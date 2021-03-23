Куда исчезла вода на Марсе? Марсоходы могут ответить на этот вопрос

Когда-то давно на Марсе было много воды. Но куда она исчезла?

Ученые уверены, что когда-то давно на планете Марс существовала вода. Причем ее было настолько много, что глубина непрерывного океана могла составлять от 100 до 1500 метров. Однако, около 3 миллиардов лет назад планета лишилась атмосферы и это привело к исчезновению всей воды. В результате Марс сегодня выглядит так, как нам ее показывают космические аппараты — это холодная пустыня, по которой время от времени проносятся пыльные бури. Долгое время ученые были уверены в том, что вода на Марсе исчезла путем испарения. Однако недавно ученые изучили научные данные от космических аппаратов и выдвинули предположение, что до 99% воды просто впиталась в поверхностный слой планеты. Это очень смелая теория, но она не лишена оснований. Давайте разберемся, исходя из чего ученые пришли к таким выводам.

Почему у Марса нет атмосферы?

В какой-то момент планета Марс лишилась своей атмосферы — это факт. Из-за чего это произошло, ученым точно неизвестно. Однако, в 2017 году исследователи изучили данные, отправленные кружащимся вокруг Красной планеты космическим аппаратом MAVEN. Они пришли к выводу, что большая часть атмосферы Марса исчезла из-за воздействия солнечного ветра. Об этом свидетельствует то, что на протяжении многих лет из атмосферы улетучилась большая часть газа аргона. А он, из-за своих свойств, мог улететь в космос только под воздействием солнечных ветров.

Аппарат MAVEN на орбите Марса

Почему на Марсе не видно воды?

Как бы то ни было, из-за исчезновения атмосферы, молекулы находившейся на Марсе воды взаимодействовали с солнечным ультрафиолетом распадались на кислород и водород. Так, по крайней мере, долгое время считали ученые — говорилось, что этот процесс привел к исчезновению большого количества воды. Однако, недавно исследователи из США обратили внимание, что орбитальные аппараты до сих пор фиксируют испарение водорода. Это значит, что на Марсе до сих пор есть молекулы воды, которые взаимодействуют с солнечными лучами и распадаются на составные части.

Так мог выглядеть Марс , наполненный водой

Американские ученые во главе с Евой Шеллер (Eva Scheller) измерили скорость улетучивания водорода и пришли к выводу, что если воды на Марсе действительно было много, она не могла полностью улетучиться. Даже за несколько миллиардов лет могло испариться только 1% жидкости. Но куда же тогда делись остальные 99%? Исследователи считают, что огромная часть водной поверхности просто впиталась в поверхность планеты и хранится там.

Какое открытие сделает марсоход Perseverance?

К сожалению, на данный момент ученые изучили Марс не настолько хорошо, чтобы утверждать все с полной уверенностью. Но проверить выдвинутое предположение можно будет благодаря результатам работы марсохода Perseverance. Как мы уже знаем, этот аппарат находится на территории кратера Езеро. Ученые склонны предполагать, что когда-то она была наполнена водой и в ней жили микробы. Не исключено, что в почве кратера до сих пор есть образцы воды возрастом более 3 миллиардов лет. После изучения образцов ученые смогут точно сказать, как именно вода оказалась в почве.

Но когда именно ученые смогут дать точный ответ, пока не ясно. Возможно, молекулы воды будут обнаружены встроенными в марсоход приборами. Но есть и вероятность того, что для поиска жидкостей придется использовать лабораторные приборы, которые находятся на Земле. Марсоход Perseverance соберет образцы марсианской почвы и будет хранить их в специальном отсеке до тех пор, пока ученые не отправят на Марс другой аппарат. Он опустится на поверхность, заберет капсулу с образцами и полетит обратно на Землю. Только вот этот аппарат до сих пор не создан и неизвестно, когда долгожданные образцы окажутся в руках исследователей.

О том, что на Марсе существуют запасы жидкой воды и она никуда не испарилась, свидетельствуют многие научные работы. Например, недавно моя коллега Любовь Соковикова рассказывала о том, что на Красной планете была найдена система озер с жидкой водой. Однако, она находится под поверхностью и увидеть ее мы не можем. Ученые очень надеются найти на Марсе воду как минимум по двум причинам. Во-первых, это увеличит шансы на обнаружение внеземной жизни. А во-вторых, благодаря наличию воды людям будет проще колонизировать планету.