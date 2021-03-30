Обивочные материалы для матрасов: их свойства, особенности и структура

Матрас ортопедический состоит из следующих элементов: пружинного блока, наполнителя, жесткого слоя и чехла (обивки). При этом каждая деталь играет равноценную роль в создании качественного, надежного и удобного изделия. От обивочной ткани, которую используют при изготовлении матрасов, во многом зависит комфортность и срок эксплуатации готового продукта. Основные требования, предъявляемые к этим материалам: износостойкость, прочность, хорошая вентилируемость и гипоаллергенность.

Многие матрасы из каталога https://magdek.com.ua/matrasi/ обшивают жаккардовыми тканями. Жаккард - это особый способ переплетения натуральных (лен, хлопок, шерсть) или синтетических (полиэстер, полипропилен) нитей. Чаще всего для обивки используют жаккардовую ткань смешанного типа (80% - хлопок, 20% - полиэстер). Определенная доля синтетики делает материал особенно прочным. Компания велам матрасы для новорожденных обивает полностью натуральными материалами с очень плотным переплетением. Такая ткань не вызывает раздражений и аллергических реакций. Фирма арматек матрасы премиум-класса также оббивает жаккардом из стопроцентной шерсти или льна.

С помощью специальных пропитывающих субстанций обивочным тканям придают дополнительные полезные качества. Например, ведущие производители обшивают свои изделия материалами с пылезащитными, антиаллергенными, антибактериальными или противопожарными свойствами. В некоторых случаях производители используют комбинацию этих пропиток, например, компания Матролюкс матрасы "одевает" в чехлы, обработанные антиаллергенными и антибактериальными составами. Иногда для пропитки применяются "эксклюзивные" смеси с ароматными вытяжками из лечебных трав. Экстракт зеленого чая, например, придает изделию приятный расслабляющий запах, шалфей, которым пропитывает компания велам матрасы для детей, способствует спокойному сну и препятствует размножению бактерий.

Существует отдельная категория обивочных тканей под условным названием "антистресс". В такие материалы, параллельно с обычными натуральными или синтетическими нитями, вплетаются серебряные или медные волокна. Как утверждают производители, ткани этой категории снимают статическое электричество со спящего человека, тем самым полностью расслабляя его и успокаивая нервную систему. Медицинских исследований, которые могли бы подтвердить эти свойства материалов, пока не проводилось, но потребители, уже купившие матрасы торес и лама с обивкой "антистресс", утверждают, что эти свойства соответствуют заявленным. Достоверно известно одно: ткани с металлическими волокнами абсолютно безвредны для человека. Это доказано контролирующими организациями, которые проводят самые тщательные проверки на производствах.

Потребитель выбирает обивку, исходя из своих предпочтений, особенностей организма и экономических возможностей. При желании можно даже заказать чехол, простеганный золотыми нитями, которые (есть такое мнение) продлевают молодость и повышают жизненный тонус. Но если говорить о рациональном приобретении, лучше выбирать изделия, обшитые натуральными тканями или материалами с небольшим добавлением синтетики. Особого внимания заслуживают матрасы лама или рено с покрытием "зима/лето". Одна сторона такого изделия простегана хлопчатобумажной тканью плотного плетения, а вторая оббита стопроцентной шерстью мериноса. Переворачивая матрас по своему усмотрению, вы сможете наслаждаться уютным теплом или мягкой прохладой.