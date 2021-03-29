Agility Robotics обновила робота Digit. Теперь он полностью самостоятельный курьер

робот Digit во время доставки посылки

Самым известным производителем роботов сегодня считается Boston Dynamics. Однако, даже у такой именитой компании с богатой историей есть конкурент — это компания Agility Robotics. Она была основана относительно недавно, в 2015 году. Однако ее основатели занимались разработкой роботов уже в начале XXI века и неплохо преуспели в этом деле. На данный момент самым совершенным роботом этой фирмы является Digit. Он, как и люди, умеет ходить на двух ногах и в основном используется для переноски различных грузов. Недавно компания Agility Robotics выпустила обновленную версию робота. Главное новшество заключается в том, что робот Digit теперь умеет двигаться самостоятельно, без контроля со стороны людей. Нужно всего лишь указать ему маршрут и он сам пойдет, куда надо. При этом он будет обходить препятствия. Давайте посмотрим на способности робота на видео?

Человекоподобный робот Digit

Digit — это человекоподобный робот , который был создан в 2016 году. Он разработан на основе двуногого робота Cassie, который не имел ни рук, ни корпуса. робот Digit же оснащен полным набором конечностей и сейчас используется в качестве грузчика. Он может поднимать тяжести весом до 18 килограмм, при необходимости взаимодействуя с другими роботами. Продажи робота Digit были открыты в 2020 году, но цена неизвестна. По данным издания The Verge купить робота можно за шестизначную сумму в долларах.

Роботы для доставки посылок

На данный момент главным покупателем роботов Digit является компания Ford. Она использует их в своем сервисе по доставке товаров. Выглядит это все примерно так: человек заказывает товар, к его дому подъезжает беспилотный автомобиль, а из него выходит робот -курьер. Он прокладывает маршрут до двери получателя и оставляет посылку у порога его дома. Для сканирования окружающего пространства и быстрого обнаружения препятствий, робот использует лидар и несколько камер, установленных на торсе.





Доставка посылок при помощи робота Digit

Внешне Digit очень похож на роботов от Boston Dynamics. Но есть одно исключение — его ноги выгнуты коленями назад, а не вперед. Несколько лет подряд компания Agility Robotics показывала нам то, как ее детище умеет перетаскивать грузы и выполнять другой ручной труд. Все это время роботом должен был управлять специально обученный человек. Да, иногда робот мог самостоятельно брать в руки вещи и перетаскивать их. Но его ходьбой почти всегда управлял человек.

Полностью автономный робот

Но в конце марта 2021 года компания опубликовала видео, на котором робот Digit совершает полностью автономную прогулку возле офиса компании. Перед испытанием сотрудники Agility Robotics задали ему маршрут в виде GPS-меток в форме логотипа компании. Получив информацию, робот безо всяких проблем начал следовать по заданному пути. Как и раньше, для обнаружения препятствий он использовал лидар и совокупность камер в корпусе. Посмотрите видео ниже — в левом углу показан маршрут робота с видом сверху. А справа вы можете увидеть построенную им карту окружающего пространства.





Автономная работа робота Digit

Стоит отметить, что похожую систему из лидара и камер использует и Boston Dynamics в своем роботе Atlas. Только вот эта компания не особо заинтересована в том, чтобы их робот мог передвигаться без контроля со стороны человека. Конечно, работы в этой области ведутся, но больше всего инженерам хочется добиться максимальной проворности робота.

Недавно компания Boston Dynamics обновила своего четвероногого робота Spot. Внешне улучшенный Enterprise Spot не отличается от своего предшественника. Но есть несколько интересных нововведений, одно из которых делает конструкцию похожей на робота-пылесоса.