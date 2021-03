Доисторические шахтёры отдавали приготовление еды «на аутсорсинг»

Рудокопы бронзового века, жившие в австрийских Альпах, получали пищу от жителей окрестных поселений.

Археологи изучили палеоботанические остатки на доисторическом медном руднике и выяснили, что сами горняки не занимались добычей пропитания, а получали зерно для приготовления пищи от кого-то ещё. Открытие сделано на материалах археологического памятника эпохи поздней бронзы Приглиц-Гастайль исследовательской группой из Австрийского археологического института под руководством Андреаса Хайсса (Andreas Heiss). Статья опубликована в журнале PLOS ONE.

Обугленные находки наиболее важных злаковых культур из слоёв позднего бронзового века в Пригглиц-Гастайле: а) просо обыкновенное (Panicum miliaceum), b) могар (Setaria italica), c) чечевица (cf. Lens culinaris) / Heiss et al., PLOS ONE, 2021

Аэрофотография археологического памятника / Heiss et al., PLOS ONE, 2021

Стратиграфия (последовательное расположение слоев) наносов на участке археологического памятника / Heiss et al., PLOS ONE, 2021

‹ › Открыть в полном размере

Согласно более ранним исследованиям, повседневные потребности узкоспециализированных сообществ ремесленников бронзового века вроде металлургов обеспечивали потребители их продукции. Источники продуктов сельского хозяйства и животноводства могли находиться довольно далеко от рудников. Например, соляные копи в Гальштатте снабжали пропитанием жители поселений, которые располагались в нескольких днях пути от них. Животная часть диеты древних горняков довольно хорошо изучена, а вот археоботаническим свидетельствам уделялось до недавнего времени не так много внимания. Однако полученные ранее данные позволили предположить, что хлеб доставляли на рудники или уже готовым, или в виде «полуфабрикатов», поскольку никаких следов обработки зерна обнаружено не было.

В опубликованной Хайссом и его коллегами работе объектом интереса учёных стали обугленные растительные остатки. Судя по данным раскопок в Приглиц-Гастайле, рудокопы бронзового века (XI-IX века до н.э.) в австрийских Альпах употребляли в еду злаки (просо, могар, ячмень, пшеницу-двузернянку), чечевицу (не очень много, на других памятниках был найден горох), плоды дикорастущих растений (лесных орехов, яблони, шиповника, кизила, лещины, ежевики, черники и других). При большом количестве готового к приготовлению зерна практически полностью отсутствует мякина, что подтверждает гипотезу о доставке на рудник обработанных злаков. В то же время добычей ресурсов дикой природы жители рудника занимались, скорее всего, сами. Помимо плодов, орехов и ягод они собирали и сброшенные оленьи рога, из которых изготавливали орудия труда.

Также учёные попытались реконструировать кулинарные привычки обитателей Приглиц-Гастайля. Удалось выяснить, что растёртые злаки могли смешивать с водой или молоком, но варили ли затем эту кашу – пока неясно. В то же время только 50 фрагментов керамики из более чем 9000, найденных при раскопках, имеют обугленную корку на поверхности. Это может означать, что в посуде доставляли уже приготовленную еду, а не готовили пищу на месте. Также считается, что для увеличения срока хранения продуктов древние люди могли высушивать дикие плоды, а орехи – поджаривать. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть эту гипотезу пока не получилось.

Новые данные говорят в пользу предположения о том, что горняков бронзового века обеспечивали продуктами питания как животного, так и растительного происхождения жители обычных поселений. Последующие исследования (например, анализ липидов, сохранившихся на керамической посуде) должны дополнить наши знания и о способах обработки и приготовления пищи – и в поселениях, откуда её приносили, и на самом руднике.

Приглиц-Гастайль расположен на самой восточной окраине Альп. Здесь велась не только добыча медной руды, но и её дальнейшая обработка (обогащение, плавка, рафинирование, литье бронзы). Глубина выработок достигала 30 метров от поверхности. Кроме того, здесь обрабатывали кости и рога. Горняки строили для себя простые жилища из дерева, стены которых представляли собой плетень, обмазанный глиной. Во многих таких домах были устроены очаги, которые можно было использовать как для бытовых нужд, так и для ремесленных. Население специалисты отнесли к культуре полей погребальных урн.

Археологический памятник был открыт в 1950-х годах и уже тогда признан крупнейшим доисторическим участком добычи меди в Нижней Австрии. В XXI веке австрийские археологи вновь вернулись на древний рудник. Их проект, помимо изучения самого памятника, включает исследование особенностей производства и путей доставки готового продукта, инструментов, топлива, строительных материалов и продовольствия. Эти данные позволят лучше понять, как люди бронзового века использовали пространство на таких объектах, а также внесут вклад в наше представление о развитии металлургии и горного дела несколько тысяч лет назад.