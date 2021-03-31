Что будет, если человек перестанет испытывать стресс? В этом мало хорошего

Постоянное ощущение счастья и спокойствия — это не всегда хорошо

Стресс является причиной головной боли, бессонницы, ожирения и других ужасных последствий. Это было доказано в рамках многих научных исследований и является чистой правдой. Зная все это, многие люди стараются избегать стрессовых ситуаций и у некоторых это отлично получается. По крайней мере, так говорят американские ученые, которые недавно провели очередное исследование на тему влияния стресса на организм человека. Люди с минимальным количеством стресса в жизни существуют и часто пребывают в прекрасном настроении. Однако, эксперимент показал, что у беззаботной жизни есть и обратная, плохая сторона. Оказалось, что вечно спокойные люди хуже соображают и не могут выражать яркие эмоции. В рамках данной статьи узнаем, как ученые все это выяснили и почему стресс хотя бы немного должен быть в нашей жизни.

Жизнь без стресса

Результаты проведенного эксперимента были опубликованы в научном журнале Emotion. Команда психологов из американского штата Пенсильвания собрала группу добровольцев из 2711 человека. Каждого из них попросили в течение 8 дней писать о том, как проходят их будни и выходные. В частности, авторов научной работы интересовали происходящие изо дня в день события и самочувствие людей. В конце эксперимента участников попросили решить несколько головоломок, чтобы проверить их сообразительность.

Теперь существует мнение, что немного стресса на работе идет на пользу человеку

Опрос показал, что у многих людей в течение недели возникали проблемы в семье, трудности на работе и другие стрессовые ситуации. Но среди добровольцев были и те, кто проводил свои дни довольно спокойно. Речь идет о 10% людей, которые за все время не испытывали особого стресса и наслаждались хорошим настроением. Судя по ответам в опросе, благодаря своему спокойствию они не ощущали недомоганий, что может свидетельствовать о крепком иммунитете.

Польза стресса для человека

Однако, при наличии хорошего настроения и стойкости к заболеваниям, люди без стресса с большим трудом решали головоломки. Также они меньше остальных замечали радостные моменты в жизни. То есть, стресс помогает людям чаще замечать позитивные изменения. Вдобавок ко всему этому, вечном позитивные люди реже получали эмоциональную поддержку и оказывали ее окружающим. Возможно, им такого рода поддержка и не нужна, однако окружающие их люди могли в ней нуждаться, но не получили ее.

По словам одного из авторов научной работы Дэвида Алмейда (David Almeida), небольшой стресс полезен. Он как минимум стимулирует работу головного мозга. Достигается это за счет того, что в стрессовых ситуациях людям необходимо быстро соображать, что несомненно улучшает умственные способности. Это особенно полезно в зрелом возрасте.

Так что стресс — это далеко не всегда плохо и его воздействие зависит от того, как человек к нему относится. Когда люди бурно реагируют на стрессовую ситуацию он, само собой, портит себе настроение и даже может почувствовать разного рода недомогания. Но что, если взглянуть на стресс с другой стороны? Если человек часто вынужден с кем-нибудь спорить и находиться в других не особо приятных ситуациях, значит, у него очень даже интересная и разнообразная жизнь.

А вообще, о пользе стресса ученым известно уже давно. В ходе многочисленных исследований было выяснено, что стресс помогает людям достигать высоких результатов на работе и личной жизни. Также стресс повышает физическую активность — в экстренных ситуациях организм иногда вытворяет настоящие чудеса. Вдобавок, есть мнение, что стресс повышает выносливость нервной системы. Когда человек однажды переживает очень тяжелый период жизни, последующие трудности кажутся ему менее болезненными.

Результаты исследования получились очень интересными и заставляют задуматься. Но мне больше всего интересно, каким образом 10% участников эксперимента умудрились избежать большинстве стрессовых моментов в течение 8 дней. Было бы интересно узнать это, но исследователи вряд ли опубликуют эту информацию — возможно, они ею даже не интересовались. Возможно, в этом деле им помогла регулярная медитация, о пользе которой сегодня говорят многие. Но у нас есть материал о том, что медитирование может усугубить симптомы депрессии. Так ли это на самом деле?