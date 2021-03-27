Таксоны Лазаря – как ученые обнаружили «живые ископаемые»?

Из-за браконьеров к 1987 году калифорнийский кондор оказался на грани вымирания, но популяцию удалось сохранить.

Согласитесь, сюжет о бесстрашном исследователе, который идет по лесу и натыкается на древний организм возрастом миллионы лет, может лечь в основу для научно-фантастического рассказа. Но в жизни иногда случается и не такое: в июле 1943 года, путешествуя по восточному Китаю, ответственный за лесное хозяйство чиновник по имени Чжань Ван услышал рассказы о таинственном дереве, опознать которое никто не мог. Чжань изменил маршрут путешествия по провинции Хубэй, чтобы найти загадочное дерево, и, как это водится, нашел. Сделав несколько надрезов, Чжань собрал несколько веток и шишек в соответствии со стандартным ботаническим протоколом и отправился в путь. Анатомия растения напоминала ему китайский болотный кипарис, но мелкие детали листьев, ветвей и шишек были неправильными. Как оказалось впоследствии, Чжань обнаружил самое настоящее живое ископаемое.

Живые ископаемые

Возраст нашей планеты составляет 4,5 миллиарда лет. За это время на ней чего только не происходило: науке известно о по крайней мере пяти массовых вымираниях дикой природы. Наиболее известным из них является падение астероида Чиксулуб, которое, как полагает большинство исследователей, способствовало гибели динозавров.

Сегодня же существует множество данных, подтверждающих начало шестого массового вымирания. На этот раз, однако, вымирание происходит гораздо быстрее – и в основном благодаря нам. К сожалению, многие виды просто не могут быстро адаптироваться к стремительно меняющейся окружающей среде и их постигла та же участь, что и динозавров.

Ископаемые останки динозавров.

На самом деле определить вымер ли тот иной вид или просто отсутствует в какой-либо области чрезвычайно трудно. К счастью, истории известны несколько случаев, когда виды, которые считались вымершими (иногда в течение миллионов лет), были вновь открыты. Сегодня подобные открытия называют «эффектом Лазаря», в честь библейской истории, когда Иисус воскресил Лазаря из мертвых.

Виды, которые «воскресли из мертвых»

Итак, вернемся к нашему отважному путешественнику по имени Чжань Ван. После того, как он доставил в Национальный центральный университет в Чунчине ветки и шишки таинственного дерева, прошел год. Именно тогда, просматривая гербрарные коллекции университета, на них наткнулся ботаник Чжун-Лунь Ву. Его внимание привлек таинственный кипарис Чжана, который выглядел необычно.

Дальнейшее изучение образцов стало причиной дискуссий и споров среди китайских ботаников и дендрологов, которые в конечном итоге пришли к поразительному выводу: дерево не было новым для науки видом. Удивительно, но таинственные ветви принадлежали существующему виду Метасеквойи – «рассветного красного дерева», которое стали называть «живым ископаемым». Вот только подходит этот термин или нет, зависит от того, сильно ли изменилось дерево за последние пять миллионов лет или около того.

Но есть еще один термин, который определенно применим к подобным открытиям. Метасеквойя – это таксон Лазаря. Напомним, что в Новом завете Лазарь из Вифании – это человек, которого Иисус воскресил из мертвых. И хотя чудо обнаружения Метасеквойи было делом науки, а не религии, палеонтологи Карл Флесса и Дэвид Яблонски ввели термин «таксон Лазаря» для организмов, которые вновь появляются после их предполагаемого исчезновения.

На самом деле в мире существует множество других примеров таксонов Лазаря. Самым известным из них является целакант – древний вид рыб, который, как считалось, вымер более 66 миллионов лет назад. Пока не был обнаружен на рыбном рынке Южной Африки. Еще к таксонам Лазаря можно отнести род муравьев, впервые обнаруженный в янтаре, жабу-повитуху и целую группу морских беспозвоночных, называемых моноплакофорами.

Как пишет National Geographic, первоначально «таксон Лазаря» был придуман для организмов – от одного вида до целой группы – которые, похоже, исчезли во время одного из пяти массовых вымираний только для того, чтобы снова появиться в ископаемой летописи. Все потому, что «минимумы окаменения», похоже, сразу же следуют за массовыми вымираниями, когда по той или иной причине не так много организмов оказываются запертыми в камне.

Тем не менее сегодня в мире существуют ископаемые, которые еще не ощутили на себе взгляд любопытных палеонтологов. Более того, многие образцы остаются незамеченными, не говоря уже о том, что распознавание живых таксонов Лазаря – это междисциплинарная работа, которая требует от палеонтологов и полевых биологов быть в курсе того, чем заняты их коллеги. Немаловажно также и то, что таксоны Лазаря встречаются чрезвычайно редко, а за последние сто лет действительно вымерло гораздо больше видов, чем можно было подумать.