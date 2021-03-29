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Лекарство от гриппа и сердечный препарат спасают от сепсиса

Трикагрелор и осельтамивир поддерживают уровень тромбоцитов при бактериальном заражении крови, что повышает шансы на выздоровление.

Лекарство от гриппа и сердечный препарат спасают от сепсиса
(Иллюстрация: katerynakon / Depositphotos) Открыть в полном размере ‹ ›

Сепсис, или заражение крови – это воспалительная реакция в ответ на бактериальное заражение. Воспаление может быть настолько сильным, что выведет из строя некоторые органы и приведёт к смерти. Летальные случаи нередки – 20–30% от всех больных сепсисом. Среди бактерий, которые вызывают его чаще всего, называют золотистого стафилококка, Staphylococcus aureus.

Обычно с сепсисом стараются справиться антибиотиками. Однако антибиотики не всегда способны спасти пациента, даже если в лабораторных тестах они аккуратно убивали всех бактерий. Другой способ предлагают в Science Translational Medicine исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Изучая историю болезни почти полусотни больных со стафилококковым сепсисом, они обратили внимание на то, что исход болезни зависит от числа тромбоцитов. Те, у кого их было мало (в данном случае – не больше 100 тыс. в 1 мм3 крови) с большой вероятностью умирали. Если говорить в процентах, то среди больных с сепсисом и количеством тромбоцитов менее 100 тыс. погибал 31%, тогда как среди больных с числом тромбоцитами более 100 тыс. умирало только 6%.

Тромбоциты нужны не только для свёртывания крови, они также выделяют антимикробные пептиды, стимулирующие иммунитет активнее уничтожать бактерий. В то же время золотистый стафилококк выделяет особый белок – альфа-токсин, который, во-первых, проделывает дыры в клеточных мембранах, убивая клетки (строго говоря, тромбоциты не совсем клетки, но для нас это сейчас не так важно). А во-вторых, альфа-токсин активирует наш собственный фермент, который срезает с поверхности тромбоцитов сиаловую кислоту. Без сиаловой кислоты на поверхности тромбоциты выглядят дефектными и лишаются права оставаться в крови: когда их приносит в печень, она задерживает их в себе, изымая из кровотока. Соответственно, такие тромбоциты уже не могут простимулировать иммунитет на борьбу с бактериями. Но если тромбоцитов у человека в принципе много, то остаётся шанс победить сепсис – что и демонстрирует статистика по больным с разным уровнем тромбоцитов в крови.

Можно попробовать найти препараты, которые мешали бы бактериальному альфа-токсину вредить тромбоцитам. И такие препараты есть – это трикагрелор и осельтамивир, также известный как Тамифлю. Трикагрелор блокирует слипание тромбоцитов, тем самым препятствуя тромбам; его прописывают больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Тамифлю представлять не надо – это один из популярных препаратов против гриппа.

Как оказалось, трикагрелор также подавляет активность альфа-токсина – тот не может внедриться в мембрану тромбоцита и не может простимулировать фермент, который срезает с тромбоцита сиаловую кислоту. Осельтамивир просто не даёт этому ферменту работать, так что тромбоциты остаются в крови, даже если вокруг плавает много альфа-токсина.

Эксперименты с сепсисными мышами показали, что оба препарата поддерживают достаточно высокий уровень тромбоцитов в крови. Бактерий же в крови у них было меньше, чем у мышей, которым не давали ни трикагрелор, ни осельтамивир. Среди больных животных, которым давали эти препараты, спустя 10 дней инфекции в живых оставалось 60% – тогда как среди тех, кто болел без лекарств, через 10 дней в живых оставались только 20%.

И у трикагрелора, и у осельтамивира есть побочные эффекты, и в клинических исследованиях предстоит выяснить, какие дозы обоих нужны для того, чтобы поддержать уровень тромбоцитов при сепсисе и одновременно не вызвать серьёзных «побочек». Также было бы интересно выяснить, помогут ли трикагрелор и осельтамивир при сепсисе, вызванном другими бактериями. В любом случае, вряд ли это займёт много времени – оба препарата давно используются в медицине, и специалисты в принципе знают, как они ведут себя в человеческом организме.

29 март 2021 /
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