Часть самого первого самолета в мире находится на Марсе. Угадайте, где именно?

Самолет «Флайер 1»

Летательный аппарат «Флайер 1» можно считать первым в мире самолетом, который смог поднять человека в воздух и совершить успешную посадку. Он был разработан братьями Уилбером и Орвиллом Райт и впервые оторвался от земли в 1903 году на территории долины Китти Хок, штат Северная Каролина. На данный момент самолет является музейным экспонатом, но одна из его частей относительно недавно была отправлена на Марс . Запуск произошел в конце июля 2020 года и уже в феврале текущего года старинная деталь прибыла на далекую планету. Возможно, по этим датам вы уже догадались, вместе каким аппаратом она была доставлена на марсианскую территорию. Но если нет — мы сейчас как раз обо всем этом поговорим. Заодно разберемся, для чего исследователи отправляют в космос детали старой техники и как часто это происходит.

Самый первый самолет в истории

Внутрь самолета «Флайер 1» мог поместиться только один человек. Длина его деревянного корпуса составляла 6.4 метра, размах крыла достигал 12.3 метров, а высота равнялась 2.7 метрам. Масса пустого самолета равнялась 274 килограммам. Как можно понять, это был достаточно большой и тяжелый летательный аппарат. Однако, это не помешало ему разогнаться до 48 километров в час. Сообщается, что для создания этого самолета братьям Райт понадобилось менее 1000 долларов.

Летательные аппараты на Марсе

По данным издания Abc News, часть обшивки самолета «Флайер 1» на данный момент находится на корпусе марсианского вертолета Ingenuity, о котором я рассказывал в этой статье. Это очень небольшой фрагмент корпуса: он взят из нижнего крыла самолета и по размерам сравним с крошечной почтовой маркой. В пресс-релизе NASA говорится, что деталь была позаимствована у Исторического парка Карильон, штат Огайо. Фрагмент аккуратно примотан изолентой к проводу под солнечной панелью вертолета Ingenuity.

Отправка части самого первого самолета в истории имеет символический характер. По словам нынешних членов семьи Райт, изобретатели были бы очень рады узнать, что их творение войдет в историю изучения других планет. Аэрокосмическое агентство NASA очень любит символические знаки и отправка фрагмента самолета «Флайер 1» на далекую планету вместе с первым марсианским вертолетом — это отличная идея. Совсем скоро летательный аппарат Ingenuity совершит свой первый полет на Марсе. А под его солнечной панелью находится фрагмент самолета, который около 100 лет назад совершил свой первый полет над земной поверхностью. Красота!

Необычные посылки в космос

Это далеко не первый раз, когда фрагменты деревянной конструкции «Флайера 1» отправились в космос . В 1969 году, в рамках миссии «Аполлон-11», небольшие детали самолета взял с собой астронавт Нил Армстронг. Фрагменты были при нем на всех этапах полета, включая взлет, посадку на Луну и возвращение на Землю. После космического путешествия детали были возвращены обратно в музей.

Также части первого самолета несколько раз летали на «Шаттлах». К сожалению, в 1986 году корабль «Челленджер» потерпел катастрофу. Впоследствии, детали самолета «Флайер 1» были найдены среди обломков и так же вернулись в музей. Последний раз фрагменты летали в космос в 1998 году — их взял с собой астроном Джон Гленн. Он является самым старым человеком, который когда-либо бывал в космосе. На момент той миссии ему было уже 77 лет.

Что касается вертолета Ingenuity, он уже готовится к своему первому полету. Долгое время он находился внутри марсохода Perseverance, но уже скоро будет из него извлечен. Это очень важный процесс, в ходе которого нельзя допустить повреждения аппарата. Поэтому извлечение происходит в несколько этапов и длится почти целую неделю.