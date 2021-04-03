Как растения выживают во время засухи?

Некоторые растения могут пережить засуху. Их секрет раскрыт

Время от времени природа преподносит нам много неприятных сюрпризов: проливные дожди, землетрясения, ураганы и так далее. Раз в несколько лет в некоторых регионах нашей планеты случаются и засухи — температура воздуха поднимается до рекордных показателей, а дожди полностью перестают идти. Из-за отсутствия влаги большинство растений погибает, что впоследствии может стать причиной голода среди людей. Если верить статистике, с 1970 по 2010 год в Африке из-за последствий засухи погибло около 1 миллиона людей. Ученые много раз замечали, что некоторые растения имеют удивительное свойство выживать даже при внезапном исчезновении источника влаги. Причина живучести растений долгое время оставалась большой загадкой, но недавно этот секрет наконец-то был раскрыт. Кажется, скоро ученые научатся спасать растения от засухи и тем самым избавить многих людей от голода.

Растения во время засухи

О том, каким образом растения выживают во время засухи, рассказали ученые из Австралии и Германии. По данным научного издания Nature Communications, во время засухи некоторые виды растений сжимают поры на своих листьях и тем самым не дают запасам имеющейся влаги быстро испариться. Представьте, что вы оказались в пустыне с одной бутылкой воды. Чтобы выжить, вы будете очень бережно относиться к имеющейся воде и пить ее понемногу, только при большой необходимости. Примерно так же и поступают растения. У них есть условная «бутылка воды» и при засухе они стараются сохранить этот запас как можно дольше.

Засуха часто приводит к голоданию людей и эту проблему нужно решать

Ученым было интересно, каким именно образом растения регулируют размер пор, через которые испаряется часть имеющейся у них влаги. Исследователи обратили внимание на то, что у всех растений есть молекула гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Он также имеется у животных и людей, оказывая на протекающие в центральной нервной системе процессы тормозящий эффект. Биологические добавки на основе ГАМК часто прописываются для лечения травм головного мозга. Это очень важный посредник, который помогает клеткам регулировать между собой связь. Казалось бы, эта молекула уже хорошо изучена, но нет. Ученые до сих пор не понимали, какую роль она выполняет в растениях.

Секретная особенность растений

Исследователям было известно лишь о том, что молекула гамма-аминомасляной кислоты накапливается у растений во время стресса. В ходе новой научной работы стало известно, что она играет важную роль в регулировании размера пор в листьях. Так что же, возможно, это и есть ее основная функция? Допустим, растения каким-то образом чувствуют скорое приближение засухи, испытывают стресс и начинают накапливать ГАМК. А когда засуха наступает, эта молекула помогает растениям закрыть свои поры и экономить имеющийся запас влаги. Звучит очень даже правдоподобно.

На данный момент ученые считают, что чем больше ГАМК имеется у растения, тем больше шансов у нее выжить при недостатке влаги. Это довольно большое открытие, потому что зная этот простой факт, ученые могут повысить защиту растений от засухи. Допустим, они разработают лекарство, которое увеличивает концентрацию ГАМК. Растения смогут быстро закрыть свои поры и сохранять воду до тех пор, пока засушливое время не останется позади.

Опасность глобального потепления

Создание такого лекарства особенно актуально в нынешнее время. Человечество уже официально признало опасность глобального потепления — каждый год в разных частях планеты вспыхивают масштабные пожары и эту проблему уже невозможно игнорировать. Из-за повышения температуры планеты вода будет быстрее испаряться, а количество осадков заметно снизится. И это может привести к вымиранию растений, животных и даже людей. Так что планету нужно срочно спасать. Сегодня этим делом занимаются очень многие люди, пытаясь уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу и свести к минимуму количество мусора. И создание лекарства для повышения выносливости растений — еще один весомый вклад в спасение планеты.

Из-за глобального потепления многие виды растений действительно могут исчезнуть с лица Земли. Я уже однажды рассказывал, что к 2099 году урожай ячменя может сократиться на целых 17%. Может показаться, что это немного. Но сокращение урожая сильно повлияет на стоимость продуктов. Взять, к примеру, пиво — его цена может возрасти на целых 300%. Если сегодня бутылка пива стоит около 4 долларов, в будущем ее стоимость может составить 24 доллара.