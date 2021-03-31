» » Ученые выяснили почему мозг человека больше, чем у обезьян

Ученые выяснили почему мозг человека больше, чем у обезьян

Ученые выяснили почему мозг человека больше, чем у обезьян

Ученым из Кембриджского университета удалось вырастить органоиды мозга человека и гориллы и сравнить их раннее развитие.

Человеческий мозг скрывает в себе секретов не меньше, чем Вселенная. Вот только Вселенная бесконечна и расширяется с ускорением, а размер мозга едва ли может сравниться с самым маленьким астероидом, что вращается между Марсом и Юпитером. В среднем мозг здорового человека весит от 1300 до 1400 граммов, что составляет примерно 2% от веса человеческого тела. Конечно, в истории встречались люди, чей мозг весил больше или меньше, как например в случае с Иваном Тургеневым и Анатолем Франсом – мозг первого весил чуть больше двух килограммов, а мозг второго едва достигал 1000 граммов. Оба писателя при этом были умны и талантливы. Интересно, что по своей структуре человеческий мозг похож на мозг других млекопитающих, вот только он значительно больше по отношению к размеру тела, чем мозг любого другого животного. И недавно британским ученым наконец удалось понять почему.

 


Имеет ли размер значение?

По отношению к размеру тела человеческий мозг огромен – он примерно в шесть раз больше, чем у других млекопитающих и поглощает 20 процентов энергетических потребностей организма. Согласно эволюционной теории, для создания и поддержания чего-то столь дорогостоящего, должна быть очень веская причина. Но какая она? Нужны ли были нашим предкам большие умственные способности, чтобы, например, находить и хранить пищу? Или, быть может, причина кроется в сложностях с общением со сверстниками или и вовсе, в работе генов?

В прошлом ученые пытались найти ответ на эти и другие вопросы, в основном анализируя корреляции, например, как размер мозга соотносится с размером социальных групп у обезьян и наших ископаемых предков. Например, в исследовании 2018 года, опубликованном в журнале Nature, шотландские ученые с помощью компьютерного моделирования пришли к выводу, что чем больше ментальные потребности, то тем больше мозг.

Ученые выяснили почему мозг человека больше, чем у обезьян

мозг человека больше, чем у дельфина, шимпанзе, африканского льва и других млекопитающих.

Но не все эксперты согласны с такой точкой зрения. Некоторые специалисты полагают, что причина, по которой у нас с вами такой большой мозг кроется в появлении языка. Другие же считают, что свою роль в развитии человеческого мозга играют гены и сложные молекулярные процессы. Истина, как это часто бывает, вероятно, где-то посередине.

Зачем нам большой мозг?

Драматическое различие между размером мозга человека и нашего ближайшего живого родственника шимпанзе можно проследить вплоть до того момента, когда сапиенсы отделились от общего с шимпанзе и другими человекообразными обезьянами предка. Результаты исследования, недавно опубликованного в журнале Cell показывают, как именно в процессе своего развития человеческий мозг становился таким большим.

Ученые из Лаборатории молекулярной биологии Кембриджского университета собрали нейроны гориллы, шимпанзе и человека и перепрограммировали их таким образом, чтобы они напоминали клетки эмбрионов, то есть индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (иПКС). Эти стволовые клетки позже были выращены в органоиды мозга, которые по сути представляют собой крошечные развивающиеся мозги.

«Мы обманули эти клетки и заставили их «думать», что они вновь эмбриональные», — сообщила ведущий автор исследования Мэдлин Ланкастер в интервью The Guardian.
Ученые выяснили почему мозг человека больше, чем у обезьян

В возрасте пяти недель органоиды человеческого мозга (слева) намного больше, чем у гориллы (вверху справа) и шимпанзе (внизу справа).

Как пишут авторы научной работы, за два дня им стало ясно, что органоиды человеческого мозга выросли намного больше, чем у других обезьян – к пяти неделям органоиды мозга Homo Sapiens были примерно в два раза больше, а их размер в поперечнике достигал около четырех миллиметров.

Самое поразительное, однако, заключается в том, что ученым удалось обнаружить ранее неизвестный науке молекулярный переключатель – основным элементом которого является ген под названием ZEB2. Именно он контролирует рост мозга, активируясь на более поздней стадии, чем во время аналогичных процессов в мозге приматов. Это позволяет нейронам в мозге человека активнее делиться до наступления зрелого возраста и, вероятно, делает нас теми, кто мы есть.

Ученые выяснили почему мозг человека больше, чем у обезьян


Самое главное различие между нами и другими обезьянами заключается в том, насколько невероятно велик наш мозг.

Чтобы убедиться, что действительно ZEB2 ответственен за рост мозга, исследователи в ходе экспериментов попытались искусственно задержать активацию гена ZEB2 в клетках мозговой ткани гориллы и ускорить ее в человеческих нейронах. В результате мозговая ткань горилл разрослась больше, чем обычно, а человеческая ткань, наоборот, росла медленнее. Ученые отмечают, что относительно простое эволюционное изменение формы клеток может иметь серьезные последствия в эволюции мозга.

31 март 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Неандертальский «микромозг» вырастили в лаборатории
Хочу все знать

Неандертальский «микромозг» вырастили в лаборатории

Генетические особенности неандертальцев заметно влияют на развитие мозга.
Биологи вырастили зародыш мартышки с
Хочу все знать

Биологи вырастили зародыш мартышки с "человеческой" корой мозга

Удвоить ее толщину помог человеческий ген, который биологи пересадили в яйцеклетки обезьян
Исследователи обнаружили неизвестный сигнал в мозге человека
Хочу все знать

Исследователи обнаружили неизвестный сигнал в мозге человека

Ни для кого из нас не секрет, что мозг — самый сложный и малоизученный орган человеческого тела. В ходе работы мозг использует систему соединенных клеток, называемых нейронами, которые обмениваются
Американские специалисты утверждают, что человеческий мозг неподвластен старению
Хочу все знать

Американские специалисты утверждают, что человеческий мозг неподвластен старению

Возможности своего мозга человечество недооценивает. По мнению исследователей Университета Чикаго, у человеческого мозга есть «источник вечной молодости» и огромный потенциал. Для примера, при
Человеческий мозг уже достиг предела развития
Хочу все знать

Человеческий мозг уже достиг предела развития

Способность к развитию мозга человека достигла своего максимума и человечеству уже не стать умнее, сообщает Daily Mailсо ссылкой на ученых их Кэмбриджского университета (Cambridge University),
Человеческий мозг неподвластен старению
Хочу все знать

Человеческий мозг неподвластен старению

Американские специалисты утверждают, что человеческий мозг неподвластен старению.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Человек опустился на самую глубокую точку Земли. Что там происходит?10 глупых ошибок гениальных учёных«Весна» Боттичелли – история одного шедевраРеальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау БускатоКакие реактивные ранцы могут использоваться в военных целях?Король мошенников ХХ векаУлугбек: астроном и шахидМожно ли научиться критически мыслить и зачем это нужно?


Свежие Статьи
Насекомые позаимствовали гены у растений

Насекомые позаимствовали гены у растений

Атомы ядерного топлива выталкивают образующийся при его делении газ

Атомы ядерного топлива выталкивают образующийся при его делении газ

Ученые из ЦЕРН стоят на пороге открытия «новой физики»

Ученые из ЦЕРН стоят на пороге открытия «новой физики»

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+