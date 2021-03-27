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Почему полностью черных котов очень мало? Причина таится в глубинах истории

Почему полностью черных котов очень мало? Причина таится в глубинах истории

У черных котов очень тяжелая судьба. Давайте разберемся, почему

Полностью черных котов практически не существует — у каждого из них есть хотя бы небольшое белое пятно. Конечно, кто-то мог встретить особь идеально черного цвета, но такие случаи очень редки. Люди уже давно заметили это явление и, проведя параллели с историческими событиями, выяснили причину малого количества черных котов. Животные с темной шерстью начали исчезать во времена Средневековья, когда люди очень сильно боялись злых духов а под конец вообще начали сжигать ведьм на кострах. В рамках данной статьи мы выясним, почему именно люди издавна боятся черных кошек и что с ними произошло сотни лет назад. Важно отметить, что в одно время кошки буквально спасли тысячи человеческих жизней и с тех пор к ним начали относиться гораздо лучше. История взаимоотношения людей и кошек это довольно интересная тема, так что давайте начнем без долгих прелюдий.

 


Почему люди боятся черных кошек?

Животные черного цвета давно ассоциируются с чем-то плохим. Например, с очень давних времен черные коты и вороны изображаются как спутники ведьм. В большинстве народов считается, что перебежавшая дорогу черная кошка является предвестницей неудач на протяжении всей последующей жизни или ближайшего времени. Это суеверие не зависит от породы животного, если шерсть черная — то все, это к несчастью.

Почему полностью черных котов очень мало? Причина таится в глубинах истории

Черные кошки часто изображаются вместе с ведьмами

Однако, некоторые народы все же любят черных котов. В Великобритании и Шотландии они считаются символом удачи. Если черный кот забегает в квартиру — это к богатству и процветанию. А если такое животное живет у женщины, она будет очень популярна у мужчин.

Почему полностью черных котов очень мало? Причина таится в глубинах истории

В некоторых странах считается, что черные коты приносят счастье

Черные кошки в Средневековье

Черные кошки ассоциировались с ведьмами, а их в Средневековье очень боялись. Дурная слава распространилась по всей Европе, но некоторые люди содержали кошек в качестве домашних животных, потому что они ловили мышей. Несмотря на явную пользу, в начале XIII века Папа Григорий IX объявил, что черные кошки являются «творениями дьявола». После этого заявления на кошек началась охота и они истреблялись в очень больших количествах.

Почему полностью черных котов очень мало? Причина таится в глубинах истории

Папа Григорий IX

Жестокость к ни в чем не повинным животным обернулось людям большим горем. Из-за малого количества кошек, в Европе увеличилась популяция крыс, которые были активными переносчиками бубонной чумы. Осознав, что кошки могут остановить распространение ужасного заболевания, люди перестали их истреблять. Да и у них не было времени для дальнейшей охоты, потому что всех волновало только то, как спрятаться от болезни. Так что количество котов в природе снова начало расти.

Почему черных кошек мало?

Ученые считают, что кошки идеально черного цвета исчезли как раз из-за их массового истребления в Средневековье. Одинокие женщины с черными кошками сразу же подозревались в колдовстве и сжигались на кострах вместе со своими животными. И даже суеверие о том, что кошки приносят удачу, плохо сказывалось на их популяции. В стенах некоторых домов иногда обнаруживались замурованные заживо животные. Считалось, что убитые таким образом животные приносят удачу. Странно, жестоко и низко, но таковыми были суеверия в Средние века. Так как люди особенно не любили кошек идеально черного цвета, их было мало и они давали меньше потомства. И именно поэтому рождающиеся сегодня черные коты имеют хотя бы одно белое пятно — идеально черного цвета нет у кошек на генетическом уровне.

Почему полностью черных котов очень мало? Причина таится в глубинах истории

Считается, что у каждой черной кошки есть хотя бы одно белое пятно. Если вы видели идеально черных кошек — расскажите в комментариях, это интересно

Также есть мнение, что кошки имеют хотя бы немного белой шерсти потому, что это необходимо для возможности общения с другими особями. В своей статье в научном журнале PLoS ONE бразильские ученые обратили внимание, что многие кошки подают друг другу сигналы при помощи белых пятен на ушах. А если белых пятен нет — они утрачивают возможность сообщать об испуге или готовности к атаке. Это сильно усложняет жизнь кошек, особенно в дикой среде. Так что, необходимость в подаче сигналов тоже может быть причиной немногочисленности черных котов.

В большинстве своем, кошки очень милые и ласковые создания. Однако, некоторые из них крайне агрессивны и даже могут нанести людям серьезные ранения. На нашем сайте есть материал, в котором я рассказал обо всех вероятных опасностях кошек. Также я нашел информацию о самых агрессивных кошачьих породах — это будет полезно тем, кто хочет завести домашнее животное. А может, ваш кот тоже входит в число самых опасных? Можете проверить, почитав статью по этой ссылке.

27 март 2021 /
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