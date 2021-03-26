Разновидности дымовых труб и их применение

Виды труб по типу конструкции

От правильного выбора дымовой трубы зависит качественная работа всего отопительного оборудования. Если ее тип или длина выбраны неверно, на стенках будут оседать копоть и сажа, через какое-то время газам будет сложнее проходить через трубу, в результате оборудование просто может выйти из строя. Поэтому при строительстве любых отопительных объектов очень важно понимать, какие промышленные дымовые трубы следует установить в каждом конкретном случае.

По конструктивным особенностям дымовые трубы подразделяют на:

Самонесущие. Они не нуждаются в дополнительных конструкциях для опоры, но требуют фундамент для монтажа. Конструкции могут состоять из одной или нескольких труб (до 4), в последнем случае их скрепляют между собой. Самонесущие трубы можно использовать с котлами на любом типе топлива, для предприятий и жилых домов. Главный их недостаток состоит в невозможности отфильтровывать продукты горения, из-за чего они не всегда могут соответствовать экологическим стандартам.

Настенные. Этот вид труб крепится к стене хомутами через равные промежутки. Больше ничего для их монтажа не требуется, поэтому монтировать их проще и дешевле, чем остальные. Однако стена должна быть достаточной высоты и прочности. Настенные дымовые трубы обычно используют с газовыми или жидкотопливными котлами. Располагаться они могут как снаружи, так и внутри здания.

Ферменные, или мачтовые. Крепятся внутри конструкции из металлических балок ― фермы. Она может быть треугольной или квадратной. Внутри конструкции могут располагаться один или несколько газоходов. Ферменные дымовые трубы также применяют с котлами на газу или жидком топливе.

Дымовые трубы на растяжках. Крепятся к фундаменту металлическими тросами ― растяжками. Главный их недостаток ― большая площадь, которая требуется для установки одной такой трубы.

Дымовые трубы могут иметь теплоизоляцию. Это необходимо для того, чтобы не возникало большого перепада температур зимой между внешней средой и газами внутри трубы. Утепленные дымовые трубы более долговечны. Конструкции без утепления желательно монтировать внутри здания, чтобы они не так быстро изнашивались.

Важный элемент дымовой трубы ― ее оголовок. Он защищает ее от ветра, попадания внутрь осадков, позволяет правильно распределить потоки воздуха, чтобы улучшить тягу. Кроме того, если на крыше несколько труб, обычно для них стараются сделать одинаковые оголовки: это выглядит красивее. Выбор оголовка зависит от внешней среды, например, на участках с сильными ветрами для защиты от них используют дефлекторы, а там, где выпадает много дождей и снега ― оголовки в форме зонта.