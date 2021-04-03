Кофе перед тренировкой может дать вам супер-эффект. Но какой именно?

Кто бы мог подумать, что кофе может помочь в похудении?

По данным за 2016 год, около 39% населения нашей планеты старше 18 лет имеет склонность к ожирению. Это большая проблема для каждого человека, потому что лишний жир негативно сказывается как на здоровье, так и на качестве жизни в целом. Чтобы избавиться от жира советуется совмещать правильное питание и активный образ жизни. Идеально, если человек отказывается от сладостей и фастфуда и начинает заниматься спортом. Недавно ученые обнаружили, что чашка кофе перед тренировкой может заметно ускорить процесс сжигания жира. Это было доказано в ходе эксперимента, так что научная обоснованность данному заявлению есть. В рамках данной статьи предлагаю вам выяснить, каким образом ученые открыли еще одно удивительное свойство кофе. Возможно, после прочитанного вы полюбите этот напиток еще сильнее.

Кофе для похудения

Чтобы выяснить, как употребление кофе до тренировки влияет на человеческий организм, ученые провели 4-недельный эксперимент с участием 15 взрослых мужчин. Они были разделены на 4 группы:

первая принимала плацебо в 8:00 утра;вторая принимала плацебо в 17:00 вечера;третья пила кофе в 8:00 утра;четвертая пила кофе в 17:00 вечера.

Примерно через 30 минут после приема плацебо и кофе, мужчины занимались аэробными упражнениями. К ним принято относить ходьбу, бег, плавание и так далее. В нашем случае они занимались на велотренажере. Каждый раз ученые следили за способностью их организма сжигать жир. По словам автора научной работы Франсиско Хосе (Francisco Jose), кофеин действительно помог людям быстрее сжигать жир. Если быть точнее, найденным супер-эффектом обладают даже 3 миллиграмма кофеина на килограмм веса тела. Если говорить по-простому, для сжигания жира перед тренировкой можно выпить чашку напитка — этого вполне будет достаточно.

Но пить одно кофе недостаточно — нужна физическая активность

Когда лучше заниматься спортом?

Важно отметить, что наилучший результат можно получить, если выполнять аэробные упражнения в вечернее время. В рамках предыдущих исследований ученые обратили внимание, что при физической активности жир сжигается быстрее именно под конец дня. А какую активность выбрать, это уже дело каждого. Важно, чтобы они не были силовыми, а именно аэробными. Этот вид физических упражнений предполагает, что в качестве основного источника энергии человек будет использовать кислород.

С чем именно связан такой необычный эффект от кофе, пока точно не ясно. Сам по себе этот напиток является сильным стимулятором, который ускоряет протекающие в организме человека процессы. Исходя из этого логично предполагать, что кофеин также ускоряет время окисления жиров во время физической активности. К сожалению, в эксперименте приняло участие относительно мало людей, поэтому утверждать о положительном влиянии кофе на каждого человека пока рано. Возможно, в скором времени исследователи проведут исследование с большим количеством людей. Но даже это исследование явно говорит о том, что между употреблением кофе до тренировок и быстрым избавлением от жира явно есть какая-то связь.

Кофе при занятиях спортом

Однозначно сказать, нужно ли спортсменам пить кофе, невозможно. От кофе можно получить пользу, но и минусов у регулярного употребления предостаточно. По словам ученых, кофе богат магнием, который помогает строить новые мышечные ткани. Также кофеин увеличивает силу и выносливость, что тоже может быть спортсменам на руку. Ну и, наконец, бодрящий напиток способен уменьшить мышечную боль, так что после интенсивных тренировок любители кофе быстрее восстанавливаются.

Но у употребления кофе также есть и минусы. Например, большая концентрация кофеина в организме легко может стать причиной нервного истощения. Также кофе вызывает зависимость — если внезапно перестать его употреблять, у человека сильно снижается мотивация и примерно на 2 недели организм может прийти в негодное состояние. Ну и напоследок, кофе сильно нарушает водный баланс в организме, который очень важен для спортсменов.

Некоторым людям кофе вообще противопоказан. В 2019 году я уже упоминал, что этот напиток вполне может стать причиной выкидыша у женщин.