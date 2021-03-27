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Горы Антиатлас в инфракрасном свете

Горы Антиатлас в инфракрасном свете

Этот снимок юго-западной части Антиатласских гор в Марокко был сделан из космоса 5 ноября 2007 года прибором ASTER, установленным на борту научно-исследовательского спутника «Терра». Cнимок, охватывающий территорию 51,9 на 60,8 км, составлен из изображений в трех диапазонах — видимом, ближнем инфракрасном и коротковолновом инфракрасном, — чтобы контрастно выделить типы горных пород и проиллюстрировать сложную складчатость.

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer — усовершенствованный космический радиометр теплового излучения и отражения) — это японский зонд, фотографирующий Землю в четырнадцати диапазонах электромагнитного спектра, от видимого до инфракрасного, с разрешением от 15 до 90 метров. Изображения ASTER используют для создания подробных карт температуры поверхности Земли, излучательной и отражательной способности, а также карт высот. Ученые также используют изображения ASTER для детального геологического картирования и идентификации горных пород, представленных на картируемой территории. Разные диапазоны спектра чувствительны к различиям в минеральном составе, а на мультидиапазонных снимках прекрасно видны тектонические структуры.


Горы Антиатлас в инфракрасном свете

Геологическая карта Антиатласских гор. Участок, изображенный на главном фото, отмечен красным контуром. Изображение с сайта maps-morocco.com


Геологический фундамент Антиатласа как часть Африканской плиты образовался в позднем протерозое, около 550 млн лет назад. Сам же хребет начал формироваться намного позже — в палеозое, примерно 350 млн лет назад, на месте столкновения двух древних континентов — Лавруссии (Еврамерики) и Гондваны, объединившихся в суперконтинент Пангея. При столкновении десятикилометровая толща осадочных пород, накапливавшихся на дне мелководного моря в течение 200 млн лет, с кембрия по средний девон, была собрана в складки, которые хорошо видны в центральной части снимка.

В верхней части снимка малиновым цветом выделяется куполообразный выступ гранитоидных пород протерозойского фундамента, под ними — полоса платформенных карбонатных образований нижнего кембрия, еще ниже — желто-зеленая зона складчатых пород ордовика и силура, затем — пересекающие весь кадр по диагонали складки силурийских и девонских пород, а под ними — уже залегающие ровно, без складок, породы каменноугольного возраста.


Горы Антиатлас в инфракрасном свете

Этапы формирования горной системы Антиатласа (отмечена звездочкой и серым пунктиром) в период столкновения Лавруссии (слева от глобусов) и Гондваны (справа от глобусов) в период от 560 до 300 млн лет назад. Параллельно с Антиатласом, формирующимся на краю Западноафриканского кратона (WAC), с противоположной стороны, на краю Североамериканской плиты, шло образование Аппалачей (Blue ridge). Изображение из статьи Burkhard et al., 2006. Tectonics of the Anti-Atlas of MoroccoTectonique de l'Anti-Atlas marocain


Первоначально Антиатлас вместе с другими Атласскими горами и американскими Аппалачами входил в крупную систему гор Центральной Пангеи, которая превышала по размерам сегодняшние Гималаи. Сначала этот массив располагался внутри суперконтинента, но позднее, когда океан Тетис разросся и превратился из узкого залива в огромный бассейн, протягивающийся через весь Альпийско-Гималайский пояс, Антиатлас стал прибрежной горной цепью. В позднем девоне и карбоне вдоль этого скалистого побережья накапливались морские отложения, которые на главном снимке видны в виде ровной голубой диагональной полосы чуть ниже центра кадра.

Примерно 80–60 млн лет назад произошло еще одно столкновение — на этот раз между Африканской и Евразийской тектоническими плитами. Это столкновение разрушило океан Тетис, а слои известняков, песчаников, аргиллитов и гипса, которые сформировались на его дне, были подняты на поверхность, образовав юго-восточные склоны Антиатласских гор. Столкновение Африки с Европой — это не единовременное событие, а длительный процесс, который длится десятки миллионов лет. Он до конца не завершился до сих пор, а современные Средиземное, Черное, Азовское и Каспийское моря — это остатки древнего океана Тетис.


Горы Антиатлас в инфракрасном свете

Так выглядит сегодня сверху площадь, изображенная на снимке ASTER, север вверху. Изображение из google maps


До начала палеогена горы Антиатлас еще испытывали рост, а потом начали постепенно разрушаться. Продукты разрушения накапливались в котловине, расположенной к юго-востоку от оси хребта. На главном снимке эти отложения кайнозойского чехла занимают нижний правый угол. Эрозия и сегодня продолжает медленно, но верно подтачивать горы Антиатласа.

фото с сайта jpl.nasa.gov, 5 ноября 2007 года, снимок покрывает площадь 51,9 на 60,8 км, координаты: 28,1° с.ш. и 10,7°  з.д.

Владислав Стрекопытов

27 март 2021 /
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