не разрывать добычу на куски. Вероятно, пробурнетия была хищником, промышлявшим какой-то мелкой и скользкой добычей, которую можно было проглотить целиком — недаром даже заклыковые зубы у нее острые только на вершинах, как это свойственно многим рыбоядным животным. Если это так, то, возможно, средой обитания пробурнетии были непролазные прибрежные заросли, в которых она и пищу себе находила, и от более крупных хищников пряталась. В таком случае объяснимы и остроконечные зубы, и относительно крупные глаза, подходящие животному, обитающему в царстве вечных сумерек, и даже, в каком-то роде, «рога» — ведь они вполне могли играть роль этакого хоккейного «забрала», защищавшего органы зрения пробурнетии от чересчур близкого знакомства с жесткими хвощовыми стеблями.

Реконструкция внешнего вида пробурнетии. Рисунок © WillemSvdMerwe с сайта deviantart.com

В заключение же хочется сказать, что пробурнетия, как и ее ближайшие родственники из семейства бурнетиид, была довольно примитивным животным, строением черепа скорее напоминающим не настоящих горгонопсов, а куда более древних фтинозухов (см. картинку дня Звероящер динозавр), вымерших за десять миллионов лет до ее появления. Тем не менее бурнетиид нельзя назвать «ошибкой эволюции», споткнувшейся где-то на половине пути к саблезубости: в конце концов, возникнув около 265 миллионов лет назад, эти маленькие «мусорщики» просуществовали еще, по меньшей мере, десять миллионов лет, исчезнув из палеонтологической летописи лишь незадолго до возникновения в древнем Приуралье знаменитой иностранцевии (см. картинку дня Саблезубый звероящер). В своих экосистемах они не занимали каких-то особо выдающихся позиций, довольствуясь тихой жизнью под боком у гигантов, — но всё же их остатки теперь обнаруживаются как в Южной и Восточной Африке, так и в Европе, что свидетельствует о широкой распространенности и, в каком-то смысле, процветании семейства.

Ну а поскольку окаменелости бурнетиид поразительно редки — от всех известных представителей сохранилось только по одному-единственному черепу! — а новые виды продолжают открываться, то вполне возможно, что история этих животных еще не дописана и палеонтологам будущего они приготовили еще немало секретов.

фото с сайта age-of-mammals.ucoz.ru.

Анна Новиковская