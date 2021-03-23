Насколько сильно телевидение влияет на жизнь детей?

Многие родители говорят, что телевидение плохо влияет на детей. Так ли это?

Первый телевизор в истории человечества был изобретен в 1884 году немецким техником Паулем Нипковым. Качество изображения да и само исполнение были никудышными, поэтому в последующие годы изобретение постоянно улучшалось. Первые телевизоры современного типа появились в домах обычных людей примерно в 1960-е годы. С тех пор телевизор стал одним из самых главных домашних развлечений взрослых и детей. Многие люди считали, что телевизионные передачи негативно сказываются на детских умах. Само собой, какое-то влияние они оказывали, но не всегда плохое. Недавно американские ученые решили выяснить, какие передачи были популярны у детей в период с 1967 по 2017 год и каким образом они повлияли на их жизненные ценности. Звучит интересно, так что давайте узнаем, какие телешоу воспитывали у детей доброту, а какие — более низкие ценности вроде жажды известности?

Самые популярные телепередачи

На первой стадии научной работы исследователи отобрали по две популярные среди детей 8-12 лет телепередачи. Получился следующий список:

«Шоу Энди Гриффита» и «Шоу Люси»;«Счастливые дни» и «Лаверн и Ширли»;«Альф» и «Проблемы роста»;«Сабрина — маленькая ведьма» и «Парень познает мир»;«Ханна Монтана» и шоу «American Idol»;«Америка ищет таланты» и «Истории Райли».

Некоторые из шоу примерно в то же время были популярны и в России. Как минимум, вы наверняка слышали о сериалах про инопланетянина Альфа, ведьму Сабрину и супер-звезду Ханну Монтану. А у передач «American Idol» и «Америка ищет таланты» у нас были свои адаптации. Можно заметить, что примерно до 2000-х годов по телевизору преимущественно показывали сериалы. А потом большую популярность обрели шоу про достижение успеха и тому подобное.

Кадр из сериала «Сабрина маленькая ведьма»

Как телевизор влияет на детей?

На второй стадии исследования ученые выяснили, какие жизненные ценности были наиболее важны для детей в каждое десятилетие. В этот список вошли такие явления, как доброта, принятие себя, жажда известности, ощущение единства с окружающими, и так далее. Оказалось, что примерно до 2000 годов для детей было важно принимать себя, выражать доброту и быть полезной частью общества. А вот в 2007 году сильно возросло желание быть знаменитым, а перечисленные доброта и так далее стали менее значимыми явлениями.

Исходя из всего этого исследователи сделали весьма очевидный вывод. По их словам, телесериалы воспитывали в детях принятие себя, доброту и многие другие полезные ценности. А вот любители реалити-шоу «Америка ищет таланты» сфокусировались на желании стать известными во всем мире. По мнению исследователей, в такого рода шоу нет ничего хорошего, потому что они подают жесткую конкуренцию с позитивной стороны. И при этом такие шоу редко показывают, что путь к успеху состоит не только из одного желания и «победы любой ценой» — для этого нужен упорный труд.

Вред телевидения для людей

По мнению авторов научной работы, их исследование может помочь создателям телешоу запускать более полезные для подрастающего поколения передачи. К тому же, родители теперь знают, какие ценности могут воспитать у детей разного рода программы. Только вот в то, что создатели шоу обратят внимание на результаты проделанной работы, не верится. Как бы грустно это не звучало, на данный момент выпускаются такие шоу, которые больше всего нравятся аудитории. Может даже случиться обратное — исследования могут показать, что людям нравятся передачи про успех и их количество наоборот возрастет.

А вот в сериалах и фильмах ученые не видят ничего плохого. Впрочем, какое они оказывают на людей влияние, зависит от жанра и темы каждого проекта. Многие люди считают, что хуже всего на человека воздействуют фильмы ужасов. Ведь в них часто демонстрируется жестокость и в сюжете нет повода для счастья. Только вот ученые придерживаются другого мнения. В рамках многих исследований было доказано, что фильмы ужасов помогают людям подготовиться к тяжелым периодам жизни. В 2020 года вовсе было выяснено, что любители фильмов про зомби и всевозможные вирусы были больше готовы к пандемии COVID-19, чем все остальные. Подробнее о том, чем так хороши ужастики, можно почитать в этом материале.