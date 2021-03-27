» » Почему дети воспринимают голосовых помощников как живых существ?

Почему дети воспринимают голосовых помощников как живых существ?

Почему дети воспринимают голосовых помощников как живых существ?

Петербургские ученые выяснили, что дети воспринимают голосовых помощников как живых людей.

Недавно ученые из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) заинтересовались тем, как голосовые помощники, например Алиса, влияют на детское развитие. Все потому, что виртуальные голосовые помощники становятся неотъемлемой частью жизни современных детей. Их роль при этом выходит далеко за рамки выполнения таких функций как поиск информации и работы с приложениями. Ребенок интересуется личностью помощника и учится вести с ним светскую беседу. Авторы нового исследования провели анализ видеопереговоров детей с Алисой и выявили «коридор» адекватной коммуникации, лежащий между «взрослыми» реакциями, особенно юмористическими (чаще всего они не понятны ребенку из-за разных культурных особенностей), и детскими фантазиями и реалиями, которые плохо обрабатываются голосовым помощником. Результаты работы могут показаться жуткими – оказалось, что дети воспринимают виртуальных голосовых ассистентов как живых существ.

 


Дети и разговорный ИИ

До пандемии более 40% новых пользователей Интернета составляли дети. По имеющимся оценкам, их экранное время возросло на 60% и более. Такое случается, когда дети в возрасте 12 лет и младше проводят уткнувшись в гаджет более пяти часов в день (со всеми связанными с этим преимуществами и последствиями).

Хотя легко восхищаться технологическим мастерством цифровых аборигенов, педагоги (и родители) с болью в сердце осознают, что юные «школьники на удаленке» часто с трудом ориентируются в клавиатурах, меню и интерфейсах. Эти навыки, как известно, необходимы для дистанционного обучения.

Почему дети воспринимают голосовых помощников как живых существ?

В условиях пандемии огромное количество детей по всему миру учатся удаленно.

На этом фоне цифровые помощники с голосовой поддержкой дарят надежду на более свободное взаимодействие с технологиями. Но пока дети просят Алису или Siri зачитать реп, рассказать анекдот или издавать звуки животных, родители и учителя начинают осознавать, что эти системы не так уж хорошо понимают своих самых маленьких пользователей.

Технологии, что используются в Siri, Алисе и других голосовых помощниках, должны выполнять свою работу — понимать взрослых, которые говорят четко и предсказуемо, и эту работу по большей части они делают хорошо.

Распознавание речи, между тем, потенциально может стать мощным инструментом для детей дома и в классе. Голосовые помощники могут помочь заполнить критические пробелы в знаниях, а также поддержать детей на этапах обучения грамоте и языку, помочь детям лучше понимать окружающий мир и быть понятыми окружающими. Но если сегодня мы хорошо представляем, зачем вообще нужны голосовые помощники и умело ими пользуемся, то дети смотрят на эту ситуацию совершенно иначе.

Оно живое!

В ходе нового исследования ученые из СПбПУ проанализировали какие вопросы дети задают Алисе. Оказалось, что ребята в возрасте от пяти до девяти лет часто задавали голосовому помощнику личные вопросы, например «Кто твоя мама?», «Какой твой любимый цвет» или «Где ты живешь?». Отметим, что эта возрастная группа была отобрана исследователями не случайно – считается, что после девяти лет дети начинают задавать неудобные вопросы и намеренно провоцировать собеседника.

Почему дети воспринимают голосовых помощников как живых существ?

Голосовые помощники читают детям сказки на ночь. стоит ли удивляться, что они воспринимают их как живых существ.

Авторы научной работы, опубликованной в сборнике «Knowledge in the Information Society» также отмечают, что дети нередко обращаются к разговорному ИИ в приказном тоне, что впоследствии может привести к использованию подобной модели поведения в реальной жизни. Полученные результаты также показали, что для достижения адекватной коммуникативной реакции «Алисы» дети готовы изменить свое речевое поведение.

«Дети ведут непринужденную беседу с голосовыми помощниками и воспринимают Искусственный интеллект (ИИ) как живое существо, а не абстрактный технологический объект», – пишут авторы исследования.

Интересно, что ответы Алисы были особенно противоречивы, когда речь касалось того, сохранять ли веру в магию или строго придерживаться фактов. Отдельной проблемой является то, что дети усваивают шаблон общения с голосовым помощником (все чаще в приказном тоне), пренебрегают вежливыми словами и легко переходят к ругани.

Как отметила в интервью «Известиям» профессор кафедры психологии личности МГУ им. М.В. Ломоносова Галина Солдатова, общение с ИИ в раннем возрасте может оказать существенное влияние на ребенка, если тот, например, решит позаимствовать «черту характера» своего виртуального друга, однако что-то определенное на сегодняшний день сказать трудно.

Почему дети воспринимают голосовых помощников как живых существ?

Учащаются случаи, когда при общении с ИИ со стороны ребенка наблюдается приказной тон. О, дивный новый мир!

В дальнейшем авторы исследования намерены составить для разработчиков ряд рекомендаций по созданию голосовых помощников именно для общения с детьми. Ученые считают, и не без оснований, что программистам стоит обращать внимание не только на интеллектуальную составляющую разговорного ИИ, но и на эмоциональную. «Обладая для ребенка авторитетом «знающего все ответы», ассистент не должен быть при этом послушным рабом. Помощник должен выдавать эмоционально адекватные реакции», — отметили исследователи.

27 март 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Преимущества просмотра мультфильмов онлайн
Хочу все знать

Преимущества просмотра мультфильмов онлайн

Все родители рады видеть развитие своего чада. С раннего возраста дети смотрят мультфильмы, исследуя новый мир, в котором они живут. Есть много разных сказочных персонажей, которые им действительно
Депрессия родителей негативно отражается на здоровье детей
Хочу все знать

Депрессия родителей негативно отражается на здоровье детей

Депрессия — состояние, напрямую связанное с плохим настроением, заниженной самооценкой, усталостью и отсутствием жизненной энергии. Недавние исследования ученых выявили связь между борьбой со
Любите своих детей
Хочу все знать

Любите своих детей

Самый ценный подарок природы — это наши дети. Чтобы дети были счастливы, родители способны на любые поступки. Только что обозначает слово «любые»?
Школьный эксперимент
Хочу все знать

Школьный эксперимент

Исследователи обратились за помощью к группе школьных учителей. Учителям сказали, что выбор пал на них благодаря их исключительным преподавательским способностям. Кроме того, им сказали, что в их
Такие необычные дети индиго
Хочу все знать

Такие необычные дети индиго

Развитие человечества не стоит на месте, природа все чаще старается одарить людей необычными способностями. Такими способностями обладают дети Индиго, которые более независимы, остро переживают
Дети не такие невинные, какими кажутся
Хочу все знать

Дети не такие невинные, какими кажутся

Дети не столь невинны, какими их принято считать.
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Большое интервью с создателем марсохода Perseverance. Бактерии, iPhone и поиск жизни10 глупых ошибок гениальных учёныхПервому современному компьютеру исполнилось 75 лет. Каким он был?«Весна» Боттичелли – история одного шедевраРеальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау БускатоЧеловек опустился на самую глубокую точку Земли. Что там происходит?Какие реактивные ранцы могут использоваться в военных целях?Король мошенников ХХ века


Свежие Статьи
В Московском Кремле нашли редкие надгробия XVII века

В Московском Кремле нашли редкие надгробия XVII века

Полярные стегозавры питались очень твёрдой пищей

Полярные стегозавры питались очень твёрдой пищей

Детский стресс оставляет следы на ДНК

Детский стресс оставляет следы на ДНК

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+