Почему дети воспринимают голосовых помощников как живых существ?

Петербургские ученые выяснили, что дети воспринимают голосовых помощников как живых людей.

Недавно ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) заинтересовались тем, как голосовые помощники, например Алиса, влияют на детское развитие. Все потому, что виртуальные голосовые помощники становятся неотъемлемой частью жизни современных детей. Их роль при этом выходит далеко за рамки выполнения таких функций как поиск информации и работы с приложениями. Ребенок интересуется личностью помощника и учится вести с ним светскую беседу. Авторы нового исследования провели анализ видеопереговоров детей с Алисой и выявили «коридор» адекватной коммуникации, лежащий между «взрослыми» реакциями, особенно юмористическими (чаще всего они не понятны ребенку из-за разных культурных особенностей), и детскими фантазиями и реалиями, которые плохо обрабатываются голосовым помощником. Результаты работы могут показаться жуткими – оказалось, что дети воспринимают виртуальных голосовых ассистентов как живых существ.

Дети и разговорный ИИ

До пандемии более 40% новых пользователей Интернета составляли дети. По имеющимся оценкам, их экранное время возросло на 60% и более. Такое случается, когда дети в возрасте 12 лет и младше проводят уткнувшись в гаджет более пяти часов в день (со всеми связанными с этим преимуществами и последствиями).

Хотя легко восхищаться технологическим мастерством цифровых аборигенов, педагоги (и родители) с болью в сердце осознают, что юные «школьники на удаленке» часто с трудом ориентируются в клавиатурах, меню и интерфейсах. Эти навыки, как известно, необходимы для дистанционного обучения.

На этом фоне цифровые помощники с голосовой поддержкой дарят надежду на более свободное взаимодействие с технологиями. Но пока дети просят Алису или Siri зачитать реп, рассказать анекдот или издавать звуки животных, родители и учителя начинают осознавать, что эти системы не так уж хорошо понимают своих самых маленьких пользователей.

Технологии, что используются в Siri, Алисе и других голосовых помощниках, должны выполнять свою работу — понимать взрослых, которые говорят четко и предсказуемо, и эту работу по большей части они делают хорошо.



Распознавание речи, между тем, потенциально может стать мощным инструментом для детей дома и в классе. Голосовые помощники могут помочь заполнить критические пробелы в знаниях, а также поддержать детей на этапах обучения грамоте и языку, помочь детям лучше понимать окружающий мир и быть понятыми окружающими. Но если сегодня мы хорошо представляем, зачем вообще нужны голосовые помощники и умело ими пользуемся, то дети смотрят на эту ситуацию совершенно иначе.

Оно живое!

В ходе нового исследования ученые из СПбПУ проанализировали какие вопросы дети задают Алисе. Оказалось, что ребята в возрасте от пяти до девяти лет часто задавали голосовому помощнику личные вопросы, например «Кто твоя мама?», «Какой твой любимый цвет» или «Где ты живешь?». Отметим, что эта возрастная группа была отобрана исследователями не случайно – считается, что после девяти лет дети начинают задавать неудобные вопросы и намеренно провоцировать собеседника.

Авторы научной работы, опубликованной в сборнике «Knowledge in the Information Society» также отмечают, что дети нередко обращаются к разговорному ИИ в приказном тоне, что впоследствии может привести к использованию подобной модели поведения в реальной жизни. Полученные результаты также показали, что для достижения адекватной коммуникативной реакции «Алисы» дети готовы изменить свое речевое поведение.



«Дети ведут непринужденную беседу с голосовыми помощниками и воспринимают Искусственный интеллект (ИИ) как живое существо, а не абстрактный технологический объект», – пишут авторы исследования.

Интересно, что ответы Алисы были особенно противоречивы, когда речь касалось того, сохранять ли веру в магию или строго придерживаться фактов. Отдельной проблемой является то, что дети усваивают шаблон общения с голосовым помощником (все чаще в приказном тоне), пренебрегают вежливыми словами и легко переходят к ругани.

Как отметила в интервью «Известиям» профессор кафедры психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова Галина Солдатова, общение с ИИ в раннем возрасте может оказать существенное влияние на ребенка, если тот, например, решит позаимствовать «черту характера» своего виртуального друга, однако что-то определенное на сегодняшний день сказать трудно.

Учащаются случаи, когда при общении с ИИ со стороны ребенка наблюдается приказной тон. О, дивный новый мир!

В дальнейшем авторы исследования намерены составить для разработчиков ряд рекомендаций по созданию голосовых помощников именно для общения с детьми. Ученые считают, и не без оснований, что программистам стоит обращать внимание не только на интеллектуальную составляющую разговорного ИИ, но и на эмоциональную. «Обладая для ребенка авторитетом «знающего все ответы», ассистент не должен быть при этом послушным рабом. Помощник должен выдавать эмоционально адекватные реакции», — отметили исследователи.