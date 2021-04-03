Люди могли быть такими же ядовитыми, как змеи. Но почему этого не произошло?

Люди вполне могут отрастить себе ядовитые зубы, но нужно изменить некоторые гены

Человеческий организм имеет почти все необходимое, чтобы отрастить себе ядовитые зубы. Такие же шансы на получение нового вида оружия имеют и многие другие животные вроде волков, медведей и так далее. Но так уж сложились обстоятельства, что ядовитые железы в основном имеются только у змей. Возникает вопрос — почему эволюция наделила способностью делать смертельно опасные укусы только этих созданий? Ведь обладая ядовитыми зубами многие другие виды животных получили бы больше шансов на выживание. Недавно поиском ответа на этот вопрос занялись японские ученые и в этом деле им здорово помогли тайваньские змеи, которые очень хорошо изучены. Изучив гены этих созданий, исследователи пришли к выводу, что все животные без исключений имеют возможность вырабатывать смертельные яды. Нужно только слегка изменить их генетический код.

Самые необычные ядовитые животные

На данный момент ученым известно о существовании сотен видов ядовитых животных. Чаще всего способностью наносить ядовитые укусы обладают змеи, но в мире также есть смертельно опасные ящерицы и даже млекопитающие. Самой ядовитой ящерицей в мире считается аризонский ядозуб (Heloderma suspectum). Длина тела этого создания достигает 60 сантиметров, а масса тела порой равна 2 килограммам. От укуса этой ящерицы умирает каждый третий человек. Были случаи, когда аризонские ядозубы убивали олени и даже буйволы.

Аризонский ядозуб (Heloderma suspectum)

Самыми известными ядовитыми млекопитающими являются землеройки (Soricidae). Эти похожие на мышей создания вырабатывают яд, который может убить даже очень большое животное. Люди, укушенные землеройками, обычно жалуются на сильную боль и покраснение на месте ранения. Иногда землеройки кусают лошадей и у тех возникают ужасные на вид пузыри. После укуса животные и люди обычно на несколько часов теряют способность двигаться.

Ядовитая землеройка

Как вырабатывается яд?

Ядовитые железы в организме любого животного — это почти те же органы, что вырабатывают обыкновенную слюну. Просто они имеют некоторые особенности, которые придают жидкостям ядовитые свойства. По мнению исследователей, ядовитые железы могут возникнуть у любого животного без исключения — главное, чтобы этого захотела сама природа. Механизм, который при некотором изменении может начать вырабатывать яды, достался всем живым созданиям от одного и того же общего предка. Но до конца он развился только у змей и некоторых других животных, потому что им такое оружие очень необходимо. А вот быстрым волкам, огромным медведям и тем более умственно развитым людям ядовитые зубы не нужны.

К такому выводу ученые пришли во время изучения змей вида тайваньский хабу (Trimeresurus mucrosquamatus). Эти создания однажды были завезены в японский остров Окинава и доставили местным жителям много хлопот. В частности, именно поэтому они и очень хорошо изучены. Ученые обнаружили в их организмах около 3 тысяч генов, которые отвечают за развитие ядовитых желез. Позднее такие же гены были найдены и у других животных, в том числе и у человека. Наши гены нужно всего лишь немного изменить и у нас появятся ядовитые зубы. Тем более, что в нашей слюне уже содержатся белки из группы калликреинов — они являются основными компонентами яда многих змей.

Это весьма интересное открытие, которое открывает большой простор для фантазий. Что же будет, если в будущем ученые смогут наделить людей способностью наносить ядовитые укусы? Было бы очень глупо создать такого генно-модифицированного человека — если он прикусит себе губу то, скорее всего, попросту погибнет. Впрочем, в далеком будущем ученые наверняка научатся редактировать гены таким образом, чтобы люди получили устойчивость к ядам. С таким же успехом они смогут делать людей сильными, выносливыми и так далее.

Но все это пока только фантазии. Если подумать, люди уже давно используют яд в качестве оружия. Только мы не вырабатываем его самостоятельно, а заимствуем у других животных. Ранее считалось, что люди научились обрабатывать стрелы лука ядом примерно 24 000 лет назад. Однако, относительно недавно, ученые пришли к выводу, что наши предки додумались до этого еще раньше. Подробнее о том, как люди начали улучшать уже имеющееся оружие для охоты на животных, читайте в этом материале.