» » В космической паутине обнаружены миллиарды карликовых галактик

В космической паутине обнаружены миллиарды карликовых галактик

В космической паутине обнаружены миллиарды карликовых галактик

Перед вами одна из водородных нитей (подсвечен синим цветом), обнаруженная с помощью телескопа Хаббл.

Может показаться, что все объекты в нашей Вселенной разбросаны хаотично. Но согласно имеющимся на сегодняшний день моделям, такие массивные объекты как галактики и скопления галактик соединены нитями таинственной темной материи и образуют обширную «космическую паутину» – структуру газообразного водорода, которая питает галактики и способствует их образованию. Интересно, что до сих пор никому не удавалось непосредственно наблюдать космическую паутину или запечатлеть ее на снимках. Однако восемь месяцев наблюдений с помощью Очень большого телескопа Европейской Южной обсерватории (ESO) и год тщательного изучения данных позволили ученым наконец детально рассмотреть эту невероятную структуру. Полученные результаты показали, что таинственные галактические нити предположительно появились спустя пару миллиардов лет после Большого Взрыва и наполнены миллиардами карликовых галактик.

 


Что такое космическая паутина?

Астрономы давно предполагали, что миллиарды галактик во Вселенной связаны в огромную космическую паутину газовых потоков. Но так как эта сеть практически не излучает света, доказать ее существование было крайне затруднительно, так как непосредственно наблюдать ее нельзя. До сих пор астрономы наносили на карту только узлы этой космической структуры, подсвеченные квазарами.

В космической паутине обнаружены миллиарды карликовых галактик

Космическая паутина по мнению ученых выглядит так.

Еще одним способом нанести на карту Вселенной космическую паутину является гравитационное линзирование – с его помощью астрономы ищут искривление света на его далеком пути, предполагая, что нить этой гигантской структуры находится между источником света и нами.

Сегодня исследователи полагают, что галактические нити переплетаются между собой, заполняя войды (от англ. void – пустота) – пустое космическое пространство и образуют так называемые «великие стены» – относительно плоские комплексы скоплений и сверхскоплений галактик.

Как обнаружить космическую паутину?

Увидеть кусочек космической паутины астрономам удалось с помощью VLT – Очень большого телескопа (ESA), оснащенного 3D-спектрографом Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE). Вместе эти два прибора образуют одну из самых мощных систем наблюдения в мире. В ходе исследования один участок неба просматривался более 140 часов (около шести ночей с августа 2018 года по январь 2019 года).

В результате эти мощные астрономические инструменты смогли уловить свет от групп звезд и галактик, рассеянный газовыми волокнами космической паутины. Авторы научной работы отмечают, что зародился этот свет примерно через два миллиарда лет после Большого взрыва. На изображениях, полученных с помощью VLT и MUSE, можно разглядеть нити космической паутины, расположенные примерно в 12 миллиардах световых лет от Земли.

В космической паутине обнаружены миллиарды карликовых галактик

На снимке изображен свет, испускаемый атомами водорода в космической паутине. Можно разглядеть несколько точечных источников: это галактики в которых только-только начали формироваться звезды.

Интересно также, что компьютерное моделирование показало, что свет исходит от миллиардов ранее невидимых карликовых галактик, порождающих триллионы звезд. Эта большая популяция карликовых галактик, как отмечают исследователи, питает водородное свечение внутри нитей. Авторы исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, полагают, что их открытие может кардинально изменить современное понимание формирования галактик в ранней Вселенной.

В космической паутине обнаружены миллиарды карликовых галактик

Наблюдаемая Вселенная скрывает в себе множество тайн.

«После начального периода темноты Вселенная вспыхнула светом и произвела огромное количество звезд», – сказал в интервью CNN ведущий автор исследования астрофизик Роланд Бэкон из Центра астрофизических исследований в Лионе. Однако больше всего ученых интересует, чем закончился этот период тьмы во Вселенной.

Как отмечает издание Sciencealert.com, проведенной исследователями анализ показывает, что основную часть выбросов водорода во Вселенной можно объяснить большой популяцией звездообразующих карликовых галактик, разбросанных вдоль нити накала. Конечно, увидеть их по отдельности нельзя, так как они слишком далеки от Земли. И все же астрономы надеются, что будущие исследования помогут подтвердить нынешнее открытие, что несомненно приведет к пересмотру нашего понимания Вселенной.

«Если карликовые галактики также направляются по нитям космической паутины, как капли воды по струне, это может помочь объяснить, как галактики формировались, росли и выросли до огромных размеров в ранней Вселенной», – пишут авторы научной работы.

Кроме того, поиск излучения звездообразующих карликовых галактик может помочь ученым обнаружить еще больше нитей космической паутины, а значит, принести человечеству новое понимание того, что все объекты в наблюдаемой Вселенной взаимосвязаны.

23 март 2021 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Похожа ли Вселенная на мозг?
Хочу все знать

Похожа ли Вселенная на мозг?

Команда ученых из разных областей науки сравнила космическую паутину (сложную структуру из скоплений галактик) и нейронные связи в мозге человека. Полученные результаты показали, что сходство между
Как увидеть скрытую материю Вселенной?
Хочу все знать

Как увидеть скрытую материю Вселенной?

Астрофизики считают, что около 40% обычного вещества, из которого состоят звезды, планеты и галактики, остается необнаруженным, скрытым в виде горячего газа
Почему большинство карликовых галактик мертвы?
Хочу все знать

Почему большинство карликовых галактик мертвы?

Глядя на фотографии далеких галактик, полученных космическим телескопом Hubble, мы не так часто задумываемся о том, как рождаются, живут и умирают эти звенья космической паутины. В 1929 году, когда
«Хаббл» запечатлел 12 «копий» далекой галактики Sunburst Arc на небе
Хочу все знать

«Хаббл» запечатлел 12 «копий» далекой галактики Sunburst Arc на небе

Астрономы при помощи космического телескопа НАСА/ЕКА Hubble («Хаббл») наблюдали галактику, расположенную в далекой части Вселенной, которая предстает перед нами на ночном небе в виде 12 копий. ...
Открыта древняя «мифическая» галактика
Хочу все знать

Открыта древняя «мифическая» галактика

Формирование и рост галактик в ранней Вселенной до сих пор интригует астрономов. Далекие скопления звезд обнаруживаются не так часто, как молодые, но все они практически однотипны. ...
Млечный Путь «украл» несколько галактик
Хочу все знать

Млечный Путь «украл» несколько галактик

Наша родная галактика «похитила» несколько карликовых галактик, которые раньше принадлежали Большому Магеллановому Облаку (БМО), установили астрономы....
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Марсоход Perseverance сделал почти 6 тысяч фотографий. На них уже можно посмотреть10 глупых ошибок гениальных учёныхПервому современному компьютеру исполнилось 75 лет. Каким он был?Большое интервью с создателем марсохода Perseverance. Бактерии, iPhone и поиск жизни«Весна» Боттичелли – история одного шедевраРеальность с удачного ракурса в уличных фотографиях Пау БускатоЧеловек опустился на самую глубокую точку Земли. Что там происходит?Какие реактивные ранцы могут использоваться в военных целях?


Свежие Статьи
Морской пылесос

Морской пылесос

Улугбек: астроном и шахид

Улугбек: астроном и шахид

Минутку, я должен зайти... нет, не к капитану

Минутку, я должен зайти... нет, не к капитану

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+