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Человеческий иммунитет не видит глубоководных бактерий

В Тихом океане есть бактерии, которые никогда не сталкивались с млекопитающими, наш иммунитет не может их распознать.

Человеческий иммунитет не видит глубоководных бактерий
(Иллюстрация: katerynakon / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Считается, что наша иммунная система может узнать любую бактерию. В оболочках бактериальных клеток, несмотря на всё их разнообразие, есть общие особенности, на которые иммунные клетки реагируют. Строго говоря, по строению клеточной оболочки все бактерии делятся на грам-положительные и грам-отрицательные, и отличия между теми и другими довольно существенные.

Но у всех грам-положительных есть общие свойства, и у всех грам-отрицательных есть общие свойства, и вот общие признаки у тех и у других иммунная система может узнать. Что и как ей узнавать – записано в генах, и потому этот отдел иммунитета называется врождённым. (Далее он передаёт информацию об инфекции адаптивному, или приобретённому, иммунитету, и далее приобретённый иммунитет создаёт специфические инструменты против конкретной бактерии.)

Очевидно, что врождённый иммунитет сумел запомнить общие свойства бактерий потому, что он долгое время эволюционировал бок о бок с этими бактериями. Но узнает ли врождённый иммунитет таких микробов, которые никогда не сталкивались с млекопитающими? Именно такой эксперимент поставили сотрудники Гарвардского университета вместе с коллегами из других научных центров США. В районе архипелага Феникс на территории Республики Кирибати в Тихом океане с глубины 4000 м взяли образцы бактерий, которые плавали в воде или сидели на морских звёздах, губках или же просто на дне. Никакие млекопитающие здесь постоянно не живут; вообще единственные, кто тут появляется, это киты, но через воды архипелага они просто проплывают, не останавливаясь, в своих регулярных миграциях.

Из собранных образцов удалось вырастить в лаборатории 117 видов бактерий. Пятьдесят из них предъявили мышиным и человеческим иммунным клеткам. В статье в Science Immunology говорится, что 80% бактерий (преимущественно из рода Moritella) иммунные клетки просто проигнорировали.

В целом глубоководные бактерии были похожи на земных: на поверхности у них была липополисахаридная оболочка, которая есть у обычных грам-отрицательных бактерий и которую, вообще говоря, врождённый иммунитет должен узнавать. Однако в структуре липидов оболочки у морских бактерий были некоторые отличия, и, возможно, именно эти отличия и не дают иммунным рецепторам распознать морских бактерий.

Но никаких ужасов отсюда не следует – в том смысле, что не стоит бояться, что глубоководные бактерии из Республики Кирибати набросятся на людей с какой-нибудь особенно неприятной болезнью. Если они никогда не сталкивались с млекопитающими, значит, они не знают, как в них жить. Наша температура, химический состав клеток и т. д. для них исключительно непривычны, и даже если они каким-то образом проникнут в организм млекопитающего, им он не понравится.

Наконец, стоит добавить, что врождённый иммунитет включается не при встрече с самой бактерией, он также реагирует на повреждения наших собственных клеток. Если какая-то совсем-совсем незнакомая инфекция начнёт разрушать наши клетки, иммунная система это быстро поймёт и предпримет меры.

31 март 2021 /
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