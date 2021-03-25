Россия тоже запускает космические спутники. Один из них прислал свежую фотографию Земли

Источник фотографии: «Российские космические системы»

В новостях обычно освещаются достижения аэрокосмического агентства NASA, компании SpaceX и других зарубежных организаций. Но и в России происходит много интересных событий. В конце февраля 2021 года с космодрома Байконур был запущен спутник «Арктика-М1» для слежения за полярными областями нашей планеты. Это первый аппарат, входящий в состав системы «Арктика», которая будет состоять из множества спутников связи, навигации и фотосъемки поверхности Земли. Идея создания такой системы возникла более 10 лет назад, но воплощаться в реальность она начала только недавно. Спутник «Арктика-М1» предназначен для съемки поверхности Земли и недавно он отправил первую фотографию. Она, безо всяких преувеличений, завораживает. В рамках данной статьи предлагаю разобраться, для чего создается система «Арктика» и из чего состоит упомянутый выше спутник. Вдобавок, выясним, что интересного можно заметить на фотографии.

Для чего нужна спутниковая система «Арктика»?

Идея системы «Арктика» возникла в 2007 году. На данный момент она очень нужна ученым для слежения за полярными частями Земли. Существующие сегодня спутники движутся по так называемой геостационарной орбите. Она располагается на экваторе земного шара, то есть линию, которая пересекает центр Земли. К сожалению, из этой орбиты полярные части видны под очень большим углом, что усложняет наблюдение. Система «Арктика» создается для решения этой проблемы. Входящие в эту систему спутники будут двигаться по орбите, с которой область Арктики будет видна лучше всего.

Орбиты вокруг Земли

Устройство спутника «Арктика-М1»

Спутник «Арктика-М1» — это первый аппарат описанной выше системы. Он весит 63,3 тонны и совершает один оборот вокруг Земли за 12 часов. Половину из этого полета он может снимать поверхность Арктики с таким качеством, которое необходимо ученым. Но ученым этого мало — исследователи хотят следить за полярным регионом больше времени. Поэтому, в будущем они хотят запустить такой же спутник, но уже с названием «Арктика-М2». Разница заключается только в названии и движении — когда первый аппарат будет снимать фотографии под одним углом, второй будет снимать под другим.

С технической точки зрения, в спутнике «Арктика-М1» нет ничего сверхъестественного. Он устроен почти так же, как метеорологический спутник «Электро-Л», который движется по геостационарной орбите. Для снятия фотографий он использует прибор, именуемый как многозональное сканирующее устройство. Его главной особенностью является то, что в снимаемых фотографиях каждый пиксель вмещает в себя территорию длиной от 1 до 4 километров.

В отличие от «Электро-Л», спутник «Арктика-М1» находится в постоянном движении. Он регулярно приближается к земной поверхности и отдаляется от нее на расстоянии от 1 тысячи до 40 тысяч километров. Помимо снятия фотографий, спутник занимается измерением температуры арктического региона. По словам российских инженеров, точность измерений составляет около 0,2%. Главная цель спутников «Арктика-М1» и «Арктика-М2» заключается в постоянном слежении за климатом и окружающей средой полярных областей нашей планеты.

Опасность климатических изменений

Ученым крайне важно следить за Арктикой. Моя коллега Любовь Соковикова уже писала, что эта часть нашей планеты начала нагреваться сильнее, чем остальная, В результате климатических изменений, там возникает настоящий хаос для растений и животных. Последние наблюдения показывают, что за последние 5 лет температура в Арктике была выше, чем в какой-либо момент начиная с 1900 года. И это очень плохие новости — ученые считают, что изменение климата в Арктике может быть предвестником еще более серьезных изменений во всех остальных частях нашей планеты. Подробнее о том, какие последствия могут повлечь за собой климатические изменения, можно почитать в этом материале.

Об опасности климатических изменений в курсе многие люди, особенно известные и влиятельные. Например, этой проблемой взволнован основатель Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates), который уже давно делится своими опасениями насчет глобального потепления. В начале 2021 года он дал подробное интервью, в котором не только поделился своими страхами, но и предложил идеи по спасению нашей планеты. Подробнее о его мыслях на этот счет можно почитать по этой ссылке.